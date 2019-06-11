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Реакция11 июня 2019

«Почти национальный герой»: Как Россия отреагировала на освобождение Голунова Радость за журналиста и требования справедливости для других жертв 228-й статьи

РедакторАлена Дергачева

Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова закрыли спустя пять дней после его задержания — в МВД заявили об отсутствии доказательств вины журналиста. С первых часов преследования, когда Голунова обвинили в намерении продать наркотики, в его поддержку началась мощная общественная кампания: люди выходили на пикеты к управлению МВД на Петровке (и продолжают выходить), а также к Никулинскому суду, где журналисту назначили домашний арест. Публично Голунова поддержали сотни журналистов, политиков, актеров, музыкантов и активистов, а на городских улицах и витринах появились плакаты «Я/мы Иван Голунов». Петицию с требованием освободить корреспондента «Медузы» подписали более 150 тысяч человек — теперь они, наконец, празднуют освобождение журналиста, но вместе с тем требуют справедливости для других жертв 228-й статьи.

Галина Тимченко

издатель «Медузы»

Дело Ивана Голунова прекращено. Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо! Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость.

Иван Колпаков
главный редактор «Медузы»

Это победа

Мы счастливы

Я плачу

Спасибо вам всем

Сергей Бадамшин

адвокат Ивана Голунова

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека. <…> Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение. Спасибо всем за оказанную поддержку.

Светлана Голунова
мама Ивана Голунова

Почти национальный герой. Не зря же в русских сказках Иван — дурак, Иван — царевич и так далее. А теперь у нас Иван — Голунов.

Профсоюз журналистов

Голунов на свободе, но никто не наказан за подброс наркотиков. Никто не понес ответственности за фальсификацию, которая стала лишь самой известной в огромном ряду таких фальсификаций. Система отступила под беспрецедентным давлением, но это говорит только о том, что массовая борьба способна изменить ее. Нам нужно добиться прекращения еще десятков дел против журналистов и завоевать реальную свободу слова. Нам нужно выгрызать каждое звено гребаной цепи, которую наматывали нам на шею все последние годы. Мы не расходимся. Мы будем выходить.

Михаил Федотов

глава СПЧ

Это общая победа, это победа гражданского общества, это победа надзорных органов, это победа здравого смысла, это победа закона. Но мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновны в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Справедливость восторжествовала! Беспрецедентное в последнее время проявление журналистской солидарности, объединение гражданских сил всей страны сыграли в этом огромную роль. Сейчас призываем соответствующие органы провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных, чтобы подобное больше не повторялось.

Редакция «Кода Дурова»

Прекращение уголовного преследования против журналиста нельзя назвать победным концом. Граждане России сегодня не стали более свободными и защищенными, так как на месте Голунова может оказаться каждый — мы все должны помнить об этом.

Анатолий Кучерена
глава Общественного совета при МВД

Я надеюсь, что правоприменительная практика существенно изменится. Это важный исторический момент, не вдаваясь в подробности, кто виноват, кто будет нести ответственность, — это другой вопрос. Очень важно то, что те сомнения, которые были по этому делу, в конце концов все-таки истолковались в пользу Голунова.

Павел Гусев
глава Союза журналистов

Я думаю, что это обернется большим разбором в силовых структурах с теми, кто устроил эту провокацию.

Пользователи социальных сетей отметили непривычную реакцию новостных агрегаторов и федеральных телеканалов:

В интернете уже появились шутки: коллеги советуют Голунову быстрее сдавать текст, а пользователи не понимают, что делать с футболками в поддержку журналиста, которые они успели заказать.

и

обложка: Иван Голунов

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