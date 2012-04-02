



«Чаван-муши — традиционный японский паровой омлет, который готовится из яиц, смешанных с большим количеством ароматизированного бульона. Я использую смесь куриного и рыбного бульонов, которую кипячу с комбу, фенхелем, вином и соевым соусом, а после ввожу протертую икру и молоки, что придает блюду характерный вкус. Свежая икра речной рыбы — феноменальный деликатес, не сравнимый с консервированным продуктом. Рыбные недели — отличный повод обратить внимание публики на то, что в ресторане можно подать не только сибас и дорадо, будь они неладны, тем более что икра и молоки — концентрат аромата, более чем уместного в японском блюде. Помимо прочего, широкое использование внутренностей — это честное отношение к продукту, способ наиболее полного употребления как водоплавающих, так и сухопутных животных. Именно то, чем занимается наш Клуб поедателей потрохов, Organ Eaters Club int.».