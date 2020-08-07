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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Люди с нарколепсией — о дреме на работе, сонном параличе и сне во время родов
Люди с нарколепсией — о дреме на работе, сонном параличе и сне во время родов
Люди с нарколепсией — о дреме на работе, сонном параличе и сне во время родов

Люди с нарколепсией — о дреме на работе, сонном параличе и сне во время родов

На «Архстоянии» откроется «Санаторий сна», где можно будет поспать прямо во время фестиваля

На «Архстоянии» откроется «Санаторий сна», где можно будет поспать прямо во время фестиваля

Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать
Промо
Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать
Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать
Промо

Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать

Спать хотя бы семь часов каждую ночь
Спать хотя бы семь часов каждую ночь Чтобы укрепить иммунитет и просто хорошо выглядеть
Спать хотя бы семь часов каждую ночь

Спать хотя бы семь часов каждую ночь
Чтобы укрепить иммунитет и просто хорошо выглядеть

Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне
Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне
Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне

Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне

Самые «неспящие» районы Москвы
7 августа 2020

Самые «неспящие» районы Москвы

Самоизоляция в цифрах
ПРОМО
Самоизоляция в цифрах Мы стали больше есть и спать и не заметили этого
Самоизоляция в цифрах
ПРОМО

Самоизоляция в цифрах
Мы стали больше есть и спать и не заметили этого

Как купить матрас: Большая инструкция
Как купить матрас: Большая инструкция Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать
Как купить матрас: Большая инструкция

Как купить матрас: Большая инструкция
Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать

Как войти в режим после новогодних праздников?

Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать

Как войти в режим после новогодних праздников?

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

На них расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием и нарушениями сна

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

Можно ли во сне отлежать руку до ампутации?
Можно ли во сне отлежать руку до ампутации? И почему опасно засыпать пьяным
Можно ли во сне отлежать руку до ампутации?

Можно ли во сне отлежать руку до ампутации?
И почему опасно засыпать пьяным

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

Они стоят прямо в зале, но звуконепоницаемы

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

В метро запустили систему «Антисон» для контроля состояния машинистов

Если водитель начнет засыпать, в кабине раздадутся звуковой и световой сигналы

В метро запустили систему «Антисон» для контроля состояния машинистов

«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться
«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться Советы нейробиолога тем, кто много работает и часто меняет часовые пояса
«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться

«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться
Советы нейробиолога тем, кто много работает и часто меняет часовые пояса

Во сколько просыпаются и ложатся спать россияне

Большинство россиян засыпают вовремя и просыпаются рано

Во сколько просыпаются и ложатся спать россияне

Спать в обеденный перерыв, чтобы обходиться без кофе

Также не стоит спать меньше пяти часов

Спать в обеденный перерыв, чтобы обходиться без кофе

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

Доброе утро: 5 умных будильников, чтобы легко просыпаться
Доброе утро: 5 умных будильников, чтобы легко просыпаться Устройства, которые разбудят вас имитацией рассвета или запаха свежих тостов
Доброе утро: 5 умных будильников, чтобы легко просыпаться

Доброе утро: 5 умных будильников, чтобы легко просыпаться
Устройства, которые разбудят вас имитацией рассвета или запаха свежих тостов

Вставать по первому сигналу будильника
Вставать по первому сигналу будильника А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»
Вставать по первому сигналу будильника

Вставать по первому сигналу будильника
А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»

ИКЕА запустила собственный вагон между Москвой и Петербургом. Поехать в нем можно бесплатно

В поезде обустроили пространство для комфортного сна

ИКЕА запустила собственный вагон между Москвой и Петербургом. Поехать в нем можно бесплатно

Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом
Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом А со своими циркадными ритмами — подружиться
Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом

Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом
А со своими циркадными ритмами — подружиться

«Здоровый сон»: Как правильно спать
«Здоровый сон»: Как правильно спать Выбираем оптимальную позу и матрац, который поможет действительно выспаться
«Здоровый сон»: Как правильно спать

«Здоровый сон»: Как правильно спать
Выбираем оптимальную позу и матрац, который поможет действительно выспаться

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Какая продолжительность сна наиболее благоприятно влияет на здоровье

Ученые провели метаанализ исследований, посвященных связи между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний

Какая продолжительность сна наиболее благоприятно влияет на здоровье

Сколько офисных сотрудников периодически засыпают на рабочем месте

Чаще всего россияне спят на работе из-за усталости

Сколько офисных сотрудников периодически засыпают на рабочем месте

Как широкополосный интернет влияет на продолжительность сна

Ученые обнаружили негативную корреляцию между высокоскоростным интернетом и продолжительностью сна

Как широкополосный интернет влияет на продолжительность сна

Как длительность сна влияет на здоровье

Отсыпаясь в выходные дни, можно снизить риск преждевременной смерти, считают ученые

Как длительность сна влияет на здоровье

Дмитрий Песков — о страшных снах с Путиным

Пресс-секретарь президента рассказал, как просыпается по ночам из-за строгости начальника

Дмитрий Песков — о страшных снах с Путиным

«Если бы наши тела могли говорить»: Можно ли научиться меньше спать?
«Если бы наши тела могли говорить»: Можно ли научиться меньше спать? Медик развенчивает маркетинговые мифы и заблуждения
«Если бы наши тела могли говорить»: Можно ли научиться меньше спать?

«Если бы наши тела могли говорить»: Можно ли научиться меньше спать?
Медик развенчивает маркетинговые мифы и заблуждения

Сколько спят жители разных стран

Исследователи обнаружили связь между продолжительностью сна и благосостоянием государства

Сколько спят жители разных стран

Стихийный митинг в Кемерове, демократия в твиттере и новый клип Антохи MC
Стихийный митинг в Кемерове, демократия в твиттере и новый клип Антохи MC Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стихийный митинг в Кемерове, демократия в твиттере и новый клип Антохи MC

Стихийный митинг в Кемерове, демократия в твиттере и новый клип Антохи MC
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сколько россиян страдают расстройством сна

По данным экспертов, весной качество сна может снизиться из-за раннего рассвета

Сколько россиян страдают расстройством сна

Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем
Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем Люди, которые проводят жизнь в дороге, рассказывают, как бороться со сном и нужно ли это делать
Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем

Дальнобойщики — о том, как не заснуть за рулем
Люди, которые проводят жизнь в дороге, рассказывают, как бороться со сном и нужно ли это делать

Как наладить здоровый сон ребенка
Как наладить здоровый сон ребенка Эксперты объясняют, почему дети плохо спят по ночам и как это исправить
Как наладить здоровый сон ребенка

Как наладить здоровый сон ребенка
Эксперты объясняют, почему дети плохо спят по ночам и как это исправить

Как хорошо высыпаться зимой?
Как хорошо высыпаться зимой? Из чего должно быть сделано одеяло, нужно ли открывать форточку и за сколько часов до сна лучше поесть
Как хорошо высыпаться зимой?

Как хорошо высыпаться зимой?
Из чего должно быть сделано одеяло, нужно ли открывать форточку и за сколько часов до сна лучше поесть

Преподаватель — о том, как рано вставать
Преподаватель — о том, как рано вставать Человек, который ведет первые пары в МАИ, рассказывает, как ему удается проснуться
Преподаватель — о том, как рано вставать

Преподаватель — о том, как рано вставать
Человек, который ведет первые пары в МАИ, рассказывает, как ему удается проснуться

Сколько москвичей страдают синдромом смены часовых поясов из-за недосыпа

Статистику привел президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов

Сколько москвичей страдают синдромом смены часовых поясов из-за недосыпа

Нужно ли спать семь-восемь часов в день?
Нужно ли спать семь-восемь часов в день? Как на самом деле связана продолжительность сна и жизни
Нужно ли спать семь-восемь часов в день?

Нужно ли спать семь-восемь часов в день?
Как на самом деле связана продолжительность сна и жизни

В Москве появилась первая «Дрёмная»

«Дрёмная» — это закрытый модуль для сна в общественном месте, например в коворкинге

В Москве появилась первая «Дрёмная»

Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?

Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Из-за чего не высыпаются россияне

Почти половина работающего населения России испытывает проблемы со сном

Из-за чего не высыпаются россияне

Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!

Что снится москвичам

«Яндекс» провёл исследование ко всемирному Дню сна, который в 2016 году отмечается 18 марта

Что снится москвичам

Обман Snapchat, виртуальность от Microsoft и конец модной индустрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обман Snapchat, виртуальность от Microsoft и конец модной индустрии

Запретить магазинам в жилых домах работать круглосуточно

Этот вопрос в феврале рассмотрит Мосгордума

Запретить магазинам в жилых домах работать круглосуточно

Может ли человек на зиму впасть в спячку?
Может ли человек на зиму впасть в спячку? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города
Может ли человек на зиму впасть в спячку?

Может ли человек на зиму впасть в спячку?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города

Всему голова: Каким должно быть изголовье кровати
Всему голова: Каким должно быть изголовье кровати The Village с помощью эксперта разбирается, как выбрать правильное изголовье, чтобы оно было удобным и красивым
Всему голова: Каким должно быть изголовье кровати

Всему голова: Каким должно быть изголовье кровати
The Village с помощью эксперта разбирается, как выбрать правильное изголовье, чтобы оно было удобным и красивым

Сбербанк изучит сны своих клиентов

Компания хочет выяснить, не влияют ли сны на принятие тех или иных финансовых решений

Сбербанк изучит сны своих клиентов

Утомлённые солнцем: Как пережить слишком ранние рассветы
Утомлённые солнцем: Как пережить слишком ранние рассветы The Village узнал, как московские белые ночи влияют на самочувствие жителей города
Утомлённые солнцем: Как пережить слишком ранние рассветы

Утомлённые солнцем: Как пережить слишком ранние рассветы
The Village узнал, как московские белые ночи влияют на самочувствие жителей города

Что снится москвичам

Исследование о сновидениях горожан провели специалисты компании «Яндекс»

Что снится москвичам

Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть?
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть?

Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Да будет свет: Как пережить осенний и зимний мрак в Москве
Да будет свет: Как пережить осенний и зимний мрак в Москве Москвичу Александру Николаеву надоело страдать от полугодовой московской темноты и сезонной депрессии, и он нашёл выход
Да будет свет: Как пережить осенний и зимний мрак в Москве

Да будет свет: Как пережить осенний и зимний мрак в Москве
Москвичу Александру Николаеву надоело страдать от полугодовой московской темноты и сезонной депрессии, и он нашёл выход

В Госдуме предложили бесплатно устанавливать жалюзи северянам

Это должно решить проблемы, связанные с ослаблением иммунитета жителей Крайнего Cевера во время белых ночей

В Госдуме предложили бесплатно устанавливать жалюзи северянам

Инфографика дня: Сколько времени уделяли сну 27 величайших умов в истории

Fast Company рассказывает о распорядке дня известных политиков, психологов, писателей и экономистов

Инфографика дня: Сколько времени уделяли сну 27 величайших умов в истории

Туда и обратно: Как пережить джетлаг
Туда и обратно: Как пережить джетлаг Бизнесмены, которым приходится много летать на самолёте, часто страдают от синдрома смены часовых поясов. H&F разобрался, как с ним можно бороться.
Туда и обратно: Как пережить джетлаг

Туда и обратно: Как пережить джетлаг
Бизнесмены, которым приходится много летать на самолёте, часто страдают от синдрома смены часовых поясов. H&F разобрался, как с ним можно бороться.

Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях
Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях The Village поговорил с сомнологом Михаилом Полуэктовым о том, что будет с теми, кто заменяет сон сидением в Facebook, и можно ли выспаться за 20 минут, как это делал Штирлиц.
Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях

Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях
The Village поговорил с сомнологом Михаилом Полуэктовым о том, что будет с теми, кто заменяет сон сидением в Facebook, и можно ли выспаться за 20 минут, как это делал Штирлиц.

К работе над смарт-часами iWatch привлекли эксперта по сну

Ранее он возглавлял лабораторию Philips по изучению нефармакологических методов улучшения сна

К работе над смарт-часами iWatch привлекли эксперта по сну

Хит-парад H&F: 10 самых популярных материалов 2013 года
Хит-парад H&F: 10 самых популярных материалов 2013 года Натуральные продукты, секс-приложения, захват «ВКонтакте», популярность MDK, секреты продуктивной работы ночью, бизнес-эмиграция, черты сотрудника-лодыря — H&F выбрал самые кассовые материалы года.
Хит-парад H&F: 10 самых популярных материалов 2013 года

Хит-парад H&F: 10 самых популярных материалов 2013 года
Натуральные продукты, секс-приложения, захват «ВКонтакте», популярность MDK, секреты продуктивной работы ночью, бизнес-эмиграция, черты сотрудника-лодыря — H&F выбрал самые кассовые материалы года.

Компании нанимают консультантов для улучшения сна сотрудников

Более того, некоторым компаниям концепция здорового сна нравится настолько сильно, что они даже намереваются включить её в позиционирование своего бренда

Компании нанимают консультантов для улучшения сна сотрудников

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ