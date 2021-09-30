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2021-09-30T16:22:50.000+03:00
30 сентября 2021
В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
2021-03-25T15:34:19.000+03:00
25 марта 2021
Buro. и бар-корт PAPA Barvillage выпустили набор для создания коктейлей. Нужно только залить вкусовую смесь алкоголем
2020-12-11T19:19:05.000+03:00
11 декабря 2020
В Noor Bar появился коктейль, посвященный искусственному интеллекту
Товар дня
2020-08-18T13:47:02.000+03:00
18 августа 2020
«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
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