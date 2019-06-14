Главного редактора «Таких дел» оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикеты в поддержку Голунова Такой же штраф получил глава отдела спецпроектов издания
Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Такой же штраф за нарушение порядка проведения акции получил глава отдела спецпроектов издания Сергей Карпов. Они вышли к Никулинскому суду 8 июня — в этот день там проходил суд по избранию меры пресечения Голунову.
Закон не разрешает проводить публичные мероприятия на территориях, которые прилегают к судам. После того, как журналистов задержали, пикеты стали проводить напротив суда.
Ивана Голунова задержали днем 6 июня, его обвиняли в намерении продать наркотики. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. 8 июня его отправили под домашний арест на два месяца, а адвокаты обжаловали действия полицейских. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Голунова отпустили спустя пять дней с момента задержания, 11 июня.
The Village вел прямую трансляцию с несанкционированного марша в поддержку Голунова, который прошел 12 июня в центре Москвы. На акции задержали более 540 человек, в том числе нашего корреспондента.
Источник: «Такие дел»