«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
Гуляем с группой «Хлеб» по «Хлебозаводу» Говорим о застройке Москвы, любимом виниле и генерации хитов
Просфоры в Неве. Их заметили у Володарского моста Хлебные изделия используют в богослужениях
В России резко подорожал хлеб Цены на хлеб в 2019 году растут быстрее инфляции
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
Производители предупредили о сильном росте цен на хлеб
Это связано с увеличением стоимости пшеницы
Производители предупредили о сильном росте цен на хлеб Это связано с увеличением стоимости пшеницы
Российские регионы с лучшим хлебом
На Москву и область пришлась большая часть нарушений по количеству жира в продукции
Российские регионы с лучшим хлебом На Москву и область пришлась большая часть нарушений по количеству жира в продукции
Лучшие марки нарезных батонов на Северо-Западе России
В перечень товаров повышенного качества включили три петербургские торговые марки и одного производителя из Вологды
Лучшие марки нарезных батонов на Северо-Западе России В перечень товаров повышенного качества включили три петербургские торговые марки и одного производителя из Вологды
Из-за нехватки вагонов для зерна в Петербурге может возникнуть дефицит хлеба
Губернатор города уведомил об этом вице-премьера Аркадия Дворковича
Из-за нехватки вагонов для зерна в Петербурге может возникнуть дефицит хлеба Губернатор города уведомил об этом вице-премьера Аркадия Дворковича
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Смольный опроверг информацию о «военных» нормативах на хлеб
Петербургский зерновой резерв создан для «зерновых интервенций» в случае дестабилизации рынка
Смольный опроверг информацию о «военных» нормативах на хлеб Петербургский зерновой резерв создан для «зерновых интервенций» в случае дестабилизации рынка
Сколько зерна запасли в Санкт-Петербурге (обновлено)
Продовольственные нормативы утверждены губернатором Санкт-Петербурга
Сколько зерна запасли в Санкт-Петербурге (обновлено) Продовольственные нормативы утверждены губернатором Санкт-Петербурга
Минсельхоз предсказал подорожание хлеба в 2016 году
К апрелю килограмм продукта подорожает примерно на 20 %
Минсельхоз предсказал подорожание хлеба в 2016 году К апрелю килограмм продукта подорожает примерно на 20 %
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Производители хлеба вновь пожаловались на угрозу коллапса в отрасли
Мукомолы и хлебопёки написали письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву
Производители хлеба вновь пожаловались на угрозу коллапса в отрасли Мукомолы и хлебопёки написали письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву
Власти нашли способ помочь хлебопёкам
Они готовы воспользоваться зерном из интервенционного фонда, чтобы повысить рентабельность производителей хлеба
Власти нашли способ помочь хлебопёкам Они готовы воспользоваться зерном из интервенционного фонда, чтобы повысить рентабельность производителей хлеба
Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу
Пекари и кондитеры пожаловались на торговые сети в Антимонопольную службу