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В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
30 сентября 2021

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!

Buro. и бар-корт PAPA Barvillage выпустили набор для создания коктейлей. Нужно только залить вкусовую смесь алкоголем
25 марта 2021

Buro. и бар-корт PAPA Barvillage выпустили набор для создания коктейлей. Нужно только залить вкусовую смесь алкоголем

В Noor Bar появился коктейль, посвященный искусственному интеллекту
11 декабря 2020

В Noor Bar появился коктейль, посвященный искусственному интеллекту

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка