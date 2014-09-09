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Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым
Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым «После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»
Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым

Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым
«После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»

Saxon + Parole закроется после Нового года

На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова

Saxon + Parole закроется после Нового года
На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова

Устричный рынок, «Мясо. Сыр. Вино» и гастроли в Veladora
Устричный рынок, «Мясо. Сыр. Вино» и гастроли в Veladora Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Устричный рынок, «Мясо. Сыр. Вино» и гастроли в Veladora

Устричный рынок, «Мясо. Сыр. Вино» и гастроли в Veladora
Главные события московских ресторанов — в подборке The Village

Еда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту
Еда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту Владельцы Saxon + Parole открывают свой ресторан
Еда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту

Еда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту
Владельцы Saxon + Parole открывают свой ресторан

Обязаны ли повара носить перчатки?
Обязаны ли повара носить перчатки? Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения
Обязаны ли повара носить перчатки?

Обязаны ли повара носить перчатки?
Что на самом деле обязаны носить повара и какие бывают нарушения

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей

Что воруют из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов

Что воруют из ресторанов
The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов

Победитель Chivas Regal Masters приезжает на гастроли в Saxon+Parole

Бартендер из нью-йоркского ресторана-побратима снова приезжает на гастроли в Москву

Победитель Chivas Regal Masters приезжает на гастроли в Saxon+Parole
Бартендер из нью-йоркского ресторана-побратима снова приезжает на гастроли в Москву

8 быстрых ужинов
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов

8 быстрых ужинов
Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка»
«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка» Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде
«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка»

«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка»
Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде

Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table

Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых
«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина

«Любовь под грибами» и другие рецепты шеф-поваров ко Дню святого Валентина
The Village узнал у шеф-поваров, как они празднуют День всех влюблённых

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Saxon + Parole запускает серию званых ужинов

Главное блюдо — запечённый целиком поросёнок, приготовленный по секретному рецепту обладателя звезды Мишлен Брэда Фермери

Saxon + Parole запускает серию званых ужинов
Главное блюдо — запечённый целиком поросёнок, приготовленный по секретному рецепту обладателя звезды Мишлен Брэда Фермери

Грибной мусс из Saxon + Parole
Грибной мусс из Saxon + Parole Шеф-повар Александр Прошенков рассказывает, как приготовить самое известное блюдо ресторана — мусс из разных грибов с желе из виски
Грибной мусс из Saxon + Parole

Грибной мусс из Saxon + Parole
Шеф-повар Александр Прошенков рассказывает, как приготовить самое известное блюдо ресторана — мусс из разных грибов с желе из виски

«Липкие булочки» с корицей
«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
«Липкие булочки» с корицей

«Липкие булочки» с корицей
Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури

50 часов музыки в 14 плей-листах из московских ресторанов
50 часов музыки в 14 плей-листах из московских ресторанов Итоговая сборка рубрики «Пока ты ел» о музыке, которая играет в московских ресторанах, кафе и барах
50 часов музыки в 14 плей-листах из московских ресторанов

50 часов музыки в 14 плей-листах из московских ресторанов
Итоговая сборка рубрики «Пока ты ел» о музыке, которая играет в московских ресторанах, кафе и барах

Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole

Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole
Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту

Пастрами в Saxon + Parole

Сэндвич с пастрами на Патриарших

Пастрами в Saxon + Parole
Сэндвич с пастрами на Патриарших

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