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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Dr. Oetker покинет российский рынок
8 апреля 2022

Dr. Oetker покинет российский рынок

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей

Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт
Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт Пора осваивать духовку
Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт

Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт
Пора осваивать духовку

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

Свежи бриоши, закваска и куличи

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

От создателей кондитерской Yumbaker

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

В ресторане открытая кухня, скоро введут завтраки

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы

Продавать здесь можно будет пирожки зимой и мороженое летом

Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Сезон яблок: 3 рецепта пирога Для долгих зимних чаепитий
Сезон яблок: 3 рецепта пирога

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Для долгих зимних чаепитий

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой

Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной
Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной Новый ресторан от Глена Баллиса и Александра Оганезова
Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной

Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной
Новый ресторан от Глена Баллиса и Александра Оганезова

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

На «Соколе» открылась кофейня «Часовая»

В меню — выпечка, в первую очередь круассаны

На «Соколе» открылась кофейня «Часовая»

Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга

После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб

Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга

На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар

Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»

На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool

Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков

В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè

Кофе здесь можно купить навынос, выпить за барной стойкой или в самой библиотеке, читая книгу

В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

Торт в виде России

Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой

Торт в виде России

Первый день работы Magnolia Bakery

Фотограф The Village Михаил Лоскутов побывал в заведении в день его открытия

Первый день работы Magnolia Bakery

На Большой Садовой открывается кафе-пекарня «Хлеб насущный»

Заведение займёт два зала и сможет вместить до 64 человек

На Большой Садовой открывается кафе-пекарня «Хлеб насущный»

Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные»
Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные» Прославленный телеканалом TLC кондитер Бадди Валастро рассказал The Village о любви к собору Василия Блаженного и приготовлении торта по мотивам зомби-апокалипсиса
Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные»

Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные»
Прославленный телеканалом TLC кондитер Бадди Валастро рассказал The Village о любви к собору Василия Блаженного и приготовлении торта по мотивам зомби-апокалипсиса

В кондитерской «Булка» появилась доставка

На сайте кондитерской «Булка» появилась возможность заказать еду

В кондитерской «Булка» появилась доставка

Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве
Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.

В Москве открылась кондитерская «Мосэклер»

Новая кондитерская «Мосэклер» с выпечкой из натуральных ингредиентов заработала в торговом центре «Варшавский».

В Москве открылась кондитерская «Мосэклер»

В Москве открывается американская сеть крендельных Wetzel's Pretzels

В Москву приходит американская сеть пекарен Wetzel's Pretzels, где продают крендели разных видов, хот-доги и напитки.

В Москве открывается американская сеть крендельных Wetzel's Pretzels

На Новослободской открылась пекарня Roulette

На Новослободской открылась пекарня, где хлеб выпекают трижды в день, а за работой пекарей можно наблюдать через стекло.

На Новослободской открылась пекарня Roulette

В «Музеоне» открывается кофейня Caffe del Parco

В парке «Музеон», в одном из микродомов, 20 апреля заработает Caffe del Parco с недорогим кофе навынос и выпечкой.

В «Музеоне» открывается кофейня Caffe del Parco

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.

Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.

Ароматное имбирное печенье

Carrot Cookies Морковные подарки

Carrot Cookies

Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом

Лимонно-малиновые капкейки

Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс

Шоколадное печенье с карамелью Легкий рецепт праздничных сладостей

Шоколадное печенье с карамелью

Banana pie Банановый пирог с творожной начинкой

Banana pie

Berries Инструкция по созданию нарядного и вкусного тарта

Berries

На станции «Сретенский бульвар» открылось первое метрокафе Посетители московского метро теперь могут перекусить бутербродами, салатами, булочками и пирожками, приготовленными по рецептам столовой для машинистов.

На станции «Сретенский бульвар» открылось первое метрокафе

Галета со сливами и тимьяном Или как я полюбила сливы

Галета со сливами и тимьяном

Грушевый тарт Элементарно, если дома ничего нет, кроме груш или яблок!

Грушевый тарт

Бананово-апельсиновый кекс Нет диетам!

Бананово-апельсиновый кекс

Пончики Мне больше нравится называть их "пончиками", нежели "калачиками". Ну и что, что по форме - калачики, ассоциации исключительно с круглыми, румяными, в сахарной пудре... пончиками!)

Пончики

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля

Диетическая запеканка с курагой Не знаю как по-вашему, но по мне звучит очень аппетитно и заманчиво! По секрету скажу, что эта запеканочка самая диетеческая! В ней нет ни сахара, ни муки, ни уж тем более масла.

Диетическая запеканка с курагой

Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.

Чернично-вишневый пирог

Banana Pie Бананово-шоколадный пирог

Banana Pie

Шоколадные брауни Очень простое, но безумно вкусное печенье

Шоколадные брауни

Клюквенный пирог Очень прост в исполнении, минимум ингредиентов и потрясающе вкусно!

Клюквенный пирог

Манка: не только каша С детства не любишь манная кашу? Но этот манный пирог нельзя не полюбить: всё просто, быстро и очень вкусно!

Манка: не только каша

Брауни с орехами Я вообще к шоколаду более чем спокойна, но бывают такие моменты, когда даже мне хочется почувствовать слегка горьковатый вкус этой сладости

Брауни с орехами

Английское лакомство крамбл &lt;&lt; Когда у меня кончаются наркотики, я употребляю крамбл. >>

Английское лакомство крамбл

Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень) 

Мои черничные ночи

Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.&nbsp;

Творожно-яблочный пирог

Тарт с Цуккини Удивительный, нежный и вкусный тарт с цуккини по рецепту одного из моих любимых блоггеров Шоколад и Цуккини. Слова автора (в моем переводе), мои изменения ниже (*).

Тарт с Цуккини

Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 
Шоколадные кексы с жидкой начинкой

Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 

Маленьким сладкоежкам - большое счастье! Поддержи детей Друзья!

Маленьким сладкоежкам - большое счастье! Поддержи детей

Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Овсяные маффины с вишней

Кокосово-сливовое печенье. Без вредности! Ух, ну и времена. У кого непереносимость лактозы, кто с глютеном поссорился, кто с сахаром.

Кокосово-сливовое печенье. Без вредности!

Сочный яблочный пирог Дорогие друзья!

Сочный яблочный пирог

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ