На Тверской, 23/12 открылось первое в Москве кафе Paul. Генеральную франшизу французской сети со стодвадцатилетней историей выкупил ресторанный холдинг Ginza Project, в ближайших планах которого открыть еще четыре кафе Paul в Москве и два — в Санкт-Петербурге. В первом «Поле» есть небольшой зал на 35 человек, пекарня, кондитерская и кухня. Следующее кафе должно открыться в течение месяца на Смоленской площади. Зал для посетителей в нем будет больше, но не будет пекарни﻿ — хлеб несколько раз в день планируют доставлять с Тверской.

Узнаваемые черно-белая плитка, деревянная мебель, выкрашенные в теплые оттенки стены и ряды аппетитных десертов, выпечки и хлеба — московский Paul получился довольно правдоподобным﻿. И владение сетью «Гинза» в России идет месту только на пользу — школа для персонала работает у холдинга хорошо, в Paul все ходят по струнке, широко улыбаются и могут уговорить взять десерт даже самого угрюмого с виду посетителя. Что касается хлеба, выпечки, еды и цен на них — все контролирует французский офис сети. Муку, закваску и другие ингредиенты привозят из Франции, но замешивается и выпекается все на месте. Причем зону пекарни в кафе от зала для посетителей отделяет только стеклянная стена — так что весь процесс приготовления хлеба теоретически можно наблюдать вживую. Часть кухни в Paul тоже открытая, она переходит в зону с кассой и витринами, из-за чего создается ощущение переполненного улья — людей в фирменных белых халатах в кафе чуть ли не больше посетителей.

Позиционируя себя как пекарню, Paul все-таки является в равной этому мере еще и кафе. Кроме хлеба, круассанов, фруктовых тарталеток, эклеров, слоек и пирогов в меню Paul много еды, подходящей для полноценного обеда: сэндвичи (четырнадцать штук, если считать несколько вариантов «Крок-месье»), салаты (два «Цезаря», «Крестьянский», «Альпийский» и салат с зеленой фасолью и семгой — все довольно простые, но очень свежие), супы (луковый, крем-суп из тыквы, из шампиньонов и куриная лапша), пицца «Рояль», несколько кишей и соленых крепов, картофельные галеты (с беконом, с сыром раклет и с подкопченой семгой), «Карбонара», бефстроганов с картофельным пюре, антрекот, стейк из семги и даже бургер.

НАТАЛИ ШМУРИН Директор по развитию кондитерской и пекарни Paul «Сети пекарен и кондитерских Paul больше 120 лет и по всему миру у них работает более 600 кафе. Это определенный знак качества, и мы очень рады представлять сеть в России. Мы работаем по франшизе, поэтому контроль со стороны французов очень высок. Большинство продуктов и, конечно, муку мы привозим из Франции. Оборудование тоже согласовано, интерьер, меню. Все наши повара, кондитеры и пекари прошли стажировку также во Франции. Шеф-пекарь у нас — француз. Что касается блюд, есть некоторая разница. В каждой стране Paul немного подгоняет меню под местную аудиторию. Мы, например, сначала сделали только три супа — куриный с лапшой, крем-суп с шампиньонами и тыквенный, но потом рискнули добавить традиционный французский луковый суп и сейчас он стал самым популярным среди гостей».

Меню:

Салат Альпийский — 350 рублей

Салат крестьянский — 250 рублей

«Цезарь» с курицей — 250 рублей

«Цезарь» с тигровыми креветками — 290 рублей

Гамбургер — 190 рублей

Картофельный галет с сыром Раклет — 250 рублей

Бефстроганов с картофельным пюре — 460 рублей

Паста карбонара с куриным филе — 350 рублей

Антрекот запеченный — 650 рублей

Стейк из сёмги на подложке из шпината — 470 рублей

Сэндвич с ветчиной и сыром — 180 рубyлей

Сэндвич с томатами и моцареллой — 170 рублей

Сэндвич паризьен — 170 рублей

Суп луковый с крутоном и сыром — 230 рублей

Тартин беррийский — 270 рублей

Круассан — 80 рублей

Слойка с шоколадом — 85 рублей

Улитка с изюмом — 85 рублей

Миндальный круассан — 95 рублей

Венская булочка с шоколадом — 65 рублей

Шоссон с яблоком — 95 рублей

Сдоба вандейская с сахаром — 85 рублей

Канеле — 80 рублей

Шоколадный пончик — 80 рублей

Лимонная тарталетка — 155 рублей

Лимонная тарталетка с меренгой — 180 рублей

Тарталетка с шоколадом — 120 рублей

Мильфей классический — 200 рублей

Торт шоколадный — 120 рублей

Домашний лимонной торт — 120 рублей

Флан классический — 150 рублей

Капучино — 150 рублей

Горячий шоколад — 170 рублей

Горячее молоко — 40 рублей

Свежевыжатые соки (апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный и морковный) — 150 рублей

Кондитерская и пекарня Paul

Тверская, 23/12

+7 (495) 560 49 94

Работает: пн. — пт. с 8 :00 до 23:00, сб. — вс. с 10:00 до 23:00

www.ginzaproject.ru

Фотографии: Оля Эйхенбаум