«У нас есть инсайдерская информация, что у полицейских указание не препятствовать акции, но создавать трудности — создавать заторы на рамках, детально досматривать людей. С плакатами отправляют в специальную палатку к сотрудникам ЦПЭ, которые проверяют допустимость. Задержаний пока нет», — рассказал пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.

На мероприятии выступят редактор «Медузы» Алексей Ковалев, блогер Руслан Соколовский, Юлия Павликова — мать Ани Павликовой, проходящей по делу «Нового величия», директор фонда Рылькова Анна Саранг и другие правозащитники. Участникам митинга раздают плакаты с фотографиями политзаключенных.

Фото: телеграм-канал «Протестный МГУ» Фото: телеграм-канал «Протестный МГУ»

UPD (18:00): На митинг не пустили активистов с плакатами против вывоза московского мусора в другие регионы страны и задержаний в Шиесе. Участница акции отметила, что ее плакат одобрили в «палатке цензуры», однако полицейские попросили его убрать. В итог активистов все же пропустили.

UPD (19:10): Митинг в Москве завершился. «ОВД-Инфо» сообщает, что на акции задержали трех человек с плакатами: Иоанна Русакова, Константина Бондаренко и организатора «Монстраций» Артема Лоскутова с плакатом «Мусора хуже говна».

Движение «Белый счетчик» насчитало 3,9 тысячи участников протеста.

Источник: «ОВД-Инфо»