Сейчас «Беру» выглядит как сын Amazon, в котором также видны черты «Яндекса». От крупнейшего западного онлайн-ретейлера ему достались поиск по категориям, возможность выбрать фильтры в правой колонке — по брендам, типу, мощности и так далее, страница товара с перечнем его характеристик, отзывами (пока из «Яндекс.Маркета») и звездным рейтингом. При этом цвет шапки сайта — синий, тогда как у Amazon — темно-серый с оранжевым смайлом на логотипе.

В отличие от западного аналога здесь пока очень мало товаров: отпаривателей всего 15, тогда как в «Яндекс.Маркете» — более 300, на Amazon — более тысячи. По словам представителей «Беру», как раз сейчас они работают над расширением ассортимента и заключением контрактов с поставщиками.

Зато сейчас цены на «Беру» ниже, чем в Amazon — возможно, это связано с последним скачком валюты. К примеру, такой отпариватель стоит у российской компании 2 920 рублей, тогда как в Европе — минимум 67,67 евро, то есть около 5 тысяч рублей.

«Беру» предлагает доставку на следующий день за 249 рублей для товаров дешевле 3 500 рублей. Можно еще получить их по почте или в пункте самовывоза за 99 рублей. Более дорогие заказы привезут бесплатно. В случае с Amazon западным покупателям приходится ждать около десяти дней или оплачивать срочную доставку, но российский онлайн-ретейл уже приучил людей к другим скоростям.

Основное достоинство маркетплейса типа Amazon в том, что покупателю не надо связываться с многочисленными продавцами и их курьерами: площадка берет эти заботы на себя и делает заказ у малоизвестного поставщика простым и предсказуемым. Если сервис в «Беру» окажется таким же стабильным, можно считать, что все получилось.