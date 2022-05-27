Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери
Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки
Современные технологии пришли в молочное производство
Какова доля фальсифицированного молока в России
Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж
Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов
Перебои могут возникнуть летом из-за новых ветеринарных норм
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики
Россельхознадзор выявил нарушения на подмосковном предприятии компании
Какого качества молочные продукты продаются в России
Большая часть творога является фальсификатом
В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики
Производитель отверг данные обвинения и гарантировал безопасность своей продукции
Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания
Пока что сервис работает в Москве и в пределах 30 километров от МКАД
Выдавать школьникам во время учебных занятий молоко
С таким предложением лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступит перед президентом
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии
Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Как бывший следователь запустил производство соевого молока История панк-рокера и юриста Ивана Иванова, который стал веганом и открыл в Петербурге свой бизнес
Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию
Она возникла из-за ограничений Россельхознадзора на поставку сырого молока из некоторых регионов страны
Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи
Такое решение принято по просьбе Белоруссии
ФАС проверит молочный рынок России
Ведомство обеспокоено вероятностью резкого роста цен на молочные продукты
В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»
Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области
В Москве установят автоматы с молоком вечерней дойки
В восьми округах Москвы появятся 22 таких автомата
Запретить импорт молочной продукции из Белоруссии
В России вызывают вопроcы качество и безопасность молочной продукции из Белоруссии
Молочные компании пожаловались на Россельхознадзор за отчёт о примесях
Они считают, что не подкреплённые доказательной базой заявления ведомства наносят репутационный ущерб всей отрасли
Эксперт «Росконтроля» — о том, как фальсифицируют молоко в России The Village выяснил, что на самом деле добавляют в молочные продукты и чем это опасно
В российском молоке нашли гипс и мыло
Отечественные производители используют различные примеси для защиты молока от скисания, провоцируя тем самым пищевые отравления
Молоко в Москве начнут продавать через уличные автоматы
Всего установят 27 торговых аппаратов с молочной продукцией
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
В московских киосках будут торговать мясом и молоком
Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги
В России могут прекратиться поставки молока (обновлено)
Производители оказались не готовы к введению новых правил ветсертификации
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Ввоз молочной продукции из Белоруссии намерены ограничить
Решение об ограничениях примут по итогам переговоров с министром сельского хозяйства Белоруссии
Почему убегает молоко? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы горожан
Почему молочный улун «молочный»? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Российское эмбарго обвалило мировые цены на молоко
Они опустились до минимума за последние 13 лет
Что делают с молоком перед упаковкой Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Coca-Cola займутся выпуском безлактозного молока
Предполагается, что продукт появится на прилавках американских магазинов уже в декабре 2014 года
Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию
Возобновление поставок в компании планируют начать 22 августа
Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка»
Четвёртый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф сети кафе-пекарен «Булка» Анна Шумайлова рассказывает, как приготовить гурьевскую кашу
Первая линия: Кто управляет историческими магазинами Москвы H&F выяснил, что стало со знаменитыми дореволюционными торговыми лавками и крупными советскими универмагами.
20% молочных продуктов в России оказались фальсификатом
Это означает, что молочные жиры в такой продукции заменены растительными, в частности — вредным в больших количествах пальмовым маслом