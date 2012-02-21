«На Масленицу чаще всего пекли блины из гречневой муки, так называемые красные. Но гречневые блины легко ломаются при переворачивании, поэтому я рекомендую сделать тесто из смеси двух видов муки.

Выпекать блины нужно на смазанной маслом или смальцем специальной чугунной сковородке, перед этим хорошо её разогрев. Смазывать маслом сковороду очень удобно современными силиконовыми кисточками или лопатками.

Припёк — это начинка, которую запекают в тесто прямо на сковороде. Прежде чем переворачивать блин с начинкой на другую сторону, нужно подождать несколько секунд, чтобы начинка взялась».