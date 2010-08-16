«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market
Это уже третий торговый комплекс компании в Москве
На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market Это уже третий торговый комплекс компании в Москве
Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого
Гостям предложат традиционные блюда в новых вариантах
Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого Гостям предложат традиционные блюда в новых вариантах
История русского вкуса: Кисель История традиционных русских напитков в четырех частях
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской Еще одно переосмысление русской кухни
В ноябрьские праздники в центре Москвы будут готовить уху по-волжски и копченых цыплят
На центральных площадях будут работать более 30 заведений с национальной едой
В ноябрьские праздники в центре Москвы будут готовить уху по-волжски и копченых цыплят На центральных площадях будут работать более 30 заведений с национальной едой
В парке «Зарядье» открылся гастрономический центр
Ресторан занял здание под смотровым мостом парка
В парке «Зарядье» открылся гастрономический центр Ресторан занял здание под смотровым мостом парка
На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней
Блюда в меню построены на русских продуктах
На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней Блюда в меню построены на русских продуктах
На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь»
Заведение находится в здании начала прошлого века
На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь» Заведение находится в здании начала прошлого века
В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга»
Это заведение традиционных русских деликатесов
В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга» Это заведение традиционных русских деликатесов
В «Москва-Сити» открылся ресторан Ruski Меню составляли несколько шеф-поваров
Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица РоссииThe Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня
Как в мордовском лесу
живёт кулинарная
столица России The Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня
«Ресторанный синдикат» открывает ресторан B.I.G.G.I.E.
B.I.G.G.I.E. появится на месте закрывшегося ресторана Beefbar Junior
«Ресторанный синдикат» открывает ресторан B.I.G.G.I.E. B.I.G.G.I.E. появится на месте закрывшегося ресторана Beefbar Junior
На Новой площади открылся ресторан русской авторской кухни «Есенинъ»
Шеф-поваром ресторана стал Константин Ивлев
На Новой площади открылся ресторан русской авторской кухни «Есенинъ» Шеф-поваром ресторана стал Константин Ивлев
На Кожевнической улице открылся ресторан русской кухни «Пивнякъ дача»
В меню — салат с языком и белыми грибами, салат с картофелем и беконом, уха, зелёные щи, форшмак и холодец
На Кожевнической улице открылся ресторан русской кухни «Пивнякъ дача» В меню — салат с языком и белыми грибами, салат с картофелем и беконом, уха, зелёные щи, форшмак и холодец
Обязать рестораны отводить половину меню под русскую кухню
В КПРФ считают, что это позволит повысить престиж страны в глазах иностранных туристов
Обязать рестораны отводить половину меню под русскую кухню В КПРФ считают, что это позволит повысить престиж страны в глазах иностранных туристов
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
Жерар Депардье откроет в Москве ресторан имени себя
По словам актёра, в меню будут простые русские и французские блюда, которые нравятся ему самому
Жерар Депардье откроет в Москве ресторан имени себя По словам актёра, в меню будут простые русские и французские блюда, которые нравятся ему самому
В зоопарке открылось кафе русской кухни Kotleta
В меню — бургеры с бородинской булочкой, окрошка, холодный суп из краснодарских томатов, ватрушки, квас и ягодный кисель
В зоопарке открылось кафе русской кухни Kotleta В меню — бургеры с бородинской булочкой, окрошка, холодный суп из краснодарских томатов, ватрушки, квас и ягодный кисель
На Кузнецком Мосту пройдёт фестиваль русской кухни
В мероприятии примут участие рестораны «ЦДЛ», «Воскресенье» и LavkaLavka
На Кузнецком Мосту пройдёт фестиваль русской кухни В мероприятии примут участие рестораны «ЦДЛ», «Воскресенье» и LavkaLavka
Максим Сырников о новом православном ресторане «Воскресенье» Бренд-шеф ресторана «Воскресенье» Максим Сырников рассказал The Village о честной кухне, постном меню и смене гастрономического курса столицы
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
В гостинице «Националь» открылся ресторан «Композитор»
На углу Тверской и Моховой заработал ресторан старорусской кухни «Композитор» — с пельменями, квасом и панорамным видом на центр Москвы.
В гостинице «Националь» открылся ресторан «Композитор» На углу Тверской и Моховой заработал ресторан старорусской кухни «Композитор» — с пельменями, квасом и панорамным видом на центр Москвы.
Команда Ragout обновит ресторан «ЦДЛ»
В мае «Дом Андрея Деллоса» покидает ресторан Центрального дома литераторов, заведение переходит в руки Алексея Зимина и Екатерины Дроздовой из Ragout, которые собираются вдохнуть в него новую жизнь.