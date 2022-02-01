Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»
Buro. и бар-корт PAPA Barvillage выпустили набор для создания коктейлей. Нужно только залить вкусовую смесь алкоголем
От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов
Онлайн-марафон Priceless Kitchen проводит ресторатор Александр Сысоев вместе с Mastercard
В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»
Уже завтра будем вместе учиться готовить «Кровавую Мэри»
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре
В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира
Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик
Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших
«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные
Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром
В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night
С авторскими коктейлями по 500 рублей
На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет
12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы
Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре
Компактное меню и необычные коктейли
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены? Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает
Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву
Недавно его признали одним из лучших заведений в мире
BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине
Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь
Веранда DFF закроет летний сезон вечеринкой Don’t Dream It’s Over и концертом арт-группы «Залпом»
Вход на оба мероприятия будет свободным
В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома
В составе напитка кубинский ром и сок маракуйи
В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night
На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании
Демократичный бар «Ровесник» в Малом Гнездниковском переулке
Днем здесь можно выпить кофе, а вечером — танцевать и веселиться как в последний раз
В барах Москвы приготовят коктейли от лучших бартендеров России
Фестиваль World Class Bootcamp в этом году не ограничится только Патриками
Schweppes Bar: Три бара в одном на Тверском бульваре
Кроме напитков тут можно заказать блюда японско-корейской кухни
Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями
Клиентам банка нужно сделать заказ на сумму от 101 рубля
World Chess Club Moscow и Dry & Wet на один вечер поменяются барменами
В акции участвуют Кенан Ассаб и Виталий Екименко
В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе
30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей
Топ-бартендеры представят свои коктейли в гастромаркете «Вокруг Света»
В меню — мисо-яблочный микс на основе рома и виски с парфюмом одуванчика
Бистро в «Доме культур» на Сретенке
В пятницу и субботу заведение превращается в площадку для вечеринок с коктейлями и редкими винами
Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski
Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый
В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве
На мероприятии можно будет обсудить архитектуру с экспертами и выпить легкие коктейли
На Пречистенской набережной откроется сникер-гастробар No Security
На вечеринке-открытии 19 октября выступит Cyber69
Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке
Заведение открыли основатели «Кота Шредингера» и «Синематографа»