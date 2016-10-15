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Заблуждение15 октября 2016

Нужно ли спать семь-восемь часов в день? Как на самом деле связана продолжительность сна и жизни

Нужно ли спать семь-восемь часов в день?
РедакторАнна Соколова

Вокруг здорового образа жизни существует много мифов. Один из них — о том, что для хорошего самочувствия нужно спать семь-восемь часов в день. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение

Спать нужно столько, сколько хочется — по крайней мере, семь-восемь часов в день, а то и больше

Статистика показывает, что подавляющее большинство взрослого населения развитых стран хронически недосыпает. И хотя рабочий день в цивилизованном мире продолжает уменьшаться, люди все равно спят меньше, чем стоило бы. Кто-то винит в этом электронные устройства c дисплеями, которые не позволяют человеку успокоиться, другие говорят о сильном стрессе, с которым сталкиваются на работе и учебе. А потому принято считать, что даже если вы недосыпаете в будни, то можно поспать больше в выходные.
Но идеальный расклад — спать столько, сколько вы можете себе позволить.

 Сигрид Визи, нейробиолог: «Невозможно спать „слишком много“.
Если вы достаточно отдохнули, вы сразу проснетесь».

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Почему это не так

Продолжительность сна строго индивидуальна, а слишком продолжительный сон указывает на проблемы со здоровьем или переутомление.

Для человека наиболее естественно спать не семь-восемь часов подряд, а два раза по три-четыре часа с перерывом на один-два часа. В 1990-х годах к такому выводу пришел американский психиатр Томас Вер, который провел эксперимент, на месяц переведя испытуемых в условия без искусственного освещения. Позднее находку Вера подтвердил его соотечественник, историк Роджер Экирх. Он обнаружил в документах Средневековья и Нового времени сотни упоминаний двух отрезков сна, при этом о них всегда говорили как о чем-то само собой разумеющемся. Как предполагают ученые, такой ритм сна помогал людям лучше справляться со стрессом. Моду на долгий сон в конце XVII века ввели зажиточные европейцы, за ними последовали остальные, а окончательно традиция исчезла в конце XIX — начале XX веков, когда повсеместно ввели электрическое освещение.

Если вы регулярно спите дольше восьми часов, то это может быть поводом обратиться к врачу

Недавно профессор Уорикского университета Франко Каппучио, который специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях, изучил  16 исследований, в которых за последние десять лет поучаствовали более 1,1 миллиона человек. Каппучио обнаружил прямую связь между длиной сна и здоровьем человека: те, кто укладывался в промежуток от шести до восьми часов, чувствовали себя лучше остальных. Это ожидаемо, но интересно другое: смертность среди тех, кто спал дольше восьми часов, была выше, чем среди тех, кто недосыпал. Как заключил Каппучио, слишком долгий сон говорит о том, что у человека имеются проблемы со здоровьем или что он сильно устает.

Главное, что нужно понять, — насколько продолжительность сна индивидуальна. Атлетам после изнурительных тренировок требуется больше времени на восстановление, чем офисному работнику, который целый день сидит за столом, а младенцам нужен более долгий сон, чем пожилым людям. Вряд ли сегодня многим удастся перейти на режим сна с перерывом, как это было до изобретения искусственного освещения, но если вы регулярно спите дольше восьми часов, то это может быть поводом обратиться к врачу. Не говоря уже о том, что спать хотя бы шесть-семь часов нужно каждый день, а не только по выходным.

 Франко Каппучио, кардиолог: «Многие исследования полагаются на данные, которые нельзя назвать достоверными. Часто участников исследований просто спрашивают, сколько они спят, но к их ответам надо относиться скептически. Кто-то может не помнить точную продолжительность сна, не всегда понятно, нужно ли называть только время во сне или все время, проведенное в постели, а также стоит ли учитывать короткий дневной сон».

Материал был опубликован на сайте Look At Me. 

обложка:  VTT Studio – stock.adobe.com

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