Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village Гуру миксологии у вас дома
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village Открываем летний сезон онлайн
Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов
Онлайн-марафон Priceless Kitchen проводит ресторатор Александр Сысоев вместе с Mastercard
Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов Онлайн-марафон Priceless Kitchen проводит ресторатор Александр Сысоев вместе с Mastercard
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Бар «Художественный» в СочиОдно из главных коктейльных мест летней столицы: замысловатые напитки, хорошая музыка и дружеская атмосфера
Бар «Художественный» в Сочи Одно из главных коктейльных мест летней столицы: замысловатые напитки, хорошая музыка и дружеская атмосфера
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей Семь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей Семь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами
Простые рецепты шефов для ленивого выходного Что приготовить, когда не хочется выходить из дома
Простые рецепты шефов для ленивого выходного Что приготовить, когда не хочется выходить из дома
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
Бухучёт: Биттеры Во втором выпуске серии об алкогольных коктейлях, их классификации и истории шеф-бармен Дмитрий Соколов рассказывает о биттерах и делится рецептами четырёх коктейлей с ними.
Бухучёт: Биттеры Во втором выпуске серии об алкогольных коктейлях, их классификации и истории шеф-бармен Дмитрий Соколов рассказывает о биттерах и делится рецептами четырёх коктейлей с ними.
Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле бармена Известный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.