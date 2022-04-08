Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень)