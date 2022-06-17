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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе АрагацФоторепортаж The Village из Армении

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац Фоторепортаж The Village из Армении

В Mutabor пройдет фестиваль независимой гитарной музыки Minimum Pop Fest

В Mutabor пройдет фестиваль независимой гитарной музыки Minimum Pop Fest

У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз
У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз В лайнапе «Комсомольск», «Аффинаж» и «Источник»
У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз

У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз
В лайнапе «Комсомольск», «Аффинаж» и «Источник»

Гид по Signal-2022: Чем заняться на четырехдневном рейве и как к нему подготовиться
Гид по Signal-2022: Чем заняться на четырехдневном рейве и как к нему подготовиться
Гид по Signal-2022: Чем заняться на четырехдневном рейве и как к нему подготовиться

Гид по Signal-2022: Чем заняться на четырехдневном рейве и как к нему подготовиться

Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния»
Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния» Невероятная программа четырех сцен
Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния»

Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния»
Невероятная программа четырех сцен

Фестиваль Metal Over Russia отменили

обновлено

Фестиваль Metal Over Russia отменили

На «Архстоянии» откроется «Санаторий сна», где можно будет поспать прямо во время фестиваля

На «Архстоянии» откроется «Санаторий сна», где можно будет поспать прямо во время фестиваля

Мавзолей мечты и Аквариум: На «Архстоянии» представят новые арт-объекты

Мавзолей мечты и Аквариум: На «Архстоянии» представят новые арт-объекты

Экскурсия по арт-объектам и музыкальные лекции: Фестиваль Signal объявил образовательную программу

Экскурсия по арт-объектам и музыкальные лекции: Фестиваль Signal объявил образовательную программу

Концерты Anacondaz и Louna продолжают отменять из-за критики происходящего в Украине

Концерты Anacondaz и Louna продолжают отменять из-за критики происходящего в Украине

17 июня 2022

В Москве пройдет фестиваль «Точка перемещения»

Beat Film Festival анонсировал программу Фестивального центра
10 июня 2022

Beat Film Festival анонсировал программу Фестивального центра

Camerata Fest запустил трансляцию фестиваля в Ереване
обновлено17 апреля 2022

Camerata Fest запустил трансляцию фестиваля в Ереване

Фестиваль «Нашествие» отменили
9 апреля 2022

Фестиваль «Нашествие» отменили

Signal открыл арт-колл творческих проектов
7 апреля 2022

Signal открыл арт-колл творческих проектов

Фестиваль «Дикая мята» состоится с измененным лайн-апом
24 марта 2022

Фестиваль «Дикая мята» состоится с измененным лайн-апом

В Москве покажут мультфильмы современных художников из Европы и Азии
21 февраля 2022

В Москве покажут мультфильмы современных художников из Европы и Азии

Фестивали «Боль», «Дикая мята» и Park Live пройдут в один уик-энд
Фестивали «Боль», «Дикая мята» и Park Live пройдут в один уик-энд Организаторы рассказали, как к этому готовятся
Фестивали «Боль», «Дикая мята» и Park Live пройдут в один уик-энд

Фестивали «Боль», «Дикая мята» и Park Live пройдут в один уик-энд
Организаторы рассказали, как к этому готовятся

До конца февраля в московских ресторанах состоится фестиваль пельменей
2 февраля 2022

До конца февраля в московских ресторанах состоится фестиваль пельменей

Signal объявил первых артистов фестиваля 2022 года
1 февраля 2022

Signal объявил первых артистов фестиваля 2022 года

«Дом культур» устроит барный фест с коктейлями из разных городов России
1 февраля 2022

«Дом культур» устроит барный фест с коктейлями из разных городов России

30 января 2022

Издательство Ad Marginem проведет литературный фестиваль «Контур»

Психоделия и хип-хоп: Фестиваль «Синестетик» состоится в «Успехе» 30 января
26 января 2022

Психоделия и хип-хоп: Фестиваль «Синестетик» состоится в «Успехе» 30 января

В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»
20 января 2022

В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино
12 января 2022

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино

Минкультуры отказалось признать «Бок о бок» кинофестивалем
28 декабря 2021

Минкультуры отказалось признать «Бок о бок» кинофестивалем

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года
28 декабря 2021

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года

24 декабря 2021

Зимний VK Fest пройдет онлайн в январе

Создатели «Дикой мяты» проведут фест электронной музыки на ВДНХ
23 декабря 2021

Создатели «Дикой мяты» проведут фест электронной музыки на ВДНХ

Игги Поп выступит на фестивале Park Live в 2022 году
14 декабря 2021

Игги Поп выступит на фестивале Park Live в 2022 году

8 декабря 2021

В Москве состоится фестиваль комиксов «КомМиссия»

В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов»
2 декабря 2021

В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов»

В Powerhouse состоится фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями
29 ноября 2021

В Powerhouse состоится фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями

В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки
26 ноября 2021

В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки

В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST
22 ноября 2021

В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
9 ноября 2021

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
6 ноября 2021

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн

29 октября 2021

Мультфест состоится онлайн осенью, а в декабре — в кинотеатрах Москвы

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
27 октября 2021

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте

Signal объявил даты фестиваля в 2022 году
27 октября 2021

Signal объявил даты фестиваля в 2022 году

В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife
23 октября 2021

В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife

21 октября 2021

В Москве покажут современное британское кино

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке
19 октября 2021

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке

Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
обновлено8 ноября 2021

Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla

7 октября 2021

На фестивале «Джаз осенью» выступят экспериментальные музыканты из Германии

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
5 октября 2021

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации

1 октября 2021

В Москве пройдет фестиваль о маскулинности. Там обсудят гендерное равенство и стереотипы

30 сентября 2021

Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса

В Москве состоится фестиваль архивного кино. Покажут редкие пленочные находки!
обновлено9 ноября 2021

В Москве состоится фестиваль архивного кино. Покажут редкие пленочные находки!

27 сентября 2021

В Москве пройдет фестиваль «Слезы авторки». Гостей ждут дискуссии о женском письме

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля
24 сентября 2021

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля

Российский ресторанный фестиваль, открытие «Публики» на Старой Басманной и бистро «Вольность» на Ленинском проспекте
Российский ресторанный фестиваль, открытие «Публики» на Старой Басманной и бистро «Вольность» на Ленинском проспекте
Российский ресторанный фестиваль, открытие «Публики» на Старой Басманной и бистро «Вольность» на Ленинском проспекте

Российский ресторанный фестиваль, открытие «Публики» на Старой Басманной и бистро «Вольность» на Ленинском проспекте

На «Флаконе» состоится панк-фестиваль Tribe Fest
14 сентября 2021

На «Флаконе» состоится панк-фестиваль Tribe Fest

Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13 сентября 2021

Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год

В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки
9 сентября 2021

В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки

На Хлебозаводе шеф-повара приготовят пиццу, а Cream Soda сыграет концерт с диско-оркестром
8 сентября 2021

На Хлебозаводе шеф-повара приготовят пиццу, а Cream Soda сыграет концерт с диско-оркестром

Фестиваль панк-фильмов Riot Filmz состоится в пространстве WIP
27 августа 2021

Фестиваль панк-фильмов Riot Filmz состоится в пространстве WIP

Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week
Список
26 августа 2021

Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week

Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal

Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal
А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц

Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival
Список
17 августа 2021

Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival

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