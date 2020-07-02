Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц
Что изменилось в индустрии подкастов за год Рассказывают создатели фестиваля «Слыш». А также объясняют, что послушать на самом фестивале
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем? И как поддержать его организаторов
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок» Офлайн в Петербурге и онлайн по всей России
В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли»
Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе
В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли» Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат А также самые ожидаемые сериалы
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ» Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов
А также раскрыл детали образовательной программы
Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов А также раскрыл детали образовательной программы
Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами
Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»
Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»
Park Live открыл продажи билетов на фестиваль, который пройдет через год в «Лужниках» (обновлено)
Фестиваль будет идти восемь дней
Park Live открыл продажи билетов на фестиваль, который пройдет через год в «Лужниках» (обновлено) Фестиваль будет идти восемь дней
Фестиваль «Боль» перенесли. Он должен был пройти в эти выходные
«Походу, в эти выходные „Боль“ не состоится»
Фестиваль «Боль» перенесли. Он должен был пройти в эти выходные «Походу, в эти выходные „Боль“ не состоится»
На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады
В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии
На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии
Alfa Future People перенесли на 2021 год Организаторы боятся второй волны коронавируса
В Москве пройдет второй автофестиваль. Теперь с нормальным лайн-апом
На парковке «Лужников» выступят The Hatters и Zivert