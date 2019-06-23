В Москве начался митинг против фабрикации уголовных дел (обновлено) Участники вышли поддержать российских политзаключенных
Обновление: Добавлена информация о количестве участников и задержанных
23 июня в 13 городах России проходят акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел.
В 17:00 начался согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве, но еще до начала мероприятия полиция не пропустила через рамки члена Либертарианской партии Дмитрия Клепикова из-за плаката «Путин — вор». Правоохранительные органы решили не задерживать Клепикова, но на акцию его не пустили.
Тем временем организаторы митинга, Либертарианская партия, сообщили, что полицейским приказано не препятствовать акции.
«У нас есть инсайдерская информация, что у полицейских указание не препятствовать акции, но создавать трудности — создавать заторы на рамках, детально досматривать людей. С плакатами отправляют в специальную палатку к сотрудникам ЦПЭ, которые проверяют допустимость. Задержаний пока нет», — рассказал пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.
На мероприятии выступят редактор «Медузы» Алексей Ковалев, блогер Руслан Соколовский, Юлия Павликова — мать Ани Павликовой, проходящей по делу «Нового величия», директор фонда Рылькова Анна Саранг и другие правозащитники. Участникам митинга раздают плакаты с фотографиями политзаключенных.
UPD (18:00): На митинг не пустили активистов с плакатами против вывоза московского мусора в другие регионы страны и задержаний в Шиесе. Участница акции отметила, что ее плакат одобрили в «палатке цензуры», однако полицейские попросили его убрать. В итог активистов все же пропустили.
UPD (19:10): Митинг в Москве завершился. «ОВД-Инфо» сообщает, что на акции задержали трех человек с плакатами: Иоанна Русакова, Константина Бондаренко и организатора «Монстраций» Артема Лоскутова с плакатом «Мусора хуже говна».
Движение «Белый счетчик» насчитало 3,9 тысячи участников протеста.
Источник: «ОВД-Инфо»