Финал «Шерлока», новый сериал с Томом Харди и альбом The xx Новые сериалы, музыка, книги и игры на выходные
Что смотреть
«Табу»
Taboo
С 10 января, FX, 1-й сезон
Создатели: Том Харди, Чипс Харди, Стивен Найт
В ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Майкл Келли
Том Харди и Ридли Скотт — команда мечты — объединились ради мини-сериала. Путешественник-аферист Джеймс Дилейни возвращается после десяти лет скитаний, чтобы отомстить Ост-Индской компании за своего отца. Хотя к чему рассказывать о сюжете, когда все детали хорошего исторического сериала налицо: производство BBC, пантеон британских актеров, ну и, опять-таки, Том Харди.
«Шерлок»
Sherlock
15 января, BBC, 4-й сезон, 3-я серия
Создатели: Стивен Моффат и Марк Гэтисс
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Марк Гэтисс
«Шерлок», как обычно, недолго был со зрителями: в ночь с субботы на воскресенье выходит третья, заключительная серия четвертого сезона The Final Problem. Одноименный рассказ Конан Дойла у нас переводят под названием «Последнее дело Холмса» (и там есть Мориарти!). Судя по тизеру, сюжет эпизода вращается вокруг новой героини, которая дебютировала в предыдущей серии, и ее сложных отношений с Шерлоком и Майкрофтом Холмсами. На протяжении сезона нам показывали флэшбеки из детства сыщика, в которых ничего нельзя было разобрать, кроме отдельных образов, — но, судя по всему, теперь авторы сериала раскроют хотя бы некоторые семейные тайны Холмсов.
«Лемони Сникет: 33 несчастья»
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
С 13 января, Netflix, 1-й сезон
Создатель: Марк Худис
В ролях: Нил Патрик Харрис, Джоан Кьюсак, Малина Вайсман, Луи Хайнс
Еще один ремейк, на сей раз кинофильма с Джимом Керри, снятого, впрочем, по мотивам легендарных детских книжек. Вместо Керри теперь Нил Патрик Харрис, а вместо кинотеатра — Netflix. В остальном все выглядит очень близким к первоисточнику, даже дети похожи. Вновь наследники крупного состояния попадают к злобному графу Олафу, который намерен переписать все на себя, попутно избавившись от изобретательных детей.
«Изумрудный город»
Emerald City
С 6 января, NBC, 1-й сезон
Создатель: Мэттью Арнольд
В ролях: Адриа Архона, Джерран Хоуэлл, Винсент Д’Онофрио
Это должно было произойти — Эмма Уотсон играет в ремейке «Красавицы и чудовища», Белоснежка в исполнении Кристен Стюарт обзавелась мечом, а теперь и «Волшебник из Страны Оз» переснят в современных мрачных тонах. Выглядит все в духе времени: Дороти — мулатка, Страшила распят на кресте, а Железный Дровосек — это мрачный и хладнокровный рыцарь. В общем, если вы хотели бы посмотреть, как Зак Снайдер и Кристофер Нолан возрождают сказку Баума, то пожалуйста — выглядеть она будет примерно как этот сериал. Кроме того, первые серии снимал Тарсем Сингх — любитель сюрреализма и режиссер таких безумно красивых фильмов, как «Клетка» и «Запределье».
Что слушать
The xx — «I See You»
В 2009 году четверо британских насупленных молодых людей записали минималистичную песню «Crystalised», которой сразу поразили музыкальных критиков, а чуть позже выпустили альбом, равно вдохновленный Young Marble Giants и Burial. Спустя восемь лет насупленные люди улыбаются все чаще, их стало трое, и в новых песнях они говорят друг другу: «Нас же еще рано считать старыми, правда?» За это время дебютный альбом The xx стал одной из самых влиятельных поп-пластинок за долгое время, и это отнюдь не громкие слова: без него не было бы ни Дрейка в его меланхоличном изводе, ни певицы печальной истомы Ланы Дель Рей, ни кучи популярных, но не очень приятных британских групп, ну и так далее.
На свежем альбоме «I See You» The xx, с одной стороны, находятся в рамках своего обычного ночного настроения, с другой — эта часть ночи куда более танцевальна. Если предыдущий «Coexist» тянуло скорее к рассвету, то «I See You» больше похож на момент, когда ты выходишь из клуба и еще слышишь музыку, но ритм становится куда более вкрадчивым. Конечно, многие будут говорить о том, что Джейми Смит на этот раз перетянул одеяло на себя — в иные моменты «I See You» звучит как продолжение его сольных работ, — однако The xx как группа все же тоньше и как-то честнее по отношению к слушателю. Трио постепенно становится таким современным аналогом Everything But the Girl, великой группы, не стеснявшейся меняться примерно на каждом альбоме, — и с этим придется считаться.
Сингл Dirty Projectors
Лидер и, кажется, единственный постоянный участник американской группы Dirty Projectors Дэвид Лонгстрет уже во второй раз подряд мастерски представляет новую песню с до сих пор не анонсированного альбома — о выходе сингла сначала случайно сообщил в своей рассылке Spotify, а на каникулах вышло и видео, где Лонгстрет сиротливо оплакивает в пустыне остатки былой любви. «Little Bubble», у которой пока есть помета «edit» (на альбоме она, видимо, будет другой) — еще одна душераздирающая ода ушедшим чувствам с попыткой трезвой рефлексии.
Брайан Ино — «Reflection»
Брайана Ино часто считают создателем эмбиента (что, разумеется, не соответствует действительности), однако он дал жанру название, помог ему с идеологией и дал направление, что уже немаловажно. «Reflection» продолжает эксперименты мэтра с жанром — и очень примечательно, что альбом вышел 1 января: лучшее сопровождение к встрече нового дня сложно было представить. Эмбиент-музыка Ино работала по-разному, сейчас она подходит скорее для созерцания, вдумчивого прослушивания, отмечания тонких деталей — пусть даже «правильную», бесконечную версию альбома могут послушать не все (она стоит в Apple App Store почти 3 тысячи рублей), ее укороченный вариант достоин не меньшего внимания.
Новый клип Migos
Многим фанатам хип-хопа группа Migos кажется предвестниками близкого конца света; другим — как, например, Дональду Гловеру, передавшему троице «спасибо» при вручении «Золотого глобуса» — они видятся чуть ли не новыми The Beatles. Истина, как водится, где-то посередине: как сказал поэт, их тупость — это божья благодать. Самые простые слова они подают так, как будто это нечто новое и не виданное ранее. Сквозь парцелляцию и ономатопею проглядывают чуть ли не самые искренние рэперы Америки — это стоит ценить, особенно когда они поют про простейшие вещи вроде футболки.
The Flaming Lips — «Oczy Mlody»
Свой 14-й альбом ветераны независимой музыки назвали на польском, потому что им нравится, как выглядит и звучит этот язык, — в принципе, уже этот факт должен многое объяснить о том, чего ждать от «Oczy Mlody». Здесь есть дуэт с Майли Сайрус, инструментальные зарисовки с названиями на польском, ритм-секция практически как в каком-нибудь R&B-хите (если Рианна делает кавер на Tame Impala, почему бы не пойти обратным путем?), в конце концов, это самый спокойный их альбом за долгое время. При этом здесь постоянно что-то трещит, шумит и идет не так, как должно, — и подобный контраст музыке идет: с одной стороны, она очень статная, с другой — их вечный праздник непослушания не исчез.
Возвращение Slowdive
В этом году фанаты шугейза не будут обделены классическим звучанием: свои новые альбомы выпустят Ride и The Jesus & Mary Chain. Но где они его точно не дождутся, так это на новом альбоме Slowdive: их свежая песня «Star Roving» хоть и звучит местами как сольный проект фронтмена группы Нила Холстеда Black Hearted Brother, но куда сильнее напоминает более молодые группы вроде DIIV. Это скорее хорошая новость: видно, что Slowdive не пытаются ностальгировать, а следят за происходящим вокруг, — но песня слушается странно.
Что читать
Артем Ефимов. «С чего мы взяли. Три века попыток понять Россию умом»
«Профанация чего угодно и истории в том числе начинается с того, что мы забываем задать вопрос: „Откуда мы это знаем?“ Или даже так: „С чего мы это взяли?“» — из этой идеи исходит автор книги журналист Артем Ефимов. Чтобы разобраться, почему мы представляем себе некоторые события отечественной истории так, а не иначе, как формировались общепринятые концепции и расхожие заблуждения, он обращается к биографиям тех, кто эту самую историю писал: от основоположников российской исторической науки Василия Татищева и Николая Карамзина до наших современников Леонида Милова и Андрея Зализняка.
Джон Перри. «Искусство прокрастинации»
Философ и преподаватель Стэндфордского университета Джон Перри рассуждает о причинах и природе прокрастинации, чередуя отсылки к древним и современным философским учениям с примерами из личного опыта, а также предлагает «стратегию упорядоченной прокрастинации» для тех, кто не в состоянии до конца избавиться от этой вредной привычки.
Во что играть
Bastion
Дебют студии-разработчика Transistor вышел для Xbox One. Это ролевая игра с боевыми элементами, но важен в ней не жанр, а ощущения, которые она вызывает. Bastion выглядит маленькой историей о людях, потерявших все из-за катастрофы, даже сказкой, где главный герой всего лишь следует за повествованием рассказчика. Здесь все работает хорошо: боевая система простая, но в любой момент становится настоящим испытанием, история маленькая, но происходит в огромном мире, персонажи почти ничего не говорят, но игра рассказывает о них так, что герои обретают вес. Версия Bastion для Xbox One отличается разрешением игра запускается в 1080p.
Бесплатная Mass Effect 2
В конце марта выйдет четвертая серия Mass Effect — в другом времени, в другой галактике и с новыми героями. А пока сервис Origin бесплатно раздает вторую часть. Повод перепройти всю трилогию, чтобы подготовиться к новой истории, или просто поиграть в лучшую серию прекрасной фантастической игры. Правда, если вы вообще не играли в Mass Effect, то первую часть купить все же придется: ее Origin не раздавал. Неизвестно, как долго продлится акция (скорее всего, все выходные), поэтому не тяните с установкой.
Stardew Valley
Еще одна хорошая игра вышла для консолей. Stardew Valley берет за основу механику фермы и выводит ее на совершенно другой уровень. Вроде все просто: сажаете кукурузу, кормите куриц, добываете глину. Но есть еще и отношения с другими персонажами, устроенные сложнее, чем кажется на первый взгляд, любовь, бесконечные городские фестивали, куча секретов и тонкостей. В Stardew Valley всегда есть чем заняться. В какой-то момент вы планируете игровой день и решаете, пойти добывать ресурсы для фермы или наладить отношения с продавцом в магазине. Пока со всем разберетесь, пройдет очень много часов.
The Binding of Isaac: Afterbirth+
Небольшое дополнение для The Binding of Isaac: Rebirth: новые предметы, испытания, новые персонаж, глава, босс и тяжелый режим Greed Mode. Но самое главное — официальные инструменты для разработки модов. Через пару месяцев наверняка появятся хорошие модификации, которые сделают игру сложнее и разнообразнее. Это компенсирует недостаток контента и обеспечит игре актуальность на долгое время. Пока дополнение и инструменты вышли только для компьютеров, позже в этом году они появятся для PlayStation 4 и Xbox One.
Текст: Антон Хитров, Илья Иноземцев, Артем Макарский, Николай Удинцев
Изображения: обложка, 2 – Alasdair McLellan/Young Turks/SoyuzMusic, 1 – FX, 3 – Индивидуум паблишинг, 4 – Warner Bros. Interactive Entertainment
Комментарии
Тэги
Прочее