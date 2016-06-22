Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери
Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки
Современные технологии пришли в молочное производство
На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки Современные технологии пришли в молочное производство
Какова доля фальсифицированного молока в России
Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж
Какова доля фальсифицированного молока в России Молочную продукцию активно экспортируют за рубеж
Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов
Перебои могут возникнуть летом из-за новых ветеринарных норм
Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с поставками молочных продуктов Перебои могут возникнуть летом из-за новых ветеринарных норм
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики
Россельхознадзор выявил нарушения на подмосковном предприятии компании
В молочной продукции Danone вновь обнаружили антибиотики Россельхознадзор выявил нарушения на подмосковном предприятии компании
Лучшее и худшее молоко по версии Роскачества 25 % продукции оказались с нарушениями
Какого качества молочные продукты продаются в России
Большая часть творога является фальсификатом
Какого качества молочные продукты продаются в России Большая часть творога является фальсификатом
В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики
Производитель отверг данные обвинения и гарантировал безопасность своей продукции
В молоке «Простоквашино» обнаружили антибиотики Производитель отверг данные обвинения и гарантировал безопасность своей продукции
Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания
Пока что сервис работает в Москве и в пределах 30 километров от МКАД
Danone запустила доставку молочных продуктов и детского питания Пока что сервис работает в Москве и в пределах 30 километров от МКАД
Выдавать школьникам во время учебных занятий молоко
С таким предложением лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступит перед президентом
Выдавать школьникам во время учебных занятий молоко С таким предложением лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступит перед президентом
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии
Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Как бывший следователь запустил производство соевого молока История панк-рокера и юриста Ивана Иванова, который стал веганом и открыл в Петербурге свой бизнес
Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию
Она возникла из-за ограничений Россельхознадзора на поставку сырого молока из некоторых регионов страны
Производители предупредили об угрозе роста цен на молочную продукцию Она возникла из-за ограничений Россельхознадзора на поставку сырого молока из некоторых регионов страны
Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи
Такое решение принято по просьбе Белоруссии
Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи Такое решение принято по просьбе Белоруссии
ФАС проверит молочный рынок России
Ведомство обеспокоено вероятностью резкого роста цен на молочные продукты
ФАС проверит молочный рынок России Ведомство обеспокоено вероятностью резкого роста цен на молочные продукты
В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»
Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области
В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна» Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области
В Москве установят автоматы с молоком вечерней дойки
В восьми округах Москвы появятся 22 таких автомата