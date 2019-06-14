Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Такой же штраф за нарушение порядка проведения акции получил глава отдела спецпроектов издания Сергей Карпов. Они вышли к Никулинскому суду 8 июня — в этот день там проходил суд по избранию меры пресечения Голунову.

Закон не разрешает проводить публичные мероприятия на территориях, которые прилегают к судам. После того, как журналистов задержали, пикеты стали проводить напротив суда.