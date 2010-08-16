Окрошка с кефиром В такую жару совсем не хочется проводить много времени у горячей плиты и потому летом как правило готовят различные холодные супы, в частности, окрошку. Окрошка с квасом для нас традиционное блюдо, но есть замечательный способ приготовить очень вкусную окрошку если заменить квас на кефир.