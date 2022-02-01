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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест
Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест
Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест

Где пить вино, коктейли и игристое прямо сейчас: 18 новых и хороших мест

«Дом культур» устроит барный фест с коктейлями из разных городов России
1 февраля 2022

«Дом культур» устроит барный фест с коктейлями из разных городов России

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
30 сентября 2021

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!

Где пить безалкогольные коктейли и вино в Москве
Где пить безалкогольные коктейли и вино в Москве
Где пить безалкогольные коктейли и вино в Москве

Где пить безалкогольные коктейли и вино в Москве

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»
Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»
Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»

Клубничная «Венера» и веган-«Луна»: Коктейли по знаку зодиака от «Ретроградного Меркурия» в кафе «Без Рецепта»

Buro. и бар-корт PAPA Barvillage выпустили набор для создания коктейлей. Нужно только залить вкусовую смесь алкоголем
25 марта 2021

Buro. и бар-корт PAPA Barvillage выпустили набор для создания коктейлей. Нужно только залить вкусовую смесь алкоголем

Где пить коктейли: 7 новых (и не очень) мест Москвы
Где пить коктейли: 7 новых (и не очень) мест Москвы
Где пить коктейли: 7 новых (и не очень) мест Москвы

Где пить коктейли: 7 новых (и не очень) мест Москвы

В Noor Bar появился коктейль, посвященный искусственному интеллекту
11 декабря 2020

В Noor Bar появился коктейль, посвященный искусственному интеллекту

Бары закрываются в 11 вечера. Учимся мешать коктейли дома
Бары закрываются в 11 вечера. Учимся мешать коктейли дома
Бары закрываются в 11 вечера. Учимся мешать коктейли дома

Бары закрываются в 11 вечера. Учимся мешать коктейли дома

От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома
От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома
От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома

От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов

Онлайн-марафон Priceless Kitchen проводит ресторатор Александр Сысоев вместе с Mastercard

Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов

В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»

Уже завтра будем вместе учиться готовить «Кровавую Мэри»

В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»

Бар дома: Рецепты несложных коктейлей
Бар дома: Рецепты несложных коктейлей Которые легко воспроизвести на кухне
Бар дома: Рецепты несложных коктейлей

Бар дома: Рецепты несложных коктейлей
Которые легко воспроизвести на кухне

The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой

The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой
Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре

The Nest: Коктейли с историей в камерном баре на Сретенке

В бутылках здесь не только вино

The Nest: Коктейли с историей в камерном баре на Сретенке

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar

Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar
С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night

С авторскими коктейлями по 500 рублей

В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре

Компактное меню и необычные коктейли

Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

Simple откроет бар на Черемушкинском рынке

Кормить в нем не будут

Simple откроет бар на Черемушкинском рынке

Петербургский бар El Copitas приедет с гастролями в «Кот Шредингера»

Уже в ближайшую пятницу

Петербургский бар El Copitas приедет с гастролями в «Кот Шредингера»

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

До конца года шампанское льется рекой бесплатно

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены? Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает
Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?

Коктейльный вечер: Что пьют московские бармены?
Любимые коктейли тех, кто наливает и смешивает

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей Для холодных осенних вечеров
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Для холодных осенних вечеров

Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву

Недавно его признали одним из лучших заведений в мире

Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Веранда DFF закроет летний сезон вечеринкой Don’t Dream It’s Over и концертом арт-группы «Залпом»

Вход на оба мероприятия будет свободным

Веранда DFF закроет летний сезон вечеринкой Don’t Dream It’s Over и концертом арт-группы «Залпом»

Где пить коктейли в Москве
Где пить коктейли в Москве Продолжаем рассказывать про лучшие бары в городе
Где пить коктейли в Москве

Где пить коктейли в Москве
Продолжаем рассказывать про лучшие бары в городе

В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома

В составе напитка кубинский ром и сок маракуйи

В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома

Что такое аперитив и как его устроить дома
Что такое аперитив и как его устроить дома Это просто
Что такое аперитив и как его устроить дома

Что такое аперитив и как его устроить дома
Это просто

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas

Коллаборация продлится до конца лета

В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas

Демократичный бар «Ровесник» в Малом Гнездниковском переулке

Днем здесь можно выпить кофе, а вечером — танцевать и веселиться как в последний раз

Демократичный бар «Ровесник» в Малом Гнездниковском переулке

В барах Москвы приготовят коктейли от лучших бартендеров России

Фестиваль World Class Bootcamp в этом году не ограничится только Патриками

В барах Москвы приготовят коктейли от лучших бартендеров России

Schweppes Bar: Три бара в одном на Тверском бульваре

Кроме напитков тут можно заказать блюда японско-корейской кухни

Schweppes Bar: Три бара в одном на Тверском бульваре

Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями

Клиентам банка нужно сделать заказ на сумму от 101 рубля

Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями

Четыре легких коктейля
Четыре легких коктейля Для теплых весенних вечеров
Четыре легких коктейля

Четыре легких коктейля
Для теплых весенних вечеров

Что такое драфтовые коктейли?
Что такое драфтовые коктейли? Заготовленные миксы в пивной колонне
Что такое драфтовые коктейли?

Что такое драфтовые коктейли?
Заготовленные миксы в пивной колонне

Бар Hydra на Никитском бульваре
Бар Hydra на Никитском бульваре Хорошие коктейли и полуночная еда
Бар Hydra на Никитском бульваре

Бар Hydra на Никитском бульваре
Хорошие коктейли и полуночная еда

World Chess Club Moscow и Dry & Wet на один вечер поменяются барменами

В акции участвуют Кенан Ассаб и Виталий Екименко

World Chess Club Moscow и Dry & Wet на один вечер поменяются барменами

В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе

30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей

В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе

Топ-бартендеры представят свои коктейли в гастромаркете «Вокруг Света»

В меню — мисо-яблочный микс на основе рома и виски с парфюмом одуванчика

Топ-бартендеры представят свои коктейли в гастромаркете «Вокруг Света»

Бистро в «Доме культур» на Сретенке

В пятницу и субботу заведение превращается в площадку для вечеринок с коктейлями и редкими винами

Бистро в «Доме культур» на Сретенке

7 коктейлей на праздники
7 коктейлей на праздники Горячие и холодные, с шоколадом и со сгущенкой
7 коктейлей на праздники

7 коктейлей на праздники
Горячие и холодные, с шоколадом и со сгущенкой

Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski

Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый

Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski

В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве

На мероприятии можно будет обсудить архитектуру с экспертами и выпить легкие коктейли

В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве

На Пречистенской набережной откроется сникер-гастробар No Security

На вечеринке-открытии 19 октября выступит Cyber69

На Пречистенской набережной откроется сникер-гастробар No Security

3 аперитива в ожидании выходных
3 аперитива в ожидании выходных С маракуйей, клубникой и нектаринами
3 аперитива в ожидании выходных

3 аперитива в ожидании выходных
С маракуйей, клубникой и нектаринами

Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке

Заведение открыли основатели «Кота Шредингера» и «Синематографа»

Neon Monkey: Вечерний тайский бар на Большой Дмитровке

Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей
Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей Чем заменить самый популярный коктейль лета
Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей

Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей
Чем заменить самый популярный коктейль лета

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