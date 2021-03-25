«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
Гуляем с группой «Хлеб» по «Хлебозаводу» Говорим о застройке Москвы, любимом виниле и генерации хитов
В Москве появилась «хлебная почта». Свежую выпечку будут доставлять из пекарни La Poste
Где заказывать свежие круассаны, багеты и хлеб домой
10 мест с доставкой по всей Москве
«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»
Свежи бриоши, закваска и куличи
В Eat Market «Красная Роза» открыли корнеры с креветками, свежей выпечкой и тайской едой
А также бар «Сейф» и американская и еврейская кухня в Mr.Big
В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба
Автор экспозиции — московский художник Андрей Кузькин
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
Производители предупредили о сильном росте цен на хлеб
Это связано с увеличением стоимости пшеницы
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль хлеба с дегустациями и лекциями от пекарей
Однодневный форум состоится в субботу, 22 сентября
Ржаной и белый: Где покупать хлеб? Пекарни, куда стоит идти за свежим хлебом и даже круассанами
Российские регионы с лучшим хлебом
На Москву и область пришлась большая часть нарушений по количеству жира в продукции
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Москве пройдет фестиваль хлебопеков
Гостей научат печь хлеб и познакомят с историей хлебопечения
На Даниловском рынке открылась хлебная лавка «Профессор Пуф»
Здесь представлено около десяти видов хлеба
На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»
К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»
«Маркет местной еды» объявил список участников
Гастрономический фестиваль, который раньше назывался «Городской маркет еды», пройдёт 25 и 26 июня
Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга
После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб
В московских киосках будут торговать мясом и молоком
Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги
На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар
Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»
На Усачёвском рынке открывается пекарня с бездрожжевым хлебом Kolxoz
Хлеб в пекарне выпекают в основном на ржаной закваске без использования хлебопекарных дрожжей, улучшителей, загустителей и Е-компонентов
Минсельхоз предсказал подорожание хлеба в 2016 году
К апрелю килограмм продукта подорожает примерно на 20 %
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Производители хлеба вновь пожаловались на угрозу коллапса в отрасли
Мукомолы и хлебопёки написали письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву
Власти нашли способ помочь хлебопёкам
Они готовы воспользоваться зерном из интервенционного фонда, чтобы повысить рентабельность производителей хлеба
Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу
Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу
Пекари пожаловались на заморозку цен в регионах
Они опасаются, что от производителей начнут требовать уменьшения закупочной стоимости продуктов, что поставит бизнес на грань выживания
Глобальное снижение спроса на энергоресурсы, прогноз закрытия СМИ и правила оборота хлеба
Самые важные события на рынках и биржах — в одной сводке
Новые оценки Moody’s, подорожание драгметаллов и рост цен на хлеб
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино»
На Маросейке, 15 открылся винный бар «Хлеб и вино» писателя, телеведущего и бизнесмена Сергея Минаева.
ФАС проверит пекарни из-за роста цен на хлеб
Всего служба проверит около 500 пекарен и мукомольных предприятий
Хлеб в России подорожает на 10 %
Переработчики жалуются на увеличение цен на сырьё: зерно, муку и сахар
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3) Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
«Булка» запускает хлебную ярмарку
В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.