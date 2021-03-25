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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект
«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект
«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект

«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект

«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику

«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику
Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали

Гуляем с группой «Хлеб» по «Хлебозаводу»
Гуляем с группой «Хлеб» по «Хлебозаводу» Говорим о застройке Москвы, любимом виниле и генерации хитов
Гуляем с группой «Хлеб» по «Хлебозаводу»

Гуляем с группой «Хлеб» по «Хлебозаводу»
Говорим о застройке Москвы, любимом виниле и генерации хитов

В Москве появилась «хлебная почта». Свежую выпечку будут доставлять из пекарни La Poste
25 марта 2021

В Москве появилась «хлебная почта». Свежую выпечку будут доставлять из пекарни La Poste

Где заказывать свежие круассаны, багеты и хлеб домой
Где заказывать свежие круассаны, багеты и хлеб домой 10 мест с доставкой по всей Москве
Где заказывать свежие круассаны, багеты и хлеб домой

Где заказывать свежие круассаны, багеты и хлеб домой
10 мест с доставкой по всей Москве

Frog bread: Все пекут хлебных лягушек. Попробуйте и вы!
Frog bread: Все пекут хлебных лягушек. Попробуйте и вы! Редакционная лягушка подгорела
Frog bread: Все пекут хлебных лягушек. Попробуйте и вы!

Frog bread: Все пекут хлебных лягушек. Попробуйте и вы!
Редакционная лягушка подгорела

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

Свежи бриоши, закваска и куличи

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

В России резко подорожал хлеб

Цены на хлеб в 2019 году растут быстрее инфляции

В России резко подорожал хлеб

Хлеб без муки Grechka Bread
Хлеб без муки Grechka Bread «Нехлеб» из киноа, мака и гречки
Хлеб без муки Grechka Bread

Хлеб без муки Grechka Bread
«Нехлеб» из киноа, мака и гречки

В Eat Market «Красная Роза» открыли корнеры с креветками, свежей выпечкой и тайской едой

А также бар «Сейф» и американская и еврейская кухня в Mr.Big

В Eat Market «Красная Роза» открыли корнеры с креветками, свежей выпечкой и тайской едой

В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба

Автор экспозиции — московский художник Андрей Кузькин

В ЦТИ «Фабрика» пройдет выставка с экспонатами из хлеба

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой

Производители предупредили о сильном росте цен на хлеб

Это связано с увеличением стоимости пшеницы

Производители предупредили о сильном росте цен на хлеб

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль хлеба с дегустациями и лекциями от пекарей

Однодневный форум состоится в субботу, 22 сентября

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль хлеба с дегустациями и лекциями от пекарей

Ржаной и белый: Где покупать хлеб?
Ржаной и белый: Где покупать хлеб? Пекарни, куда стоит идти за свежим хлебом и даже круассанами
Ржаной и белый: Где покупать хлеб?

Ржаной и белый: Где покупать хлеб?
Пекарни, куда стоит идти за свежим хлебом и даже круассанами

Российские регионы с лучшим хлебом

На Москву и область пришлась большая часть нарушений по количеству жира в продукции

Российские регионы с лучшим хлебом

Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»

Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве пройдет фестиваль хлебопеков

Гостей научат печь хлеб и познакомят с историей хлебопечения

В Москве пройдет фестиваль хлебопеков

На Даниловском рынке открылась хлебная лавка «Профессор Пуф»

Здесь представлено около десяти видов хлеба

На Даниловском рынке открылась хлебная лавка «Профессор Пуф»

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

«Маркет местной еды» объявил список участников

Гастрономический фестиваль, который раньше назывался «Городской маркет еды», пройдёт 25 и 26 июня

«Маркет местной еды» объявил список участников

Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга

После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб

Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар

Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»

На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар

На Усачёвском рынке открывается пекарня с бездрожжевым хлебом Kolxoz

Хлеб в пекарне выпекают в основном на ржаной закваске без использования хлебопекарных дрожжей, улучшителей, загустителей и Е-компонентов

На Усачёвском рынке открывается пекарня с бездрожжевым хлебом Kolxoz

Минсельхоз предсказал подорожание хлеба в 2016 году

К апрелю килограмм продукта подорожает примерно на 20 %

Минсельхоз предсказал подорожание хлеба в 2016 году

Самый простой способ приготовления хлеба
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Самый простой способ приготовления хлеба

Самый простой способ приготовления хлеба
The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса

Производители хлеба вновь пожаловались на угрозу коллапса в отрасли

Мукомолы и хлебопёки написали письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву

Производители хлеба вновь пожаловались на угрозу коллапса в отрасли

Власти нашли способ помочь хлебопёкам

Они готовы воспользоваться зерном из интервенционного фонда, чтобы повысить рентабельность производителей хлеба

Власти нашли способ помочь хлебопёкам

Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу

Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу

Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу

Пекари пожаловались на заморозку цен в регионах

Они опасаются, что от производителей начнут требовать уменьшения закупочной стоимости продуктов, что поставит бизнес на грань выживания

Пекари пожаловались на заморозку цен в регионах

Глобальное снижение спроса на энергоресурсы, прогноз закрытия СМИ и правила оборота хлеба

Самые важные события на рынках и биржах — в одной сводке

Глобальное снижение спроса на энергоресурсы, прогноз закрытия СМИ и правила оборота хлеба

Новые оценки Moody’s, подорожание драгметаллов и рост цен на хлеб

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новые оценки Moody’s, подорожание драгметаллов и рост цен на хлеб

На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино»

На Маросейке, 15 открылся винный бар «Хлеб и вино» писателя, телеведущего и бизнесмена Сергея Минаева.

На Маросейке открылся винный бар «Хлеб и вино»

ФАС проверит пекарни из-за роста цен на хлеб

Всего служба проверит около 500 пекарен и мукомольных предприятий

ФАС проверит пекарни из-за роста цен на хлеб

Хлеб в России подорожает на 10 %

Переработчики жалуются на увеличение цен на сырьё: зерно, муку и сахар

Хлеб в России подорожает на 10 %

Хлеб может подорожать на 10 %

Цены на хлеб могут вырасти из-за подорожания зерна

Хлеб может подорожать на 10 %

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3) Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)
Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.

«Булка» запускает хлебную ярмарку

В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.

«Булка» запускает хлебную ярмарку

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте» Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.

Новое место: кафе и пекарня Paul В Москве открылось первое кафе знаменитой французской сети Paul.

Новое место: кафе и пекарня Paul

Домашний хлеб Хлеб с сухофруктами, тмином и семечками

Домашний хлеб

Фоторепортаж с кухни: Как пекут хлеб в «Волконском» The Village продолжает серию репортажей с кухонь московских ресторанов и кафе. В новом выпуске мы расскажем, как пекут хлеб в кондитерских «Волконский».

Фоторепортаж с кухни: Как пекут хлеб в «Волконском»

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина»

Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever

Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever

7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие

7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие
The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год

Новое место: Кондитерская «Мадам Буланже» На Никитском бульваре заработала новая булочная французского образца — «Мадам Буланже»

Новое место: Кондитерская «Мадам Буланже»

Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Мальтийская пита-минутка

Лучшие на свете питы своими руками! Пит лучше и ароматнее я не только никогда в жизни не ела, но и не видела даже ) Часть уже испеченных, я заморозила, что по-моему даже пошло им на пользу! 3 минуты в разогретой духовке и свежайшие лепешки на столе. В следующий раз буду делать в два раза больше.

Лучшие на свете питы своими руками!

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома! Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!