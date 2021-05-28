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28 мая 2021

Бывших полицейских по делу Голунова приговорили к срокам до 12 лет колонии

Подробная хронология задержания Ивана Голунова, восстановленная по записям десятка камер
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3 марта 2021

Подробная хронология задержания Ивана Голунова, восстановленная по записям десятка камер

30 октября 2020

Иван Голунов рассказал о подставных понятых в его деле. Полицейские поощряли их за сотрудничество