Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса
И первый маркет онлайн и с вином
Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса И первый маркет онлайн и с вином
Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb
Семейных поваров приглашают на обучение в Италию
Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb Семейных поваров приглашают на обучение в Италию
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»
Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды» Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла»
Компания познакомит покупателей со своими поставщиками
В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла» Компания познакомит покупателей со своими поставщиками
На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран
Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев
На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев
«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой
Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы
«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы
На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп
Всего на мероприятие приедут более 50 проектов
На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп Всего на мероприятие приедут более 50 проектов
Sandwich, джелатерия «Хлеба насущного» и юбилейный маркет «Местной еды» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
«Местная еда» запускает школу для начинающих рестораторов
Предпринимателям помогут начать и успешно развить бизнес
«Местная еда» запускает школу для начинающих рестораторов Предпринимателям помогут начать и успешно развить бизнес
«Местная еда» запускает последнюю в этом году сессию гастроинкубатора
Проект представляет собой онлайн-курс по открытию собственного кафе
«Местная еда» запускает последнюю в этом году сессию гастроинкубатора Проект представляет собой онлайн-курс по открытию собственного кафе
«Местная еда» запустила онлайн-школу гастрономического бизнеса Занятия платные
Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня
Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы
Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы
На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль
Также объявлены темы всех маркетов до сентября
На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль Также объявлены темы всех маркетов до сентября
Опубликовано расписание «Городских маркетов еды» на 2017 год
Гастрономический фестиваль объявил набор участников
Опубликовано расписание «Городских маркетов еды» на 2017 год Гастрономический фестиваль объявил набор участников
Как открыть ресторан за две недели Владелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны
Команда «Местной еды» запускает «Фуд-инкубатор»
Проект запускают вместе с ресторанным холдингом братьев Васильчук
Команда «Местной еды» запускает «Фуд-инкубатор» Проект запускают вместе с ресторанным холдингом братьев Васильчук
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На Страстном бульваре открылся Ramen House
Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»