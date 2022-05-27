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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Производители молока и соков могут сократить ассортимент из-за нехватки упаковки
27 мая 2022

Производители молока и соков могут сократить ассортимент из-за нехватки упаковки

Valio выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов и молока
7 декабря 2020

Valio выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов и молока

Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери

Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного

Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Современные технологии пришли в молочное производство

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Искусственное вскармливание: Три мамы о плюсах и минусах
СПЕЦПРОЕКТ
Искусственное вскармливание: Три мамы о плюсах и минусах Изменилось ли самочувствие их детей после отказа от грудного молока
Искусственное вскармливание: Три мамы о плюсах и минусах
СПЕЦПРОЕКТ

Искусственное вскармливание: Три мамы о плюсах и минусах
Изменилось ли самочувствие их детей после отказа от грудного молока

Какова доля фальсифицированного молока в России

Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж

Какова доля фальсифицированного молока в России

Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов

Перебои могут возникнуть летом из-за новых ветеринарных норм

Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов

Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока

Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия

В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики

Россельхознадзор выявил нарушения на подмосковном предприятии компании

В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики

Лучшее и худшее молоко по версии Роскачества

25 % продукции оказались с нарушениями

Лучшее и худшее молоко по версии Роскачества

Какого качества молочные продукты продаются в России

Большая часть творога является фальсификатом

Какого качества молочные продукты продаются в России

В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики

Производитель отверг данные обвинения и гарантировал безопасность своей продукции

В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики

Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания

Пока что сервис работает в Москве и в пределах 30 километров от МКАД

Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания

Выдавать школьникам во время учебных занятий молоко

С таким предложением лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступит перед президентом

Выдавать школьникам во время учебных занятий молоко

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

Как бывший следователь запустил производство соевого молока
Как бывший следователь запустил производство соевого молока История панк-рокера и юриста Ивана Иванова, который стал веганом и открыл в Петербурге свой бизнес
Как бывший следователь запустил производство соевого молока

Как бывший следователь запустил производство соевого молока
История панк-рокера и юриста Ивана Иванова, который стал веганом и открыл в Петербурге свой бизнес

Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию

Она возникла из-за ограничений Россельхознадзора на поставку сырого молока из некоторых регионов страны

Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию

Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи

Такое решение принято по просьбе Белоруссии

Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи

ФАС проверит молочный рынок России

Ведомство обеспокоено вероятностью резкого роста цен на молочные продукты

ФАС проверит молочный рынок России

В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»

Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области

В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»

В Москве установят автоматы с молоком вечерней дойки

В восьми округах Москвы появятся 22 таких автомата

В Москве установят автоматы с молоком вечерней дойки

Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии

В России вызывают вопроcы качество и безопасность молочной продукции из Белоруссии

Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии

Молочные компании пожаловались на Россельхознадзор за отчёт о примесях

Они считают, что не подкреплённые доказательной базой заявления ведомства наносят репутационный ущерб всей отрасли

Молочные компании пожаловались на Россельхознадзор за отчёт о примесях

Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России
Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России The Village выяснил, что на самом деле добавляют в молочные продукты и чем это опасно
Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России

Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России
The Village выяснил, что на самом деле добавляют в молочные продукты и чем это опасно

В российском молоке нашли гипс и мыло

Отечественные производители используют различные примеси для защиты молока от скисания, провоцируя тем самым пищевые отравления

В российском молоке нашли гипс и мыло

Молоко в Москве начнут продавать через уличные автоматы

Всего установят 27 торговых аппаратов с молочной продукцией

Молоко в Москве начнут продавать через уличные автоматы

Первые московские веранды сезона
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
Первые московские веранды сезона

Первые московские веранды сезона
The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

В России могут прекратиться поставки молока (обновлено)

Производители оказались не готовы к введению новых правил ветсертификации

В России могут прекратиться поставки молока (обновлено)

Можно ли сочетать молоко с селёдкой?
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли сочетать молоко с селёдкой?

Можно ли сочетать молоко с селёдкой?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Ввоз молочной продукции из Белоруссии намерены ограничить

Решение об ограничениях примут по итогам переговоров с министром сельского хозяйства Белоруссии

Ввоз молочной продукции из Белоруссии намерены ограничить

Почему убегает молоко?
Почему убегает молоко? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы горожан
Почему убегает молоко?

Почему убегает молоко?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы горожан

Почему молочный улун «молочный»?
Почему молочный улун «молочный»? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему молочный улун «молочный»?

Почему молочный улун «молочный»?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Российское эмбарго обвалило мировые цены на молоко

Они опустились до минимума за последние 13 лет

Российское эмбарго обвалило мировые цены на молоко

Что делают с молоком перед упаковкой
Что делают с молоком перед упаковкой Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Что делают с молоком перед упаковкой

Что делают с молоком перед упаковкой
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Как сделать в Москве идеальное молоко австралийского качества Чемпион среди бариста, обжарщик и закупщик зерна Ольга Мелик-Каракозова — о том, почему она занялась молоком

Как сделать в Москве идеальное молоко австралийского качества

Как делают молочные продукты
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Как делают молочные продукты

Как делают молочные продукты
The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных

Coca-Cola займутся выпуском безлактозного молока

Предполагается, что продукт появится на прилавках американских магазинов уже в декабре 2014 года

Coca-Cola займутся выпуском безлактозного молока

Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию

Возобновление поставок в компании планируют начать 22 августа

Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию

Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка»
Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка» Четвёртый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф сети кафе-пекарен «Булка» Анна Шумайлова рассказывает, как приготовить гурьевскую кашу
Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка»

Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка»
Четвёртый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф сети кафе-пекарен «Булка» Анна Шумайлова рассказывает, как приготовить гурьевскую кашу

Первая линия: Кто управляет историческими магазинами Москвы
Первая линия: Кто управляет историческими магазинами Москвы H&F выяснил, что стало со знаменитыми дореволюционными торговыми лавками и крупными советскими универмагами.
Первая линия: Кто управляет историческими магазинами Москвы

Первая линия: Кто управляет историческими магазинами Москвы
H&F выяснил, что стало со знаменитыми дореволюционными торговыми лавками и крупными советскими универмагами.

20% молочных продуктов в России оказались фальсификатом

Это означает, что молочные жиры в такой продукции заменены растительными, в частности — вредным в больших количествах пальмовым маслом

20% молочных продуктов в России оказались фальсификатом

Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры
Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры На буме натуральных продуктов наживаются торговцы, а производители довольствуются копеечной прибылью. H&F нашёл фермеров, которые переломили этот тренд и нашли доходные бизнес-модели.
Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры

Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры
На буме натуральных продуктов наживаются торговцы, а производители довольствуются копеечной прибылью. H&F нашёл фермеров, которые переломили этот тренд и нашли доходные бизнес-модели.

Новое место: Кафе и бар «Молоко»
Новое место: Кафе и бар «Молоко» Владельцы баров «Луч» и Carabas открыли на месте магазина «Молоко» на Большой Дмитровке одноимённое кафе.
Новое место: Кафе и бар «Молоко»

Новое место: Кафе и бар «Молоко»
Владельцы баров «Луч» и Carabas открыли на месте магазина «Молоко» на Большой Дмитровке одноимённое кафе.

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.

Общая кухня: Кафе-бар Iskra, кафе «Молоко», Genius Bar и Cafe Brocard на «Флаконе»
Общая кухня: Кафе-бар Iskra, кафе «Молоко», Genius Bar и Cafe Brocard на «Флаконе» На территории «Флакона» открылось новое место — кафе-бар Iskra. The Village отправился на бывший завод, чтобы подробно изучить места, в которых можно поесть и выпить.
Общая кухня: Кафе-бар Iskra, кафе «Молоко», Genius Bar и Cafe Brocard на «Флаконе»

Общая кухня: Кафе-бар Iskra, кафе «Молоко», Genius Bar и Cafe Brocard на «Флаконе»
На территории «Флакона» открылось новое место — кафе-бар Iskra. The Village отправился на бывший завод, чтобы подробно изучить места, в которых можно поесть и выпить.

Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко»
Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с куриной грудкой и сыром маскарпоне из кафе «Молоко».
Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко»

Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с куриной грудкой и сыром маскарпоне из кафе «Молоко».

Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой
Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой The Village начинает серию репортажей с ферм, продукты которых можно купить в Москве. В первом выпуске — ферма переводчицы Валентины Жуковой, продающей молоко, сыр и творог на Дорогомиловском рынке.
Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой

Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой
The Village начинает серию репортажей с ферм, продукты которых можно купить в Москве. В первом выпуске — ферма переводчицы Валентины Жуковой, продающей молоко, сыр и творог на Дорогомиловском рынке.

6 старых магазинов Москвы: Часть 2 The Village выбрал шесть старейших магазинов Москвы и выяснил, какие из них работают до сих пор, что в них продаётся сегодня, а также поинтересовался судьбой мест, закрытых на ремонт.

6 старых магазинов Москвы: Часть 2

В Москве появятся автоматы по продаже молока Стоимость молока в аппаратах не будет превышать 25 рублей за литр

В Москве появятся автоматы по продаже молока

Москвич съедает 85кг мяса в год, но недоедает овощей Москвичи съедают больше мяса и рыбы, но меньше молока и овощей, чем жители остальных регионов России

Москвич съедает 85кг мяса в год, но недоедает овощей

Спасение от жары - безалкогольный коктейль фраппе Название бодрящего коктейля фраппе произошле от колотого льда, обязательного ингридиента в классическом рецепте. Приготовление займет 5-10 минут,удовольствия гораздо больше

Спасение от жары - безалкогольный коктейль фраппе

Эко невидаль
Эко невидаль Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов
Эко невидаль

Эко невидаль
Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов

Морковная халва Морковная халва имеет индийское происхождение. Приготовление этого лакомства требует времени, но результат вас приятно удивит. Все продукты почти всегда под рукой, всё полезное и натуральное.

Морковная халва

Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?

Нужно ли нам пить молоко?