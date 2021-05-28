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2021-05-28T13:27:51.000+03:00
28 мая 2021
Бывших полицейских по делу Голунова приговорили к срокам до 12 лет колонии
Видео дня
2021-03-03T12:24:29.000+03:00
3 марта 2021
Подробная хронология задержания Ивана Голунова, восстановленная по записям десятка камер
2020-10-30T16:53:17.000+03:00
30 октября 2020
Иван Голунов рассказал о подставных понятых в его деле. Полицейские поощряли их за сотрудничество
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