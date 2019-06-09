Адвокат Ольга Динзе подала в СКР заявление на полицейских, задержавших Ивана Голунова Она потребовала привлечь их к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий
Адвокат Ольга Динзе направила в Следственный комитет заявление против полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова.
Документ опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков. Защитник отметила, что во время задержания к Голунову применили «немотивированное физическое насилие», в том числе причинили повреждения в области спины, головы и других частей тела.
Динзе потребовала провести проверку действий сотрудников и привлечь их к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Речь идет о 285-й и 286-й статьях Уголовного кодекса — они предполагают штрафы до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, адвокаты пожаловались в прокуратуру Москвы на удержание Ивана Голунова в полиции более 48 часов.
Голунова задержали днем 6 июня, его обвиняют в намерении продать наркотики. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Журналист рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Голунову также не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами.
Врачи двух бригад скорой помощи 8 июня рекомендовали госпитализировать Ивана из-за сотрясения мозга, гематомы и подозрения на перелом ребер. Несмотря на давление полицейских, журналиста привезли в 71-ую больницу, однако там не обнаружили у корреспондента серьезных травм. После его сразу увезли в суд.
Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Поддержать Голунова к Никулинскому суду пришли более 500 человек, в итоге его отправили под домашний арест на два месяца.
Источник: Павел Чиков