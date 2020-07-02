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Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal

Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal
А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц

Что изменилось в индустрии подкастов за год
Что изменилось в индустрии подкастов за год Рассказывают создатели фестиваля «Слыш». А также объясняют, что послушать на самом фестивале
Что изменилось в индустрии подкастов за год

Что изменилось в индустрии подкастов за год
Рассказывают создатели фестиваля «Слыш». А также объясняют, что послушать на самом фестивале

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем?
«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем? И как поддержать его организаторов
«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем?

«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем?
И как поддержать его организаторов

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля

Самые интересные события этой недели
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Самые интересные события этой недели

Самые интересные события этой недели
Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки

Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок»
Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок» Офлайн в Петербурге и онлайн по всей России
Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок»

Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок»
Офлайн в Петербурге и онлайн по всей России

Как прошел Signal 2020
Как прошел Signal 2020 Посткоронавирусный фестиваль: без привозов, но с телемостами
Как прошел Signal 2020

Как прошел Signal 2020
Посткоронавирусный фестиваль: без привозов, но с телемостами

В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли»

Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе

В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли»
Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов

А также раскрыл детали образовательной программы

Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов
А также раскрыл детали образовательной программы

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами

Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами
Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»

Park Live открыл продажи билетов на фестиваль, который пройдет через год в «Лужниках» (обновлено)

Фестиваль будет идти восемь дней

Park Live открыл продажи билетов на фестиваль, который пройдет через год в «Лужниках» (обновлено)
Фестиваль будет идти восемь дней

Фестиваль «Боль» перенесли. Он должен был пройти в эти выходные

«Походу, в эти выходные „Боль“ не состоится»

Фестиваль «Боль» перенесли. Он должен был пройти в эти выходные
«Походу, в эти выходные „Боль“ не состоится»

На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады

В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии

На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады
В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии

Alfa Future People перенесли на 2021 год

Организаторы боятся второй волны коронавируса

Alfa Future People перенесли на 2021 год
Организаторы боятся второй волны коронавируса

В Москве пройдет второй автофестиваль. Теперь с нормальным лайн-апом

На парковке «Лужников» выступят The Hatters и Zivert

В Москве пройдет второй автофестиваль. Теперь с нормальным лайн-апом
На парковке «Лужников» выступят The Hatters и Zivert

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное

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