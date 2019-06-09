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Новости9 июня 2019

«Россия 24» объявила, что Голунов был пьян. И показала документ, который это опровергает Сюжет удалили с сайта и пообещали показать вечером исправленную версию

РедакторАлена Дергачева

Днем 9 июня федеральный телеканал «Россия 24» показал репортаж об уголовном деле против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

В ролике говорится, что корреспондент был пьян при задержании. В этот же момент в сюжете появляется кадр со справкой, в которой ручкой вписано, что у журналиста не обнаружили признаков опьянения по результатам освидетельствования.

Как отметили в «Медузе», телеканал сначала опубликовал видео на своем сайте, но затем удалил его и исправил заметку. Теперь в ней нет данных об опьянении. При этом полный сюжет до сих пор доступен на ютьюб-канале «Дежурной части».

Позже главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил радиостанции «Говорит Москва», что сегодня в 17:20 выйдет новый выпуск «Дежурной части» — из него уберут некорректную информацию о Голунове.

Upd (16:47): В свою очередь, «РБК» подаст в суд на «Федеральное агентство новостей» (ФАН) из-за материала «Главред „РБК“ заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону». По ее словам соруководителя издания Елизаветы Голиковой, от такого заголовка пострадали не только ее интересы, но и репутация «РБК».

В публикации ФАН приводится цитата Голиковой, где она утверждает, что «перед законом все равны». Сама журналистка подчеркнула, что этого не говорила, и добавила, что ей действительно звонили, чтобы взять комментарий. Ее спросили, должны ли либеральные журналисты быть «специально» защищены законом, на что Голикова ответила, что «РБК» уже сформулировал свою позицию в публичном обращении в поддержку Голунова.

UPD (18:28): Телеканал «Россия 24» отредактировал репортаж об уголовном деле против Ивана Голунова. В новой версии сообщается, что об опьянении журналиста съемочной группе рассказали полицейские, предоставив справку с «не очень ясной правкой от руки». Извиняться за недостоверную информацию авторы сюжета и представители канала не стали.

Голунова задержали днем 6 июня, его обвиняют в намерении продать наркотики. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Журналист рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Голунову не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали его госпитализации, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи.

Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Его отправили под домашний арест на два месяца, адвокаты обжаловали действия полицейских.

Источник: «Медуза»

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