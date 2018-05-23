Русский Amazon: На что похожа торговая площадка «Яндекса» и Сбербанка Сложно ли сделать заказ и насколько отличаются цены по сравнению с западным прототипом
На этой неделе в бета-режиме запустился маркетплейс «Беру», совместный проект «Яндекса» и Сбербанка на базе «Яндекс.Маркета», русский аналог Amazon. В полную силу он должен заработать осенью. Пока же на сайте продается электроника, бытовая техника, товары животных, для детей, дома и дачи — всего около 25 тысяч наименований, через несколько лет их число достигнет миллиона. The Village попробовал сделать заказ на новом сайте и сравнил его с Amazon.
На что похож сайт
Анна Соколова
редактор The Village
Сейчас «Беру» выглядит как сын Amazon, в котором также видны черты «Яндекса». От крупнейшего западного онлайн-ретейлера ему достались поиск по категориям, возможность выбрать фильтры в правой колонке — по брендам, типу, мощности и так далее, страница товара с перечнем его характеристик, отзывами (пока из «Яндекс.Маркета») и звездным рейтингом. При этом цвет шапки сайта — синий, тогда как у Amazon — темно-серый с оранжевым смайлом на логотипе.
В отличие от западного аналога здесь пока очень мало товаров: отпаривателей всего 15, тогда как в «Яндекс.Маркете» — более 300, на Amazon — более тысячи. По словам представителей «Беру», как раз сейчас они работают над расширением ассортимента и заключением контрактов с поставщиками.
Зато сейчас цены на «Беру» ниже, чем в Amazon — возможно, это связано с последним скачком валюты. К примеру, такой отпариватель стоит у российской компании 2 920 рублей, тогда как в Европе — минимум 67,67 евро, то есть около 5 тысяч рублей.
«Беру» предлагает доставку на следующий день за 249 рублей для товаров дешевле 3 500 рублей. Можно еще получить их по почте или в пункте самовывоза за 99 рублей. Более дорогие заказы привезут бесплатно. В случае с Amazon западным покупателям приходится ждать около десяти дней или оплачивать срочную доставку, но российский онлайн-ретейл уже приучил людей к другим скоростям.
Основное достоинство маркетплейса типа Amazon в том, что покупателю не надо связываться с многочисленными продавцами и их курьерами: площадка берет эти заботы на себя и делает заказ у малоизвестного поставщика простым и предсказуемым. Если сервис в «Беру» окажется таким же стабильным, можно считать, что все получилось.
Как он работает
Ольга Карасева
корреспондент The Village
Выбирать товары на сайте не очень удобно: я не сразу поняла, как смотреть нужные бренды. И ассортимент пока небольшой — у меня был выбор буквально из десяти товаров. Зато не пришлось долго листать страницы с товарами, можно все посмотреть за минуту.
Я заказала этот фен за 2 850 рублей. На «Яндекс.Маркете» он стоит от 2 860 до 6 тысяч рублей, средняя цена — 3 850. На «Беру» по промокоду дают скидку в 500 рублей при заказе в мобильном приложении, итого выходит 2 599 рублей с учетом доставки.
Оплата прошла быстро, правда, после этого снова оказываешься в корзине на несколько секунд, и товар там все еще лежит. Но если вернуться на стартовую, корзина уже пустая.
Теперь в «Моих заказах» можно отслеживать, что происходит с феном. На этой странице есть кнопки «Где мой заказ?», «Проблемы с заказом?», «Подробнее» и «Отменить заказ по телефону». Чтобы заказ подтвердили по телефону, нужно поставить галочку и выбрать время. Я выбираю 10:00, но не успеваю взять трубку. Мне перезвонили в 10:52, назвали товар, цену, дату доставки и спросили, подтверждаю ли я свой заказ. Теперь его должны привезти завтра с 10:00 до 14:00.