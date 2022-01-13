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Сериалы13 января 2022

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
АвторДина Ключарева
РедакторПаша Яблонский

В начале этой недели один из самых громких сериалов 2019 года вернулся с продолжением, которого явно заждались: премьеру второго сезона «Эйфории» посмотрели больше 2,4 миллиона зрителей — это самый успешный старт среди всех проектов HBO (в России «Эйфорию» показывает «Амедиатека»). Новый сезон вышел менее ровным (некоторые эпизоды и линии откровенно провисают), но более жестким — причем по отношению и к зрителям, и к героям. В грядущих эпизодах нас ждут болезненные флешбэки, разрушение семьи, крах дружбы, разочарование в любви, Уолтер Уайт в женском обличье и довольно заезженный троп из сериалов о подростках — эпизод с грандиозным школьным спектаклем, который станет катализатором событий оглушительного финала сезона.

Осторожно, в тексте ниже есть небольшие сюжетные спойлеры.

«Эйфория» / Euphoria

В ролях

Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди

Шоураннер

Сэм Левинсон

Где смотреть

«Амедиатека»

Эстетский, откровенный, пронзительный сериал о предающихся всем мыслимым порокам старшеклассниках на пике пубертатной тревоги — далеко не умилительное зрелище. Шоураннер Сэм Левинсон, сам в юношеском возрасте преодолевший наркотическую зависимость, не понаслышке знает все о том, что испытывает его главная героиня Ру. Потому и не стесняется регулярно давать зрителю под дых, без прикрас демонстрируя, что это такое — быть и жить с больным наркоманией человеком. В новом сезоне Левинсон выкручивает градус эмоционального дискомфорта просто до предела — напряжение достигает пика в пятой серии, когда снова употребляющая Ру, которую играет Зендея, испытывает чудовищную ломку и в отчаянных поисках дозы буквально переворачивает свой дом и всю округу вверх дном. Актерским диапазоном Зендеи можно лишь восхититься: она перевоплощается в кадре из монстра в бедную деточку и обратно за доли секунды — нет сомнений, что за эту роль она получит еще одну «Эмми».

Куда более слабыми вышли линии ярких персонажей прошлого сезона: Джулс, Кэт и Нейта. Хантер Шафер, исполняющей роль трансгендерной девушки и любовного интереса Ру, в этом сезоне почти нечего играть: ее героиня почти все свое экранное время служит приложением к Ру, и определяют ее вовсе не поиски собственной идентичности (как было в первом сезоне), а отношение к срыву Ру.

Пышнотелая Кэт, которую играет Барби Феррейра, в конце прошлого сезона обрела бойфренда и завязала с вебкамом. Привыкшая бороться и преодолевать чужие предрассудки, она теперь страдает от невыносимой «ванильности» и предсказуемости своей жизни. Подвижность границ личной зоны комфорта — это интересная тема для исследования, но Феррейра, увы, ограничена небольшим количеством сцен и реплик, и история, которая могла бы привести к очередному зрительскому катарсису, оказывается обманкой — пустым капризом вместо разговора о травмах, которые мешают строить основанные на диалоге отношения с партнером.

Спортсмена и задиру Нейта (Джейкоб Элорди), прежде интересную и загадочную фигуру, терзаемую неразрешимым внутренним конфликтом, низводят до одномерного злодея. Ситуацию не улучшает даже пара неожиданных проявлений человечности с его стороны — Нейт оказывается условным козлом отпущения, подонком без всяких скидок на детско-юношеские травмы, на которого зрители должны направить всю свою неприязнь. Без особого интереса он ввязывается в сомнительные отношения с Кэсси (Сидни Суини), продолжая при этом преследовать свою бывшую девушку Мэдди (Алекса Деми) и где-то на задворках разума все еще думать о Джулс. Один из эпизодов нового сезона посвящен отцу Нейта, Кэлу (Эрик Дейн), в поведении которого лежит корень проблем его сына, но даже ему, однозначно негодяю во всей этой истории, который уходит в эмоциональный штопор, сочувствовать гораздо проще.

Зато на первый план выходят те герои, которые в первом сезоне держались в тени. Интереснее всего наблюдать за тем, куда сворачивает история Кэсси. Расставшись после аборта со своим бойфрендом-первокурсником, она впервые в жизни оказалась предоставлена сама себе — и тут обнаруживается проблема. Привыкшая подстраиваться под чужие ожидания, она совершенно не понимает, куда себя девать. Поэтому с готовностью отвечает на ленивые авансы Нейта и погружается в отношения с ним с головой, ни на секунду не задумываясь, как это отразится на ее дружбе с Мэдди — его бывшей девушкой.

Еще одно открытие — Лекси (Мод Апатоу), лучшая подруга Ру и, кажется, самый психологически стабильный человек во всем сериале. Проведя почти весь первый сезон в статусе наблюдательницы, к концу второго она внезапно решает стать героиней собственного нарратива (удачная меташутка от шоураннера Левинсона, который таким образом сознается, что незаслуженно обделил жизнь Лекси событиями) — и ставит фееричный школьный спектакль «Оклахома!», списав его героев с окружающих ее людей. Неожиданную отдушину для себя Лекси находит в общении с Фезко (Ангус Клауд), наркодилером с золотым сердцем, чьей трагичной предысторией, снятой в духе гангстерских фильмов Скорсезе, открывается второй сезон. Удивительно уравновешенный (до определенного момента) Фез обнаруживает в этой тихой девушке родственную душу, и их взаимная симпатия становится самым светлым моментом в шоу.

Главный дебют второго сезона — хип-хоп-исполнитель Доминик Файк, который играет Эллиота, новичка в школе. Сложно поверить, что для Файка это первая роль в кино: он с поразительной легкостью вживается в Эллиота — то чувственного юношу, то змея-искусителя. Ру находит в Эллиоте надежного сообщника и друга: в отличие от всех остальных, он спокойно относится к тому, что она употребляет наркотики, и даже готов делать это вместе с ней. Присутствие Эллиота придает неожиданную динамику отношениям Ру и Джулс и, словно лакмусовая бумажка, выводит на свет проблему, бурлящую за глазированным фасадом долгожданного воссоединения двух любящих сердец.

Новый сезон «Эйфории» не так богат на будоражащие ощущения и откровения, как первый, но по-прежнему понимает природу подросткового ангста лучше любого другого шоу или фильма. Бесконечное и непреодолимое одиночество, невозможность положиться даже на самого близкого друга, неизбежность обретения душевных ран и ссадин — с осознанием каждой из этих аксиом взрослой жизни по очереди сталкиваются все герои шоу, и, видимо, поэтому «Эйфория» попадает в больную точку у каждого зрителя — все мы там были, все мы через это прошли. С глиттером и наркотиками — или без них.

Обложка: HBO

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