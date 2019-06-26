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Полицейский, который сфальсифицировал дело Голунова, требует возобновить преследование журналиста

Ляховцу неймется

Полицейский, который сфальсифицировал дело Голунова, требует возобновить преследование журналиста
Ляховцу неймется

«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене
«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене «В очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер»
«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене

«Подлость, низость системы»: Коллеги журналиста Ивана Сафронова — о нем и обвинении в госизмене
«В очередной раз живого человека пытаются разменять в игре вокруг чьих-то карьер»

Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет

В СКР подозревают, что у журналиста есть психические расстройства или зависимость от веществ

Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет
В СКР подозревают, что у журналиста есть психические расстройства или зависимость от веществ

Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит

Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит
Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов

Чтобы спасать жизни

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов
Чтобы спасать жизни

«У всех валентинки, а у меня письмо от прокурора»: Голунову принесли извинения за уголовное дело

Теперь по-настоящему

«У всех валентинки, а у меня письмо от прокурора»: Голунову принесли извинения за уголовное дело
Теперь по-настоящему

Суд арестовал пятерых экс-полицейских, задерживавших Голунова (обновлено)

Руководителей УВД по ЗАО привлекать в качестве обвиняемых пока не собираются

Суд арестовал пятерых экс-полицейских, задерживавших Голунова (обновлено)
Руководителей УВД по ЗАО привлекать в качестве обвиняемых пока не собираются

Сколько россиян признают, что в стране есть политзаключенные

2019 год бьет все рекорды

Сколько россиян признают, что в стране есть политзаключенные
2019 год бьет все рекорды

Иван Голунов попытался выяснить, кто отвечает за капремонт в его доме. Оказалось, никто

Контракта на замену труб нет. Журналиста просят не вмешиваться

Иван Голунов попытался выяснить, кто отвечает за капремонт в его доме. Оказалось, никто
Контракта на замену труб нет. Журналиста просят не вмешиваться

Следствие засекретило все материалы по делу Ивана Голунова

От обложки до последней страницы

Следствие засекретило все материалы по делу Ивана Голунова
От обложки до последней страницы

Как пожаловаться в мэрию 1 600 раз — рассказывает Иван Голунов
Как пожаловаться в мэрию 1 600 раз — рассказывает Иван Голунов Инструкция по улучшению двора и подъезда через приложение «Наш город»
Как пожаловаться в мэрию 1 600 раз — рассказывает Иван Голунов

Как пожаловаться в мэрию 1 600 раз — рассказывает Иван Голунов
Инструкция по улучшению двора и подъезда через приложение «Наш город»

«РБК»: Подполковник ФСБ Марат Медоев лишился должности. Его в своем расследовании упоминал Голунов

Теперь Медоев работает в «Газпроме», узнала «Би-би-си»

«РБК»: Подполковник ФСБ Марат Медоев лишился должности. Его в своем расследовании упоминал Голунов
Теперь Медоев работает в «Газпроме», узнала «Би-би-си»

«Подельник»: Сбор денег на покрытие штрафов участникам марша в поддержку Голунова

Проект запустили организаторы акции

«Подельник»: Сбор денег на покрытие штрафов участникам марша в поддержку Голунова
Проект запустили организаторы акции

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй
Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

Главу пресс-службы московской полиции наказали из-за дела Голунова

Он понес ответственность за публикацию заведомо ложных фотографий

Главу пресс-службы московской полиции наказали из-за дела Голунова
Он понес ответственность за публикацию заведомо ложных фотографий

СКР завел уголовное дело на полицейских, участвовавших в задержании Голунова (обновлено)

Дело рассматривают по статье о превышении должностных полномочий

СКР завел уголовное дело на полицейских, участвовавших в задержании Голунова (обновлено)
Дело рассматривают по статье о превышении должностных полномочий

Суд оштрафовал Илью Азара за участие в марше в поддержку Ивана Голунова

В протоколе сказано, что журналист заблокировал сразу несколько станций метро

Суд оштрафовал Илью Азара за участие в марше в поддержку Ивана Голунова
В протоколе сказано, что журналист заблокировал сразу несколько станций метро

Суд прекратил дела сразу трех задержанных на марше 12 июня

Всего на данный момент в суды поступило 335 дел

Суд прекратил дела сразу трех задержанных на марше 12 июня
Всего на данный момент в суды поступило 335 дел

Журналистку Елизавету Нестерову оштрафовали за участие в марше в поддержку Ивана Голунова

Об этом сообщил спецкор «Новой газеты» Илья Азар

Журналистку Елизавету Нестерову оштрафовали за участие в марше в поддержку Ивана Голунова
Об этом сообщил спецкор «Новой газеты» Илья Азар

«РБК»: Начальник полиции по ЗАО подал в отставку после дела Ивана Голунова

Приказ об увольнении пока не подписан

«РБК»: Начальник полиции по ЗАО подал в отставку после дела Ивана Голунова
Приказ об увольнении пока не подписан

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