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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Угроза
31 мая 2021

Абонементы в российские фитнес-клубы станут дороже

Сервис Fitmost запустил онлайн-платформу с фитнес-тренировками
13 апреля 2021

Сервис Fitmost запустил онлайн-платформу с фитнес-тренировками

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки
6 августа 2020

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки

Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны

Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны
Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии

Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве

Вернуться к работе не смогут до 360 объектов

Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве

Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов

Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов
Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь

Как тренироваться дома
Как тренироваться дома И вытеснит ли интернет походы в зал
Как тренироваться дома

Как тренироваться дома
И вытеснит ли интернет походы в зал

В Москве закрыли фитнес-центры, бассейны и бани

Когда они откроются снова, неясно

В Москве закрыли фитнес-центры, бассейны и бани

Как сэкономить на спорте
Как сэкономить на спорте Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»
Как сэкономить на спорте

Как сэкономить на спорте
Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»

Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни

Минималистичный стиль в духе вещей от Ким Кардашьян

Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни

Как Fitmost заменяет горожанам абонементы в фитнес-клуб
Как Fitmost заменяет горожанам абонементы в фитнес-клуб Сервис для тех, кто хочет заняться собой разными способами
Как Fitmost заменяет горожанам абонементы в фитнес-клуб

Как Fitmost заменяет горожанам абонементы в фитнес-клуб
Сервис для тех, кто хочет заняться собой разными способами

На западе Москвы открылась фитнес-студия Let's do pilates

Студия площадью 230 квадратных разделена на пять разных зон

На западе Москвы открылась фитнес-студия Let's do pilates

Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе
Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе Стол — беговая дорожка, «электронная бабушка» и браслет, бьющий током за отсутствие движения
Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе

Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе
Стол — беговая дорожка, «электронная бабушка» и браслет, бьющий током за отсутствие движения

Zaryad.studio проведет бесплатные тренировки и вечеринку в честь дня рождения

Абонемент можно будет купить со скидкой

Zaryad.studio проведет бесплатные тренировки и вечеринку в честь дня рождения

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)

Занятия проходят в фитнес-клубе Red Stone Fitness

Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)

На спорт: 15 средств для активного образа жизни
На спорт: 15 средств для активного образа жизни Что использовать до, во время и после тренировки
На спорт: 15 средств для активного образа жизни

На спорт: 15 средств для активного образа жизни
Что использовать до, во время и после тренировки

Стоять в планке каждый день
Стоять в планке каждый день Для укрепления мышц и развития чувства равновесия
Стоять в планке каждый день

Стоять в планке каждый день
Для укрепления мышц и развития чувства равновесия

В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу

Спортивные тренировки продлятся до конца лета

В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу

Майнить на тренажерах в фитнес-клубах

Глава Cryptocean Юрий Мышинский готов предоставить необходимое оборудование в фитнес-центры

Майнить на тренажерах в фитнес-клубах

На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»

Здесь откроют зоны йоги, женского фитнеса, лекторий, а также пройдет забег

На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»

Плачущая маршрутка во «ВКонтакте», проделки лже-Маска и фитнес-зеркало

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Плачущая маршрутка во «ВКонтакте», проделки лже-Маска и фитнес-зеркало

Лучшие фитнес-приложения по версии Роскачества

Ведомство оценило 29 сервисов на Android и 30 на iOS по 109 критериям

Лучшие фитнес-приложения по версии Роскачества

В России законодательно урегулируют фитнес-индустрию

Власти определят критерии доброкачественных услуг в этой сфере

В России законодательно урегулируют фитнес-индустрию

Сколько россиян опасаются покупать абонементы на фитнес

Больше половины жителей России занимались или занимаются спортом

Сколько россиян опасаются покупать абонементы на фитнес

Как работает единый фитнес-абонемент
Как работает единый фитнес-абонемент The Village протестировал сервис, дающий доступ к сотням занятий в фитнес-клубах Москвы
Как работает единый фитнес-абонемент

Как работает единый фитнес-абонемент
The Village протестировал сервис, дающий доступ к сотням занятий в фитнес-клубах Москвы

В Москве запустили сервис по продаже единых фитнес-абонементов

Агрегатор объединяет более 300 клубов

В Москве запустили сервис по продаже единых фитнес-абонементов

В сентябре в «Вегас Крокус Сити» откроется клуб Crocus Fitness

Площадь студии составит 4 тысячи квадратных метров

В сентябре в «Вегас Крокус Сити» откроется клуб Crocus Fitness

Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube

В Москве временно закрыли фитнес-клуб Мадонны

Причину приостановки его деятельности в компании не называют

В Москве временно закрыли фитнес-клуб Мадонны

В «Коломенском» состоится фитнес-фестиваль

В рамках фестиваля пройдет забег на 5 километров

В «Коломенском» состоится фитнес-фестиваль

Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников? Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?

Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?
Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул

Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес

Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес
The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы

В Москве пройдет цикл лекций о правильном питании

Всего состоится 11 лекций

В Москве пройдет цикл лекций о правильном питании

Как начать тренироваться дома?
Как начать тренироваться дома? The Village узнал, что нужно для самостоятельных занятий спортом дома
Как начать тренироваться дома?

Как начать тренироваться дома?
The Village узнал, что нужно для самостоятельных занятий спортом дома

Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы
Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы The Village узнал, как и где тренироваться в городе
Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы

Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы
The Village узнал, как и где тренироваться в городе

Как открыть клуб сайклинга
Как открыть клуб сайклинга The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку
Как открыть клуб сайклинга

Как открыть клуб сайклинга
The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку

«Арест» Рональда МакДональда, легализация дронов и новый бот Microsoft

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Арест» Рональда МакДональда, легализация дронов и новый бот Microsoft

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Фитнес-клубам World Class запретили называться «сетью №1»

По закону «О рекламе» сеть обязана подтвердить своё «превосходство»

Фитнес-клубам World Class запретили называться «сетью №1»

Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы

Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы
Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки

Офисный тренинг: Упражнения для тех, кто много работает

Офисный тренинг: Упражнения для тех, кто много работаетThe Village попросил девушку, совмещающую тренировки и офис, показать упражнения, которые помогут размяться на рабочем месте

Офисный тренинг: Упражнения для тех, кто много работает

Офисный тренинг: Упражнения для тех, кто много работает
The Village попросил девушку, совмещающую тренировки и офис, показать упражнения, которые помогут размяться на рабочем месте

Почему женщины в возрасте смелее обнажаются в раздевалках?
Почему женщины в возрасте смелее обнажаются в раздевалках? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему женщины в возрасте смелее обнажаются в раздевалках?

Почему женщины в возрасте смелее обнажаются в раздевалках?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

На крышах «Флакона» и дома Наркомфина открываются летние фитнес-площадки

Цены на занятия колеблются от 800 до 1 100 рублей

На крышах «Флакона» и дома Наркомфина открываются летние фитнес-площадки

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе

4 проверенных курса дистанционных тренировок
4 проверенных курса дистанционных тренировок Силовой тренинг от российской чемпионки фитнес-бикини, альтернатива вездесущему Bodyrock, обновлённая «Секта» с видео в режиме реального времени и pdf-гиды от главной фитнес-гуру Австралии
4 проверенных курса дистанционных тренировок

4 проверенных курса дистанционных тренировок
Силовой тренинг от российской чемпионки фитнес-бикини, альтернатива вездесущему Bodyrock, обновлённая «Секта» с видео в режиме реального времени и pdf-гиды от главной фитнес-гуру Австралии

Как изменятся цены на медицину, образование и услуги красоты в 2015 году
Как изменятся цены на медицину, образование и услуги красоты в 2015 году The Village выяснил, какие потребительские услуги подорожают в ближайшее время
Как изменятся цены на медицину, образование и услуги красоты в 2015 году

Как изменятся цены на медицину, образование и услуги красоты в 2015 году
The Village выяснил, какие потребительские услуги подорожают в ближайшее время

Как организовать в квартире спортзал и что в нём должно быть
Как организовать в квартире спортзал и что в нём должно быть Тренер и дизайнер рекомендуют тренажёры и интерьерные решения, которые помогут обустроить в квартире зону для фитнеса
Как организовать в квартире спортзал и что в нём должно быть

Как организовать в квартире спортзал и что в нём должно быть
Тренер и дизайнер рекомендуют тренажёры и интерьерные решения, которые помогут обустроить в квартире зону для фитнеса

Оплачивать фитнес россиян из бюджета

В Госдуме планируют компенсировать затраты граждан на занятия спортом не только за счёт работодателей, но и за счёт бюджетных средств

Оплачивать фитнес россиян из бюджета

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга

Как прийти в форму без спортзала
Как прийти в форму без спортзала Антон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках
Как прийти в форму без спортзала

Как прийти в форму без спортзала
Антон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках

На ВДНХ открылся бесплатный фитнес-центр

Занятия проводятся на площадке перед павильоном № 27 «Физкультура и спорт»

На ВДНХ открылся бесплатный фитнес-центр

Производитель фитнес-часов Basis достался компании Intel

За него могли отдать от $100 млн до $150 млн

Производитель фитнес-часов Basis достался компании Intel

Как на ладони: 8 приложений для занятий спортом дома
Как на ладони: 8 приложений для занятий спортом дома The Village нашёл приложения, которые помогут добиться хорошей фигуры, не выходя из дома.
Как на ладони: 8 приложений для занятий спортом дома

Как на ладони: 8 приложений для занятий спортом дома
The Village нашёл приложения, которые помогут добиться хорошей фигуры, не выходя из дома.

В ближайшие три года Мадонна откроет свыше 30 фитнес-клубов в Европе

На каждый из них придётся потратить от $4 до $5 млн

В ближайшие три года Мадонна откроет свыше 30 фитнес-клубов в Европе

Максимум тела: Как YouGifted превратил видеоуроки фитнеса в бизнес
Максимум тела: Как YouGifted превратил видеоуроки фитнеса в бизнес Петербуржцы Борис Мирочник и Михаил Прыгунов сделали видеоблог о фитнесе и бодибилдинге самым популярным из подобных российских каналов YouTube — 3 млн просмотров в месяц. Где в этом бизнесе деньги?
Максимум тела: Как YouGifted превратил видеоуроки фитнеса в бизнес

Максимум тела: Как YouGifted превратил видеоуроки фитнеса в бизнес
Петербуржцы Борис Мирочник и Михаил Прыгунов сделали видеоблог о фитнесе и бодибилдинге самым популярным из подобных российских каналов YouTube — 3 млн просмотров в месяц. Где в этом бизнесе деньги?

Производителя шагомера FitBit оценили в $300 млн

Стартап привлёк $30 млн

Производителя шагомера FitBit оценили в $300 млн

Фитнес-сеть SportLife выгнала посетителей за критику в Facebook Фитнес-сеть SportLife выгнала посетителей за критику в Facebook

Фитнес-сеть SportLife выгнала посетителей за критику в Facebook

Как всё устроено: Работа фитнес-тренера
Как всё устроено: Работа фитнес-тренера Персональный тренер, работающий в известном московском фитнес-клубе, анонимно рассказал The Village о том, как выгодно продаться, зачем вступать в сговор с врачами и кто такая Румынская.
Как всё устроено: Работа фитнес-тренера

Как всё устроено: Работа фитнес-тренера
Персональный тренер, работающий в известном московском фитнес-клубе, анонимно рассказал The Village о том, как выгодно продаться, зачем вступать в сговор с врачами и кто такая Румынская.

Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб

Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб
Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ