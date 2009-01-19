Блинный Торт "Есть тортики каждый день!" - детская мечта многих. Но со временем мы понимаем, что это не только глупо, но и вредно. Тем не менее, иногда стоит себя радовать. Что же делать, если официального повода покупать торт нет, а покупать жалкую "пироженку" не хочется? Предлагаю 3 варианта "будничного" блинного торта. Простые в исполнении и очень вкусные. На основе этих рецептов вы сможете сами...