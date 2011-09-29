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Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village
Открываем летний сезон онлайн

Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов

Онлайн-марафон Priceless Kitchen проводит ресторатор Александр Сысоев вместе с Mastercard

Московские шефы бесплатно научат готовить хиты своих ресторанов
Онлайн-марафон Priceless Kitchen проводит ресторатор Александр Сысоев вместе с Mastercard

Бар дома: Рецепты несложных коктейлей
Бар дома: Рецепты несложных коктейлей Которые легко воспроизвести на кухне
Бар дома: Рецепты несложных коктейлей

Бар дома: Рецепты несложных коктейлей
Которые легко воспроизвести на кухне

Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем
Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar

Пережить февраль: 3 рецепта горячих коктейлей от El Copitas Bar
С пряным ромом, кардамоновым сиропом и имбирным фрешем

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей Для холодных осенних вечеров
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Для холодных осенних вечеров

Четыре легких коктейля
Четыре легких коктейля Для теплых весенних вечеров
Четыре легких коктейля

Четыре легких коктейля
Для теплых весенних вечеров

Что такое драфтовые коктейли?
Что такое драфтовые коктейли? Заготовленные миксы в пивной колонне
Что такое драфтовые коктейли?

Что такое драфтовые коктейли?
Заготовленные миксы в пивной колонне

7 коктейлей на праздники
7 коктейлей на праздники Горячие и холодные, с шоколадом и со сгущенкой
7 коктейлей на праздники

7 коктейлей на праздники
Горячие и холодные, с шоколадом и со сгущенкой

3 аперитива в ожидании выходных
3 аперитива в ожидании выходных С маракуйей, клубникой и нектаринами
3 аперитива в ожидании выходных

3 аперитива в ожидании выходных
С маракуйей, клубникой и нектаринами

Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей
Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей Чем заменить самый популярный коктейль лета
Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей

Вместо апероля: 6 легких аперитивных коктейлей
Чем заменить самый популярный коктейль лета

Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public

Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public
«Американо», вишневая настойка и жидкое золото

Бар «Художественный» в Сочи

Бар «Художественный» в СочиОдно из главных коктейльных мест летней столицы: замысловатые напитки, хорошая музыка и дружеская атмосфера

Бар «Художественный» в Сочи

Бар «Художественный» в Сочи
Одно из главных коктейльных мест летней столицы: замысловатые напитки, хорошая музыка и дружеская атмосфера

Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей Семь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей

Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей
Семь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Простые рецепты шефов для ленивого выходного Что приготовить, когда не хочется выходить из дома
Простые рецепты шефов для ленивого выходного

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Что приготовить, когда не хочется выходить из дома

5 зимних коктейлей для домашней вечеринки
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки

5 зимних коктейлей для домашней вечеринки
Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul

Бухучёт: Биттеры
Бухучёт: Биттеры Во втором выпуске серии об алкогольных коктейлях, их классификации и истории шеф-бармен Дмитрий Соколов рассказывает о биттерах и делится рецептами четырёх коктейлей с ними.
Бухучёт: Биттеры

Бухучёт: Биттеры
Во втором выпуске серии об алкогольных коктейлях, их классификации и истории шеф-бармен Дмитрий Соколов рассказывает о биттерах и делится рецептами четырёх коктейлей с ними.

Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле бармена Известный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.

Прямая речь: Шеф-бармен Тони Абу-Ганим — о правильной водке, миксологии и коктейле бармена
Известный миксолог Тони Абу-Ганим рассказал The Village, как выбрать лучший коктейль, какие напитки сейчас популярны в мире и за что он ценит водку.

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