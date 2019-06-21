МВД нашло нарушения в работе полицейских УВД по ЗАО, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет об уголовном деле о покушении на сбыт наркотиков, все обвинения по которому ранее сняли с корреспондента. В ведомстве добавили, что дело передадут в прокуратуру Москвы, которая рассмотрит вопрос о его передаче в Следственный комитет.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. 8 июня журналиста отправили под домашний арест на два месяца. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, на суде он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Голунова отпустили спустя пять дней с момента задержания после масштабной общественной кампании в его поддержку.