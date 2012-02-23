Масленица-перезагрузка: Гуляния в парке Горького Где на этих выходных можно поесть вкусных блинов, попробовать блюда из фермерских продуктов и увидеть горящую Жар-птицу — The Village составил гид по новым масленичным развлечениям.
Традиционные гуляния на Масленицу столичные власти в этом году решили сделать более современными. Вместо Васильевского спуска главной площадкой выбрали парк Горького, фирменный стиль праздника заказали у молодого дизайнера, открыли сайт на русском и английском языках и страницу на Facebook, а вместо соломенного чучела выбрали чугунную инсталляцию современного художника. The Village узнал, какой будет новая Масленица в Москве.
ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Широкая Масленица в этом году пройдет на Красной площади и в парке Горького, но оформить мероприятия решили в едином стиле, разработал который известный дизайнер Протей Темен. За основу он взял традиционные символы праздника — блины и павлопосадские платки, но вместо лубочной картинки сложил коллаж в конструктивистском духе. По мнению Протея, русский авангард XX века не менее узнаваемый отечественный бренд, чем народные промыслы. Еще специально к Масленице сделали короткое праздничное видеоприглашение. Над его созданием также работал Темен. Музыкальную тему записал электронщик Xuman, а вокальную партию исполнила Алиса Франка.
Протей Темен принимал участие в проекте The Village «Перестройка. Бренд города»
Протей Темен, автор проекта «Масленица-2012»: «Суть проекта была в том, что мы соединили две русские-русские вещи: народность и авангард. Причем изначально наша концепция должна была быть в Лондоне тоже, поэтому мы постарались сделать ее максимально узнаваемой. Это было очень сложно, ведь она должна была быть народной, но народной в хорошем смысле. Модной, но не для совсем молодого поколения, а чуть шире».
ПЛОЩАДКИ
Все самые интересные мероприятия перенесли в парк Горького. У кремлевской стены гулять будут лишь в воскресенье, 26 февраля, да и программа там ожидается довольно обычная, без экспериментов. Встречать гостей будут четырехметровые балалайка и ложка, развлекать со сцены — народные коллективы и эстрадные артисты вроде Мити Фомина. Вдоль ГУМа выстроятся блинные ряды, где можно перекусить, разумеется, блинами, а еще баранками и тульскими пряниками и выпить чая из самоваров. Рядом со сценой установят арт-объект «Чучело Масленицы», который сделала известный театральный художник-декоратор Анна Нежная. Сожгут его в воскресенье вечером.
В прошлом году на Васильевском спуске съели больше 20 тысяч блинов
ОФОРМЛЕНИЕ ПАРКА
А вот в парке Горького гулять будут три дня подряд: с пятницы по воскресенье. Как говорит директор парка Ольга Захарова, хотелось создать современную Масленицу, а не обычные гуляния, которые всем наскучили. Вместо традиционных чучел установили работы актуальных художников. На площади перед центральными воротами, например, посетителей встречает 7-метровая инсталляция «Масленица в парке», ее сложили из уже установленной надписи «Зима в парке», заменив первое слово. В самом парке поставили еще 7 инсталляций, символизирующих каждый из дней масленичной недели от встречи до проводов.
Интервью: Ольга Захарова, директор парка Горького, об итогах первого года реконструкции
ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОДОК И МАРКЕТ
Без русских народных песен и ансамблей в сарафанах и кокошниках эта Масленица, конечно, не пройдет. Хотя выступать будут и современные этногруппы, причем хедлайнером станет «Иван Купала». Прочувствовать народную атмосферу можно будет не только на сцене. Около Пионерского пруда и на Пушкинской набережной вырастет небольшое славянское поселение с избами, торговыми лавками, передвижной кузницей, гончарной мастерской и оружейной. За историческую реконструкцию отвечает агентство старинных развлечений «Ратоборцы».
Heart of Moscow — новый бренд городских сувениров
Ведущие будут гадать всем желающим, водить хороводы, угощать блинами и сбитнем. Здесь же построят площадку для игр и забав вроде городков. А на центральной площади развернется масленичный маркет, участвовать в котором будут 15 команд: не только народных умельцев, но и молодых дизайнеров. Там можно будет купить поделки из бересты, варежки, валенки, шарфы, сувениры проекта Heart Of Moscow. Пекарня «Это моя булочка» привезет на торговые ряды горячие пироги.
ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК
На площадке «Песочница» развернется отдельная зона фермеров из LavkaLavka. Здесь будут торговые ряды с загоном для петухов и гусей, выездное кафе «Дары природы» с большой дровяной печью и блинная лавка, готовить в которой будет знаток русской кухни Максим Сырников. На фермерских рядах можно будет купить сыры, рыбу, мясо, овощи, варенья и соленья. Сами фермеры тоже приедут.
Рецепты шефов: русские блины с припеком
В блинной лавке Максима Сырникова, помимо калачей, будут угощать только что сваренным бульоном, пирогами и блинами. Но самое интересное ожидается в выездном кафе «Дары природы», придуманном «Лавкой» совместно с шеф-поваром кафе Delicatessen Иваном Шишкиным. В большой дровяной печи Шишкин приготовит из фермерских продуктов целое меню «новой уличной еды», состоящее из псевдопиццы, печеного картофеля с чесноком, маринованной курицы, горячего пунша и других блюд, которые можно есть практически на ходу.
Максим Сырников, исследователь русской кухни: «Интересно, что блины не с самого начала были главным масленичным блюдом. Точнее, нет никаких документальных подтверждений, что 300 лет назад в Масленицу ели блины. Судя по книгам XVI–XVII веков, на стол подавали хворост с маками, сыры, орехи. Может, блины и были, просто никто о них не писал. А вот в XVIII веке они уже точно появились, и, когда Пушкин писал: „У них на Масленице жирной водились русские блины“, они уже действительно были привычны».
«ЖАР-ПТИЦА»
Сожжение чучела тоже будет устроено на новый лад. Художник и один из создателей фестиваля «Архстояние» Николай Полисский, который уже сотрудничал с парком на Новый год, теперь привезет инсталляцию «Жар-птица». Впервые огромного орла показали в деревне Никола-Ленивец в 2008 году — причем разожгли аккурат накануне выборов президента, так что Полисский опасался, как бы его арт-объект не посчитали политической акцией. Но тогда всё прошло успешно. Весит «Жар-птица» больше тонны, поэтому на Пушкинской набережной ее устанавливали при помощи строительного крана. Зажгут печь в субботу днем, а к семи вечера она должна раскалиться — тогда стенки станут красными, а из хвоста-труб будут вырываться языки пламени.
Чтобы разжечь «Жар-птицу» Николая Полисского, нужно 6 кубометров сухих дров.
Николай Полисский, художник: «Наша 11-метровая „Жар-птица“ весит почти тонну и сделана из чугуна. Чтобы ее разжечь, нужно около пяти часов. Само горение займет около часа. Вместе с парком Горького мы в первую очередь думаем о зрелище. И оно будет. Это я вам обещаю!»
Комментарии
почему нет? хотя теперьт уже скорее нет)
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