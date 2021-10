Нужно ли спать семь-восемь часов в день?

Вокруг здорового образа жизни существует много мифов. Один из них — о том, что для хорошего самочувствия нужно спать семь-восемь часов в день. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение Спать нужно столько, сколько хочется — по крайней мере, семь-восемь часов в день, а то и больше Статистика показывает, что подавляющее большинство взрослого населения развитых стран хронически недосыпает. И хотя рабочий день в цивилизованном мире продолжает уменьшаться, люди все равно спят меньше, чем стоило бы. Кто-то винит в этом электронные устройства c дисплеями, которые не позволяют человеку успокоиться, другие говорят о сильном стрессе, с которым сталкиваются на работе и учебе. А потому принято считать, что даже если вы недосыпаете в будни, то можно поспать больше в выходные.

Но идеальный расклад — спать столько, сколько вы можете себе позволить. Сигрид Визи, нейробиолог: «Невозможно спать „слишком много“.

Если вы достаточно отдохнули, вы сразу проснетесь». Источник

Почему это не так

Продолжительность сна строго индивидуальна, а слишком продолжительный сон указывает на проблемы со здоровьем или переутомление.

Для человека наиболее естественно спать не семь-восемь часов подряд, а два раза по три-четыре часа с перерывом на один-два часа. В 1990-х годах к такому выводу пришел американский психиатр Томас Вер, который провел эксперимент, на месяц переведя испытуемых в условия без искусственного освещения. Позднее находку Вера подтвердил его соотечественник, историк Роджер Экирх. Он обнаружил в документах Средневековья и Нового времени сотни упоминаний двух отрезков сна, при этом о них всегда говорили как о чем-то само собой разумеющемся. Как предполагают ученые, такой ритм сна помогал людям лучше справляться со стрессом. Моду на долгий сон в конце XVII века ввели зажиточные европейцы, за ними последовали остальные, а окончательно традиция исчезла в конце XIX — начале XX веков, когда повсеместно ввели электрическое освещение.

Если вы регулярно спите дольше восьми часов, то это может быть поводом обратиться к врачу

Недавно профессор Уорикского университета Франко Каппучио, который специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях, изучил 16 исследований, в которых за последние десять лет поучаствовали более 1,1 миллиона человек. Каппучио обнаружил прямую связь между длиной сна и здоровьем человека: те, кто укладывался в промежуток от шести до восьми часов, чувствовали себя лучше остальных. Это ожидаемо, но интересно другое: смертность среди тех, кто спал дольше восьми часов, была выше, чем среди тех, кто недосыпал. Как заключил Каппучио, слишком долгий сон говорит о том, что у человека имеются проблемы со здоровьем или что он сильно устает.

Главное, что нужно понять, — насколько продолжительность сна индивидуальна. Атлетам после изнурительных тренировок требуется больше времени на восстановление, чем офисному работнику, который целый день сидит за столом, а младенцам нужен более долгий сон, чем пожилым людям. Вряд ли сегодня многим удастся перейти на режим сна с перерывом, как это было до изобретения искусственного освещения, но если вы регулярно спите дольше восьми часов, то это может быть поводом обратиться к врачу. Не говоря уже о том, что спать хотя бы шесть-семь часов нужно каждый день, а не только по выходным.

Франко Каппучио, кардиолог: «Многие исследования полагаются на данные, которые нельзя назвать достоверными. Часто участников исследований просто спрашивают, сколько они спят, но к их ответам надо относиться скептически. Кто-то может не помнить точную продолжительность сна, не всегда понятно, нужно ли называть только время во сне или все время, проведенное в постели, а также стоит ли учитывать короткий дневной сон».

Материал был опубликован на сайте Look At Me.

обложка: VTT Studio – stock.adobe.com