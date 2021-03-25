Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома! Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...