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«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

Новости

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market

Это уже третий торговый комплекс компании в Москве

Новости

На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market
Это уже третий торговый комплекс компании в Москве

Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого

Гостям предложат традиционные блюда в новых вариантах

Новое место

Leo: Ресторан русской и французской кухни на улице Льва Толстого
Гостям предложат традиционные блюда в новых вариантах

История русского вкуса: Кисель
История русского вкуса: Кисель История традиционных русских напитков в четырех частях
История русского вкуса: Кисель
Составные части

История русского вкуса: Кисель
История традиционных русских напитков в четырех частях

Современная русская кухня в Москве: Где поесть туристу
Современная русская кухня в Москве: Где поесть туристу 12 гарантированно хороших мест
Современная русская кухня в Москве: Где поесть туристу
WorldCup

Современная русская кухня в Москве: Где поесть туристу
12 гарантированно хороших мест

История русского вкуса: Квас
История русского вкуса: Квас История традиционных русских напитков в четырех частях
История русского вкуса: Квас
Составные части

История русского вкуса: Квас
История традиционных русских напитков в четырех частях

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской Еще одно переосмысление русской кухни
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Место

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Еще одно переосмысление русской кухни

В ноябрьские праздники в центре Москвы будут готовить уху по-волжски и копченых цыплят

На центральных площадях будут работать более 30 заведений с национальной едой

Новости

В ноябрьские праздники в центре Москвы будут готовить уху по-волжски и копченых цыплят
На центральных площадях будут работать более 30 заведений с национальной едой

В парке «Зарядье» открылся гастрономический центр

Ресторан занял здание под смотровым мостом парка

Новости

В парке «Зарядье» открылся гастрономический центр
Ресторан занял здание под смотровым мостом парка

На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней

Блюда в меню построены на русских продуктах

Новое место

На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней
Блюда в меню построены на русских продуктах

На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь»

Заведение находится в здании начала прошлого века

Новости

На Никольской открылся ресторан «Кафе Централь»
Заведение находится в здании начала прошлого века

Яки, русская кухня и крабы
Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели
Яки, русская кухня и крабы
Открытия недели

Яки, русская кухня и крабы
Главные гастрономические события недели

В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга»

Это заведение традиционных русских деликатесов

Новое место

В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга»
Это заведение традиционных русских деликатесов

В «Москва-Сити» открылся ресторан Ruski

Меню составляли несколько шеф-поваров

Новое место

В «Москва-Сити» открылся ресторан Ruski
Меню составляли несколько шеф-поваров

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица РоссииThe Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России
На месте

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России
The Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня

«Ресторанный синдикат» открывает ресторан B.I.G.G.I.E.

B.I.G.G.I.E. появится на месте закрывшегося ресторана Beefbar Junior

Новое место

«Ресторанный синдикат» открывает ресторан B.I.G.G.I.E.
B.I.G.G.I.E. появится на месте закрывшегося ресторана Beefbar Junior

На Новой площади открылся ресторан русской авторской кухни «Есенинъ»

Шеф-поваром ресторана стал Константин Ивлев

Новое место

На Новой площади открылся ресторан русской авторской кухни «Есенинъ»
Шеф-поваром ресторана стал Константин Ивлев

На Кожевнической улице открылся ресторан русской кухни «Пивнякъ дача»

В меню — салат с языком и белыми грибами, салат с картофелем и беконом, уха, зелёные щи, форшмак и холодец

Новое место

На Кожевнической улице открылся ресторан русской кухни «Пивнякъ дача»
В меню — салат с языком и белыми грибами, салат с картофелем и беконом, уха, зелёные щи, форшмак и холодец

Обязать рестораны отводить половину меню под русскую кухню

В КПРФ считают, что это позволит повысить престиж страны в глазах иностранных туристов

Новости

Обязать рестораны отводить половину меню под русскую кухню
В КПРФ считают, что это позволит повысить престиж страны в глазах иностранных туристов

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки

Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

Новости парков

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

Лучшие рестораны России

В рейтинг вошли четыре московских и три петербургских ресторана

Еда

Лучшие рестораны России
В рейтинг вошли четыре московских и три петербургских ресторана

Жерар Депардье откроет в Москве ресторан имени себя

По словам актёра, в меню будут простые русские и французские блюда, которые нравятся ему самому

Новое в Москве

Жерар Депардье откроет в Москве ресторан имени себя
По словам актёра, в меню будут простые русские и французские блюда, которые нравятся ему самому

В зоопарке открылось кафе русской кухни Kotleta

В меню — бургеры с бородинской булочкой, окрошка, холодный суп из краснодарских томатов, ватрушки, квас и ягодный кисель

Новое в Москве

В зоопарке открылось кафе русской кухни Kotleta
В меню — бургеры с бородинской булочкой, окрошка, холодный суп из краснодарских томатов, ватрушки, квас и ягодный кисель

На Кузнецком Мосту пройдёт фестиваль русской кухни

В мероприятии примут участие рестораны «ЦДЛ», «Воскресенье» и LavkaLavka

Еда

На Кузнецком Мосту пройдёт фестиваль русской кухни
В мероприятии примут участие рестораны «ЦДЛ», «Воскресенье» и LavkaLavka

Максим Сырников о новом православном ресторане «Воскресенье» Бренд-шеф ресторана «Воскресенье» Максим Сырников рассказал The Village о честной кухне, постном меню и смене гастрономического курса столицы
Комментарий

Максим Сырников о новом православном ресторане «Воскресенье»
Бренд-шеф ресторана «Воскресенье» Максим Сырников рассказал The Village о честной кухне, постном меню и смене гастрономического курса столицы

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
Кухня

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.

В гостинице «Националь» открылся ресторан «Композитор»

На углу Тверской и Моховой заработал ресторан старорусской кухни «Композитор» — с пельменями, квасом и панорамным видом на центр Москвы.

Рестораны

В гостинице «Националь» открылся ресторан «Композитор»
На углу Тверской и Моховой заработал ресторан старорусской кухни «Композитор» — с пельменями, квасом и панорамным видом на центр Москвы.

Команда Ragout обновит ресторан «ЦДЛ»

В мае «Дом Андрея Деллоса» покидает ресторан Центрального дома литераторов, заведение переходит в руки Алексея Зимина и Екатерины Дроздовой из Ragout, которые собираются вдохнуть в него новую жизнь.

Рестораны

Команда Ragout обновит ресторан «ЦДЛ»
В мае «Дом Андрея Деллоса» покидает ресторан Центрального дома литераторов, заведение переходит в руки Алексея Зимина и Екатерины Дроздовой из Ragout, которые собираются вдохнуть в него новую жизнь.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова Повар и историк русской кухни Макcим Сырников рассказывает о пряниках и сбитне и показывает, как их приготовить.
Шеф дома

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова
Повар и историк русской кухни Макcим Сырников рассказывает о пряниках и сбитне и показывает, как их приготовить.

Константин Осинцев и Мария Тимошенко, владельцы хостела Dom
Константин Осинцев и Мария Тимошенко, владельцы хостела Dom В новой рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных стартапов в Москве и Петербурге. Первыми о том, как запускать и продвигать свой бизнес, рассказали владельцы хостела Dom.
Константин Осинцев и Мария Тимошенко, владельцы хостела Dom
Свое место

Константин Осинцев и Мария Тимошенко, владельцы хостела Dom
В новой рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных стартапов в Москве и Петербурге. Первыми о том, как запускать и продвигать свой бизнес, рассказали владельцы хостела Dom.

Рецепты шефов: Русские блины с припёком
Рецепты шефов: Русские блины с припёком На масленичной неделе идеолог и исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников рассказал, как приготовить блины из гречневой и пшеничной муки с припёком.
Рецепты шефов: Русские блины с припёком
Рецепты шефов

Рецепты шефов: Русские блины с припёком
На масленичной неделе идеолог и исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников рассказал, как приготовить блины из гречневой и пшеничной муки с припёком.

Прямая речь: Мишленовский повар Ален Дюкасс о своём петербургском ресторане и количестве звёзд
Прямая речь: Мишленовский повар Ален Дюкасс о своём петербургском ресторане и количестве звёзд Шеф-повар Ален Дюкасс, рекордсмен по количеству звёзд Michelin, рассказал The Village, что даёт мировой рейтинг ресторанов в России и как будет работать его новое заведение в Петербурге.
Прямая речь: Мишленовский повар Ален Дюкасс о своём петербургском ресторане и количестве звёзд
Кухня

Прямая речь: Мишленовский повар Ален Дюкасс о своём петербургском ресторане и количестве звёзд
Шеф-повар Ален Дюкасс, рекордсмен по количеству звёзд Michelin, рассказал The Village, что даёт мировой рейтинг ресторанов в России и как будет работать его новое заведение в Петербурге.

Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса Samovar Cuisine Club Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В шестом выпуске — мастер-класс традиционной русской кухни для экспатов Samovar Cuisine Club.
Кухня

Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса Samovar Cuisine Club
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В шестом выпуске — мастер-класс традиционной русской кухни для экспатов Samovar Cuisine Club.

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar Второе кафе Tony Pizza Bar с тем же интерьером и меню, но на новом месте
Ситуация

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar
Второе кафе Tony Pizza Bar с тем же интерьером и меню, но на новом месте

Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в «Лавке» Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. Во втором выпуске — русская кухня от Максима Сырникова в «Лавке».
Кухня

Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в «Лавке»
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. Во втором выпуске — русская кухня от Максима Сырникова в «Лавке».

Окрошка с кефиром В такую жару совсем не хочется проводить много времени у горячей плиты и потому летом как правило готовят различные холодные супы, в частности, окрошку. Окрошка с квасом для нас традиционное блюдо, но есть замечательный способ приготовить очень вкусную окрошку если заменить квас на кефир.
Рецепты читателей

Окрошка с кефиром
В такую жару совсем не хочется проводить много времени у горячей плиты и потому летом как правило готовят различные холодные супы, в частности, окрошку. Окрошка с квасом для нас традиционное блюдо, но есть замечательный способ приготовить очень вкусную окрошку если заменить квас на кефир.