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Новости10 июня 2019

В киосках закончились газеты с первыми полосами в поддержку Голунова. Их начали продавать на «Авито» Цена на некоторые объявления достигает 15 тысяч рублей

РедакторАлена Дергачева

Во многих киосках Москвы и Петербурга закончились газеты «Коммерсантъ», «Ведомости» и «РБК», которые сегодня вышли с одинаковыми передовицами в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Фото: Каролина Гладкова

«Интерфакс» со ссылкой на своих корреспондентов также рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге раскупили весь тираж газет. Продавцы говорят, что все выпуски быстро разошлись утром. Они отмечают, что не помнят такого спроса на издания за многие годы работы. Многие из них уже поставили на витрины таблички, на которых написано, что «Коммерсанта», «Ведомостей» и «РБК» нет в продаже.

«Давно уже все раскупили, сколько я работаю — никогда такого не было. Ко мне подходит больше людей, чем в соседний киоск „Мороженое“, несмотря на жару», — поделилась продавец около метро «Беговая». Редактору The Village в одном из ларьков у метро «Краснопресненская» объявили: «Вы двенадцатая, кто спрашивает, у нас все закончилось».

«Медуза» пишет, что газеты еще есть в заведениях Starbucks, «Кофемания» и «Маккафе». Также они доступны в самолетах авиакомпаний, например «Аэрофлота». Издание отметило, что, несмотря на это, некоторым пассажирам предлагают старые номера.

Предложения о продаже сегодняшних номеров уже начали появляться на торговых интернет-площадках. На «Авито» разместили объявление о продаже трех газет за 15 тысяч рублей. Мужчина по имени Роман, который опубликовал анонс, заявил «Афише Daily», что поддерживает Ивана Голунова и собирается перевести ему деньги, если кто-то купит издания. Также выпуски продаются на «Юле», но по меньшей стоимости — за 3 тысячи рублей.

Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на суде он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Его отправили под домашний арест на два месяца.

Голунова задержали днем 6 июня. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Он рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Журналисту не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали госпитализации Голунова, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи. Адвокаты обжаловали действия полицейских.

Пикеты у здания МВД на Петровке в поддержку корреспондента проходят уже три дня — они станут бессрочными, также они состоялись и у Никулинского суда, где проходило слушание. Кроме того, 12 июня в Москве пройдет марш против уголовного дела, которое завели на журналиста.

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