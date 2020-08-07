Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях The Village поговорил с сомнологом Михаилом Полуэктовым о том, что будет с теми, кто заменяет сон сидением в Facebook, и можно ли выспаться за 20 минут, как это делал Штирлиц.