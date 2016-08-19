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Новости

Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса

И первый маркет онлайн и с вином

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Новости

Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса И первый маркет онлайн и с вином

Новости

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

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Новости

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

Новости

В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»

Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе

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Новости

В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды» Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе

Новости

В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла»

Компания познакомит покупателей со своими поставщиками

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Новости

В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла» Компания познакомит покупателей со своими поставщиками

Новости

На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран

Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев

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Новости

На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев

Новости

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой

Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы

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Новости

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы

Новости

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

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Новости

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

Sandwich, джелатерия «Хлеба насущного» и юбилейный маркет «Местной еды»
Открытия недели
Sandwich, джелатерия «Хлеба насущного» и юбилейный маркет «Местной еды»Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Sandwich, джелатерия «Хлеба насущного» и юбилейный маркет «Местной еды»
Открытия недели

Sandwich, джелатерия «Хлеба насущного» и юбилейный маркет «Местной еды» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Новости

«Местная еда» запускает школу для начинающих рестораторов

Предпринимателям помогут начать и успешно развить бизнес

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Новости

«Местная еда» запускает школу для начинающих рестораторов Предпринимателям помогут начать и успешно развить бизнес

Новости

«Местная еда» запускает последнюю в этом году сессию гастроинкубатора

Проект представляет собой онлайн-курс по открытию собственного кафе

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Новости

«Местная еда» запускает последнюю в этом году сессию гастроинкубатора Проект представляет собой онлайн-курс по открытию собственного кафе

Новости

«Местная еда» запустила онлайн-школу гастрономического бизнеса

Занятия платные

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Новости

«Местная еда» запустила онлайн-школу гастрономического бизнеса Занятия платные

Новости

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня

Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы

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Новости

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы

Еда

На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль

Также объявлены темы всех маркетов до сентября

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Еда

На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль Также объявлены темы всех маркетов до сентября

Новости ресторанов

На ВДНХ пройдет фестиваль фуд-траков

Его перенесли на новое место

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Новости ресторанов

На ВДНХ пройдет фестиваль фуд-траков Его перенесли на новое место

Еда

Опубликовано расписание «Городских маркетов еды» на 2017 год

Гастрономический фестиваль объявил набор участников

0
Еда

Опубликовано расписание «Городских маркетов еды» на 2017 год Гастрономический фестиваль объявил набор участников

Как открыть ресторан за две недели
Комментарий
Как открыть ресторан за две неделиВладелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны
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Как открыть ресторан за две недели
Комментарий

Как открыть ресторан за две недели Владелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны

Еда

Команда «Местной еды» запускает «Фуд-инкубатор»

Проект запускают вместе с ресторанным холдингом братьев Васильчук

0
Еда

Команда «Местной еды» запускает «Фуд-инкубатор» Проект запускают вместе с ресторанным холдингом братьев Васильчук

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Открытия недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & FoodThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Открытия недели

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Новое место

На Страстном бульваре открылся Ramen House

Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»

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Новое место

На Страстном бульваре открылся Ramen House Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Открытия недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Открытия недели

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

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