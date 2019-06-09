Выступление «Машины времени» на Красной площади отменили. Ранее Макаревич поддержал Голунова Праздничный концерт пройдет 12 июня в честь Дня России
Выступление «Машины времени» на концерте в честь Дня России отменили, сообщил музыкант Андрей Макаревич. «Если кто рассчитывал увидеть „Машину“ 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — написал лидер группы.
С музыкантами связались организаторы праздничного концерта на Красной площади — компания «Арc». Пресс-секретарь группы Антон Чернин рассказал «МБХ медиа», что причины отмены никто не назвал, но отметил, что она может быть связана с публичной поддержкой Макаревича журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
«Я думаю, что решили не рисковать — побоялись, что Макаревич скажет что-то про дело Голунова. Вчера он, как и все нормальные люди, поддержал журналиста, написал об этом в фейсбуке», — добавил Чернин. «Медуза» в своем телеграм-канале публиковала небольшой комментарий Макаревича в поддержку журналиста. «Надо сделать все возможное, чтобы этот беспредел прекратился», — сказал музыкант.
Голунова задержали днем 6 июня, его обвиняют в намерении продать наркотики. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Журналист сообщал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Ему также не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали госпитализации Ивана, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи.
Корреспондент утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Его отправили под домашний арест на два месяца, адвокаты обжаловали действия полицейских.
Источник: Андрей Макаревич
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