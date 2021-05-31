Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии
Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве
Вернуться к работе не смогут до 360 объектов
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь
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Как Fitmost заменяет горожанам абонементы в фитнес-клуб Сервис для тех, кто хочет заняться собой разными способами
На западе Москвы открылась фитнес-студия Let's do pilates
Студия площадью 230 квадратных разделена на пять разных зон
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Zaryad.studio проведет бесплатные тренировки и вечеринку в честь дня рождения
Абонемент можно будет купить со скидкой
Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit
Приложение интегрируется с очками и велотренажерами
Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)
Занятия проходят в фитнес-клубе Red Stone Fitness
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Что использовать до, во время и после тренировки
В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу
Спортивные тренировки продлятся до конца лета
Майнить на тренажерах в фитнес-клубах
Глава Cryptocean Юрий Мышинский готов предоставить необходимое оборудование в фитнес-центры
На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»
Здесь откроют зоны йоги, женского фитнеса, лекторий, а также пройдет забег
Плачущая маршрутка во «ВКонтакте», проделки лже-Маска и фитнес-зеркало
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Ведомство оценило 29 сервисов на Android и 30 на iOS по 109 критериям
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В сентябре в «Вегас Крокус Сити» откроется клуб Crocus Fitness
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