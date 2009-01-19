С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю Если дома уже надоело
Масленичная неделя: 9 рецептов необычных блинов С матча, гурьевские, веганские, полбяные и цветные
Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки
Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю
Масленица в московских ресторанах: Безглютеновые панкейки и блин с оливье 17 мест с самыми необычными и странными блинами в городе
Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)
Залезть на ярмарочные столбы не разрешат
Михаил Гончаров, «Теремок»: «На блинах с черной икрой мы почти не зарабатываем» Зачем сеть блинных открыла точку в гастромаркете «Депо»
В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете
Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей
Сколько россиян едят блины на Масленицу
О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан
Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов
И поделилось секретами правильного выпекания
Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People
Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта
Cъедать на Масленицу не больше трех блинов в день
Или вовсе полностью отказаться от них в пользу сырников
На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт
На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу
Основатель «Теремка» открыл первую блинную премиум-класса «Припек»
Блины с черной икрой стоят 2 222 рубля
Роспотребнадзор дал рекомендации по выпеканию блинов
Служба рекомендовала просеивать муку и хорошо прожаривать мясо
Николай Полисский — о том, зачем строить масленичную скульптуру высотой в десятиэтажный дом В Никола-Ленивце будет гореть 30-метровый готический объект
Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах
Первое заведение сети откроют к концу весны
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сохранению здоровья в Масленицу
На что обратить внимание при покупке блинов, чтобы не отравиться
В Масленицу на ВДНХ выступит робот-блинопек
Ожидается, что за два дня он испечет несколько сотен блинов
Гостей фестиваля «Московская Масленица» угостят блин-догами и корейскими пянсэ
Поесть блины разных стран мира можно будет на 25 площадках по всей Москве
Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню
В заведениях предложат четыре варианта блюда
К Масленице проведут 40 бесплатных экскурсий по тематическим маршрутам
Мероприятия организует проект «Гуляем по Москве»
В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер
На выбор шесть видов — сладких и сытных
Парки объявили программу масленичных гуляний
Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля
В Москве пройдет фестиваль «Московская Масленица»
В его рамках состоятся кулинарные мастер-классы
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
В Нью-Йорке откроются рестораны сети «Теремок»
Уже осенью на Манхэттене заработают два новых заведения
На Новом Арбате открылось кафе с французскими вафлями Wafflestory
Владелец заведения — француз Патрис Тережоль, который сам разработал меню
Глаза боятся, а The Village делает: Редакция проверяет русские пословицы Будешь ли дальше, если едешь тише, что лучше — 100 друзей или 100 рублей, а также ждут ли семеро одного — The Village узнал, можно ли доверять народной мудрости
Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы
Сколько блинов съели посетители московских парков на Масленицу
Всего на Масленицу московские парки посетили больше 100 тысяч человек
Блинный бум в снимках Instagram Cоциальную сеть Instagram атаковали снимки блинов: так россияне встречают масленичную неделю
13 вариантов необычных блинов Блины с пуэром, блины с припёком, свекольные, банановые и лимонно-малиновые блины, блины с кабачками, с беконом, кукурузой и цукини — The Village собрал рецепты самых разных блинов вместе
Три небанальных завтрака с блинами В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» повар блинной No Crepe Лера Грим рассказывает, как приготовить блины с солёной карамелью и рикоттой, на пивном тесте и «Сюзетт»
В Double B в Кривоколенном переулке открылась временная блинная No Crepe
В меню — блины с солёной карамелью, бананами и рикоттой, а также пряными яблоками и жареным миндалём
Сколько блинов испекут на масленичной неделе
C 24 февраля по 2 марта в Москве пройдёт более 500 праздничных мероприятий, посвящённых Масленице.
Сеть «Теремок» откроет кафе в Нью-Йорке
Сеть российских блинных откроет два кафе в Нью-Йорке.
На «Красном Октябре» заработала блинная No Crepe
В бывшем окошке The Burger Brothers открылась блинная No Crepe.
Свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи Шеф-повар петербургского кафе «Общество чистых тарелок» Александр Берковский рассказал The Village, как приготовить свекольные блины с гусиным паштетом и джемом из тыквы и облепихи.
Полиция прогнала с Красной Пресни французов, раздававших блины
Молодых парижан Венсана Демио и Джонатана Бельпера, которые угощали блинами прохожих на Красной Пресне, прогнала полиция.
Камергерский переулок станет Обжорным рядом
Камергерский переулок переименуют на время Масленицы.