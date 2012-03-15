Новое место: кафе и пекарня Paul В Москве открылось первое кафе знаменитой французской сети Paul.
На Тверской, 23/12 открылось первое в Москве кафе Paul. Генеральную франшизу французской сети со стодвадцатилетней историей выкупил ресторанный холдинг Ginza Project, в ближайших планах которого открыть еще четыре кафе Paul в Москве и два — в Санкт-Петербурге. В первом «Поле» есть небольшой зал на 35 человек, пекарня, кондитерская и кухня. Следующее кафе должно открыться в течение месяца на Смоленской площади. Зал для посетителей в нем будет больше, но не будет пекарни — хлеб несколько раз в день планируют доставлять с Тверской.
Узнаваемые черно-белая плитка, деревянная мебель, выкрашенные в теплые оттенки стены и ряды аппетитных десертов, выпечки и хлеба — московский Paul получился довольно правдоподобным. И владение сетью «Гинза» в России идет месту только на пользу — школа для персонала работает у холдинга хорошо, в Paul все ходят по струнке, широко улыбаются и могут уговорить взять десерт даже самого угрюмого с виду посетителя. Что касается хлеба, выпечки, еды и цен на них — все контролирует французский офис сети. Муку, закваску и другие ингредиенты привозят из Франции, но замешивается и выпекается все на месте. Причем зону пекарни в кафе от зала для посетителей отделяет только стеклянная стена — так что весь процесс приготовления хлеба теоретически можно наблюдать вживую. Часть кухни в Paul тоже открытая, она переходит в зону с кассой и витринами, из-за чего создается ощущение переполненного улья — людей в фирменных белых халатах в кафе чуть ли не больше посетителей.
Позиционируя себя как пекарню, Paul все-таки является в равной этому мере еще и кафе. Кроме хлеба, круассанов, фруктовых тарталеток, эклеров, слоек и пирогов в меню Paul много еды, подходящей для полноценного обеда: сэндвичи (четырнадцать штук, если считать несколько вариантов «Крок-месье»), салаты (два «Цезаря», «Крестьянский», «Альпийский» и салат с зеленой фасолью и семгой — все довольно простые, но очень свежие), супы (луковый, крем-суп из тыквы, из шампиньонов и куриная лапша), пицца «Рояль», несколько кишей и соленых крепов, картофельные галеты (с беконом, с сыром раклет и с подкопченой семгой), «Карбонара», бефстроганов с картофельным пюре, антрекот, стейк из семги и даже бургер.
НАТАЛИ ШМУРИН
Директор по развитию кондитерской и пекарни Paul
«Сети пекарен и кондитерских Paul больше 120 лет и по всему миру у них работает более 600 кафе. Это определенный знак качества, и мы очень рады представлять сеть в России. Мы работаем по франшизе, поэтому контроль со стороны французов очень высок.
Большинство продуктов и, конечно, муку мы привозим из Франции. Оборудование тоже согласовано, интерьер, меню. Все наши повара, кондитеры и пекари прошли стажировку также во Франции. Шеф-пекарь у нас — француз. Что касается блюд, есть некоторая разница. В каждой стране Paul немного подгоняет меню под местную аудиторию. Мы, например, сначала сделали только три супа — куриный с лапшой, крем-суп с шампиньонами и тыквенный, но потом рискнули добавить традиционный французский луковый суп и сейчас он стал самым популярным среди гостей».
Меню:
- Салат Альпийский — 350 рублей
- Салат крестьянский — 250 рублей
- «Цезарь» с курицей — 250 рублей
- «Цезарь» с тигровыми креветками — 290 рублей
- Гамбургер — 190 рублей
- Картофельный галет с сыром Раклет — 250 рублей
- Бефстроганов с картофельным пюре — 460 рублей
- Паста карбонара с куриным филе — 350 рублей
- Антрекот запеченный — 650 рублей
- Стейк из сёмги на подложке из шпината — 470 рублей
- Сэндвич с ветчиной и сыром — 180 рубyлей
- Сэндвич с томатами и моцареллой — 170 рублей
- Сэндвич паризьен — 170 рублей
- Суп луковый с крутоном и сыром — 230 рублей
- Тартин беррийский — 270 рублей
- Круассан — 80 рублей
- Слойка с шоколадом — 85 рублей
- Улитка с изюмом — 85 рублей
- Миндальный круассан — 95 рублей
- Венская булочка с шоколадом — 65 рублей
- Шоссон с яблоком — 95 рублей
- Сдоба вандейская с сахаром — 85 рублей
- Канеле — 80 рублей
- Шоколадный пончик — 80 рублей
- Лимонная тарталетка — 155 рублей
- Лимонная тарталетка с меренгой — 180 рублей
- Тарталетка с шоколадом — 120 рублей
- Мильфей классический — 200 рублей
- Торт шоколадный — 120 рублей
- Домашний лимонной торт — 120 рублей
- Флан классический — 150 рублей
- Капучино — 150 рублей
- Горячий шоколад — 170 рублей
- Горячее молоко — 40 рублей
- Свежевыжатые соки (апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный и морковный) — 150 рублей
Комментарии
Мы с подругой тоже познакомились с Полем в Праге) Я попробовала что-то шоколадное (не помню, как называлось, что-то вроде плоской корзиночки) - это было божественно)
Уже мылимся с подругой в московский сходить.
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