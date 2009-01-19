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МЫ В СОЦСЕТЯХ

С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю Если дома уже надоело
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю

С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю
Если дома уже надоело

Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов
Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов С матча, гурьевские, веганские, полбяные и цветные
Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов

Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов
С матча, гурьевские, веганские, полбяные и цветные

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки

Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки

Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье
Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье 17 мест с самыми необычными и странными блинами в городе
Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье

Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье
17 мест с самыми необычными и странными блинами в городе

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Залезть на ярмарочные столбы не разрешат

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Михаил Гончаров, «Теремок»: «На блинах с черной икрой мы почти не зарабатываем»
Михаил Гончаров, «Теремок»: «На блинах с черной икрой мы почти не зарабатываем» Зачем сеть блинных открыла точку в гастромаркете «Депо»
Михаил Гончаров, «Теремок»: «На блинах с черной икрой мы почти не зарабатываем»

Михаил Гончаров, «Теремок»: «На блинах с черной икрой мы почти не зарабатываем»
Зачем сеть блинных открыла точку в гастромаркете «Депо»

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию Эта башня в огне
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Эта башня в огне

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю

В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю

Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете

Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей

Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете

Масленица: Где есть блины в Москве?
Масленица: Где есть блины в Москве? 10 мест, куда можно пойти за необычными блинами
Масленица: Где есть блины в Москве?

Масленица: Где есть блины в Москве?
10 мест, куда можно пойти за необычными блинами

Сколько россиян едят блины на Масленицу

О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан

Сколько россиян едят блины на Масленицу

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

И поделилось секретами правильного выпекания

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People

Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта

Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People

Cъедать на Масленицу не больше трех блинов в день

Или вовсе полностью отказаться от них в пользу сырников

Cъедать на Масленицу не больше трех блинов в день

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»

Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля

Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»

Роспотребнадзор дал рекомендации по выпеканию блинов

Служба рекомендовала просеивать муку и хорошо прожаривать мясо

Роспотребнадзор дал рекомендации по выпеканию блинов

Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом
Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом В Никола-Ленивце будет гореть 30-метровый готический объект
Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом

Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом
В Никола-Ленивце будет гореть 30-метровый готический объект

Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах

Первое заведение сети откроют к концу весны

Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу

На что обратить внимание при покупке блинов, чтобы не отравиться

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу

В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек

Ожидается, что за два дня он испечет несколько сотен блинов

В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек

Гостей фестиваля «Московская Масленица» угостят блин-догами и корейскими пянсэ

Поесть блины разных стран мира можно будет на 25 площадках по всей Москве

Гостей фестиваля «Московская Масленица» угостят блин-догами и корейскими пянсэ

Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню

В заведениях предложат четыре варианта блюда

Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню

К Масленице проведут 40 бесплатных экскурсий по тематическим маршрутам

Мероприятия организует проект «Гуляем по Москве»

К Масленице проведут 40 бесплатных экскурсий по тематическим маршрутам

В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер

На выбор шесть видов — сладких и сытных

В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер

Парки объявили программу масленичных гуляний

Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля

Парки объявили программу масленичных гуляний

Куда идти есть блины на Масленицу
Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины
Куда идти есть блины на Масленицу

Куда идти есть блины на Масленицу
Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины

На ВДНХ появился пекущий блины робот

Он может делать пять блинов в час

На ВДНХ появился пекущий блины робот

7 рецептов блинов к Масленице
7 рецептов блинов к Масленице Вспоминаем главное праздничное блюдо
7 рецептов блинов к Масленице

7 рецептов блинов к Масленице
Вспоминаем главное праздничное блюдо

В Москве пройдет фестиваль «Московская Масленица»

В его рамках состоятся кулинарные мастер-классы

В Москве пройдет фестиваль «Московская Масленица»

«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США

«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США
Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке

Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten

Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

7 рецептов блинов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
7 рецептов блинов

7 рецептов блинов
The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов

В Нью-Йорке откроются рестораны сети «Теремок»

Уже осенью на Манхэттене заработают два новых заведения

В Нью-Йорке откроются рестораны сети «Теремок»

На Новом Арбате открылось кафе с французскими вафлями Wafflestory

Владелец заведения — француз Патрис Тережоль, который сам разработал меню

На Новом Арбате открылось кафе с французскими вафлями Wafflestory

Глаза боятся, а The Village делает: Редакция проверяет русские пословицы
Глаза боятся, а The Village делает: Редакция проверяет русские пословицы Будешь ли дальше, если едешь тише, что лучше — 100 друзей или 100 рублей, а также ждут ли семеро одного — The Village узнал, можно ли доверять народной мудрости
Глаза боятся, а The Village делает: Редакция проверяет русские пословицы

Глаза боятся, а The Village делает: Редакция проверяет русские пословицы
Будешь ли дальше, если едешь тише, что лучше — 100 друзей или 100 рублей, а также ждут ли семеро одного — The Village узнал, можно ли доверять народной мудрости

Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей
Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы
Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей

Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей
The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы

Сколько блинов съели посетители московских парков на Масленицу

Всего на Масленицу московские парки посетили больше 100 тысяч человек

Сколько блинов съели посетители московских парков на Масленицу

Блинный бум в снимках Instagram
Блинный бум в снимках Instagram Cоциальную сеть Instagram атаковали снимки блинов: так россияне встречают масленичную неделю
Блинный бум в снимках Instagram

Блинный бум в снимках Instagram
Cоциальную сеть Instagram атаковали снимки блинов: так россияне встречают масленичную неделю

13 вариантов необычных блинов
13 вариантов необычных блинов Блины с пуэром, блины с припёком, свекольные, банановые и лимонно-малиновые блины, блины с кабачками, с беконом, кукурузой и цукини — The Village собрал рецепты самых разных блинов вместе
13 вариантов необычных блинов

13 вариантов необычных блинов
Блины с пуэром, блины с припёком, свекольные, банановые и лимонно-малиновые блины, блины с кабачками, с беконом, кукурузой и цукини — The Village собрал рецепты самых разных блинов вместе

Три небанальных завтрака с блинами
Три небанальных завтрака с блинами В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» повар блинной No Crepe Лера Грим рассказывает, как приготовить блины с солёной карамелью и рикоттой, на пивном тесте и «Сюзетт»
Три небанальных завтрака с блинами

Три небанальных завтрака с блинами
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» повар блинной No Crepe Лера Грим рассказывает, как приготовить блины с солёной карамелью и рикоттой, на пивном тесте и «Сюзетт»

В Double B в Кривоколенном переулке открылась временная блинная No Crepe

В меню — блины с солёной карамелью, бананами и рикоттой, а также пряными яблоками и жареным миндалём

В Double B в Кривоколенном переулке открылась временная блинная No Crepe

Сколько блинов испекут на масленичной неделе

C 24 февраля по 2 марта в Москве пройдёт более 500 праздничных мероприятий, посвящённых Масленице.

Сколько блинов испекут на масленичной неделе

Сеть «Теремок» откроет кафе в Нью-Йорке

Сеть российских блинных откроет два кафе в Нью-Йорке.

Сеть «Теремок» откроет кафе в Нью-Йорке

На «Красном Октябре» заработала блинная No Crepe

В бывшем окошке The Burger Brothers открылась блинная No Crepe.

На «Красном Октябре» заработала блинная No Crepe

Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи
Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи Шеф-повар петербургского кафе «Общество чистых тарелок» Александр Берковский рассказал The Village, как приготовить свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи.
Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи

Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи
Шеф-повар петербургского кафе «Общество чистых тарелок» Александр Берковский рассказал The Village, как приготовить свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи.

Полиция прогнала с Красной Пресни французов, раздававших блины

Молодых парижан Венсана Демио и Джонатана Бельпера, которые угощали блинами прохожих на Красной Пресне, прогнала полиция.

Полиция прогнала с Красной Пресни французов, раздававших блины

Камергерский переулок станет Обжорным рядом

Камергерский переулок переименуют на время Масленицы.

Камергерский переулок станет Обжорным рядом

Масленица-перезагрузка: Гуляния в парке Горького Где на этих выходных можно поесть вкусных блинов, попробовать блюда из фермерских продуктов и увидеть горящую Жар-птицу — The Village составил гид по новым масленичным развлечениям.

Масленица-перезагрузка: Гуляния в парке Горького

Рецепты шефов: Русские блины с припёком
Рецепты шефов: Русские блины с припёком На масленичной неделе идеолог и исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников рассказал, как приготовить блины из гречневой и пшеничной муки с припёком.
Рецепты шефов: Русские блины с припёком

Рецепты шефов: Русские блины с припёком
На масленичной неделе идеолог и исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников рассказал, как приготовить блины из гречневой и пшеничной муки с припёком.

Американские блины с черникой Блины - распространенное угощение в Америке. Они могут быть не очень приятными на вид из-за сока черники, который окрашивает тесто в черновато-фиолетовый цвет, но насчет вкуса можно не сомневаться.

Американские блины с черникой

Афродизиак для девушек Или страдающим диетой девушкам пост категорически противопоказан!

Афродизиак для девушек

Блинный Торт "Есть тортики каждый день!" - детская мечта многих. Но со временем мы понимаем, что это не только глупо, но и вредно. Тем не менее, иногда стоит себя радовать. Что же делать, если официального повода покупать торт нет, а покупать жалкую "пироженку" не хочется? Предлагаю 3 варианта "будничного" блинного торта. Простые в исполнении и очень вкусные. На основе этих рецептов вы сможете сами...

Блинный Торт

Блины с грибами и голубым сыром
Блины с грибами и голубым сыром Как-то придя к моей бабушке, которая очень любит и умеет готовить, я угостилась этими замечательными блинами! Теперь это одно из самых любимых блюд.
Блины с грибами и голубым сыром

Блины с грибами и голубым сыром
Как-то придя к моей бабушке, которая очень любит и умеет готовить, я угостилась этими замечательными блинами! Теперь это одно из самых любимых блюд.

Масленица! Готовим блины Источник:"The Concise Mrs Beeton's Book of Cookery"

Масленица! Готовим блины

Блинчики по-французски Блинчики любят все, ну или почти все. Если уже надоело есть блины с икрой, сметанкой и вареньем, то вот вам рецепт. Послужит отличным завтраком или даже десертом для гостей.

Блинчики по-французски