150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»
Свежи бриоши, закваска и куличи
«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской
Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы
Продавать здесь можно будет пирожки зимой и мороженое летом
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»
К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»
Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга
После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб
На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар
Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool
Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России
Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè
Кофе здесь можно купить навынос, выпить за барной стойкой или в самой библиотеке, читая книгу
На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa
В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу
Торт в виде России
Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой
Первый день работы Magnolia Bakery
Фотограф The Village Михаил Лоскутов побывал в заведении в день его открытия
На Большой Садовой открывается кафе-пекарня «Хлеб насущный»
Заведение займёт два зала и сможет вместить до 64 человек
Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные» Прославленный телеканалом TLC кондитер Бадди Валастро рассказал The Village о любви к собору Василия Блаженного и приготовлении торта по мотивам зомби-апокалипсиса
В кондитерской «Булка» появилась доставка
На сайте кондитерской «Булка» появилась возможность заказать еду
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
В Москве открылась кондитерская «Мосэклер»
Новая кондитерская «Мосэклер» с выпечкой из натуральных ингредиентов заработала в торговом центре «Варшавский».
В Москве открывается американская сеть крендельных Wetzel's Pretzels
В Москву приходит американская сеть пекарен Wetzel's Pretzels, где продают крендели разных видов, хот-доги и напитки.
На Новослободской открылась пекарня Roulette
На Новослободской открылась пекарня, где хлеб выпекают трижды в день, а за работой пекарей можно наблюдать через стекло.
В «Музеоне» открывается кофейня Caffe del Parco
В парке «Музеон», в одном из микродомов, 20 апреля заработает Caffe del Parco с недорогим кофе навынос и выпечкой.