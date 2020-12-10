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2020-12-10T14:07:09.000+03:00
10 декабря 2020
«Собственность Гриши»: На гаджеты Apple при покупке будут бесплатно наносить гравировку
2020-10-23T15:36:07.000+03:00
23 октября 2020
«Пятерочка» открыла магазин без персонала. Войти можно по QR-коду, а расплатиться — в приложении
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