Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым «После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»
Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым «После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»
Saxon + Parole закроется после Нового года
На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова
Saxon + Parole закроется после Нового года На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова
Устричный рынок, «Мясо. Сыр. Вино» и гастроли в Veladora Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Устричный рынок, «Мясо. Сыр. Вино» и гастроли в Veladora Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Еда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту Владельцы Saxon + Parole открывают свой ресторан
Еда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту Владельцы Saxon + Parole открывают свой ресторан
Обязаны ли повара носить перчатки? Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения
Обязаны ли повара носить перчатки? Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Победитель Chivas Regal Masters приезжает на гастроли в Saxon+Parole
Бартендер из нью-йоркского ресторана-побратима снова приезжает на гастроли в Москву
Победитель Chivas Regal Masters приезжает на гастроли в Saxon+Parole Бартендер из нью-йоркского ресторана-побратима снова приезжает на гастроли в Москву
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка» Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде
«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка» Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Saxon + Parole запускает серию званых ужинов
Главное блюдо — запечённый целиком поросёнок, приготовленный по секретному рецепту обладателя звезды Мишлен Брэда Фермери
Saxon + Parole запускает серию званых ужинов Главное блюдо — запечённый целиком поросёнок, приготовленный по секретному рецепту обладателя звезды Мишлен Брэда Фермери
Грибной мусс из Saxon + Parole Шеф-повар Александр Прошенков рассказывает, как приготовить самое известное блюдо ресторана — мусс из разных грибов с желе из виски
Грибной мусс из Saxon + Parole Шеф-повар Александр Прошенков рассказывает, как приготовить самое известное блюдо ресторана — мусс из разных грибов с желе из виски
«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
50 часов музыки в 14 плей-листах из московских ресторанов Итоговая сборка рубрики «Пока ты ел» о музыке, которая играет в московских ресторанах, кафе и барах
50 часов музыки в 14 плей-листах из московских ресторанов Итоговая сборка рубрики «Пока ты ел» о музыке, которая играет в московских ресторанах, кафе и барах
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту