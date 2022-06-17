Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе АрагацФоторепортаж The Village из Армении
Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац Фоторепортаж The Village из Армении
У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз В лайнапе «Комсомольск», «Аффинаж» и «Источник»
У Motherland сменилась команда. В августе фестиваль пройдет в десятый раз В лайнапе «Комсомольск», «Аффинаж» и «Источник»
Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния» Невероятная программа четырех сцен
Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния» Невероятная программа четырех сцен
Экскурсия по арт-объектам и музыкальные лекции: Фестиваль Signal объявил образовательную программу
Фестивали «Боль», «Дикая мята» и Park Live пройдут в один уик-энд Организаторы рассказали, как к этому готовятся
Фестивали «Боль», «Дикая мята» и Park Live пройдут в один уик-энд Организаторы рассказали, как к этому готовятся
9 ноября 2021
Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
обновлено8 ноября 2021
Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
1 октября 2021
В Москве пройдет фестиваль о маскулинности. Там обсудят гендерное равенство и стереотипы
обновлено9 ноября 2021
В Москве состоится фестиваль архивного кино. Покажут редкие пленочные находки!
Российский ресторанный фестиваль, открытие «Публики» на Старой Басманной и бистро «Вольность» на Ленинском проспекте
Российский ресторанный фестиваль, открытие «Публики» на Старой Басманной и бистро «Вольность» на Ленинском проспекте
9 сентября 2021
В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки
8 сентября 2021
На Хлебозаводе шеф-повара приготовят пиццу, а Cream Soda сыграет концерт с диско-оркестром
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц