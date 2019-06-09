Адвокат Ольга Динзе направила в Следственный комитет заявление против полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова.

Документ опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков. Защитник отметила, что во время задержания к Голунову применили «немотивированное физическое насилие», в том числе причинили повреждения в области спины, головы и других частей тела.

Динзе потребовала провести проверку действий сотрудников и привлечь их к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Речь идет о 285-й и 286-й статьях Уголовного кодекса — они предполагают штрафы до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, адвокаты пожаловались в прокуратуру Москвы на удержание Ивана Голунова в полиции более 48 часов.