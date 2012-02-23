Максим Сырников, исследователь русской кухни: «Интересно, что блины не с самого начала были главным масленичным блюдом. Точнее, нет никаких документальных подтверждений, что 300 лет назад в Масленицу ели блины. Судя по книгам XVI–XVII веков, на стол подавали хворост с маками, сыры, орехи. Может, блины и были, просто никто о них не писал. А вот в XVIII веке они уже точно появились, и, когда Пушкин писал: „У

них на Масленице жирной в