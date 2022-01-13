Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Спортсмена и задиру Нейта (Джейкоб Элорди), прежде интересную и загадочную фигуру, терзаемую неразрешимым внутренним конфликтом, низводят до одномерного злодея. Ситуацию не улучшает даже пара неожиданных проявлений человечности с его стороны — Нейт оказывается условным козлом отпущения, подонком без всяких скидок на детско-юношеские травмы, на которого зрители должны направить всю свою неприязнь. Без особого интереса он ввязывается в сомнительные отношения с Кэсси (Сидни Суини), продолжая при этом преследовать свою бывшую девушку Мэдди (Алекса Деми) и где-то на задворках разума все еще думать о Джулс. Один из эпизодов нового сезона посвящен отцу Нейта, Кэлу (Эрик Дейн), в поведении которого лежит корень проблем его сына, но даже ему, однозначно негодяю во всей этой истории, который уходит в эмоциональный штопор, сочувствовать гораздо проще.

Зато на первый план выходят те герои, которые в первом сезоне держались в тени. Интереснее всего наблюдать за тем, куда сворачивает история Кэсси. Расставшись после аборта со своим бойфрендом-первокурсником, она впервые в жизни оказалась предоставлена сама себе — и тут обнаруживается проблема. Привыкшая подстраиваться под чужие ожидания, она совершенно не понимает, куда себя девать. Поэтому с готовностью отвечает на ленивые авансы Нейта и погружается в отношения с ним с головой, ни на секунду не задумываясь, как это отразится на ее дружбе с Мэдди — его бывшей девушкой.

Еще одно открытие — Лекси (Мод Апатоу), лучшая подруга Ру и, кажется, самый психологически стабильный человек во всем сериале. Проведя почти весь первый сезон в статусе наблюдательницы, к концу второго она внезапно решает стать героиней собственного нарратива (удачная меташутка от шоураннера Левинсона, который таким образом сознается, что незаслуженно обделил жизнь Лекси событиями) — и ставит фееричный школьный спектакль «Оклахома!», списав его героев с окружающих ее людей. Неожиданную отдушину для себя Лекси находит в общении с Фезко (Ангус Клауд), наркодилером с золотым сердцем, чьей трагичной предысторией, снятой в духе гангстерских фильмов Скорсезе, открывается второй сезон. Удивительно уравновешенный (до определенного момента) Фез обнаруживает в этой тихой девушке родственную душу, и их взаимная симпатия становится самым светлым моментом в шоу.

Главный дебют второго сезона — хип-хоп-исполнитель Доминик Файк, который играет Эллиота, новичка в школе. Сложно поверить, что для Файка это первая роль в кино: он с поразительной легкостью вживается в Эллиота — то чувственного юношу, то змея-искусителя. Ру находит в Эллиоте надежного сообщника и друга: в отличие от всех остальных, он спокойно относится к тому, что она употребляет наркотики, и даже готов делать это вместе с ней. Присутствие Эллиота придает неожиданную динамику отношениям Ру и Джулс и, словно лакмусовая бумажка, выводит на свет проблему, бурлящую за глазированным фасадом долгожданного воссоединения двух любящих сердец.

Новый сезон «Эйфории» не так богат на будоражащие ощущения и откровения, как первый, но по-прежнему понимает природу подросткового ангста лучше любого другого шоу или фильма. Бесконечное и непреодолимое одиночество, невозможность положиться даже на самого близкого друга, неизбежность обретения душевных ран и ссадин — с осознанием каждой из этих аксиом взрослой жизни по очереди сталкиваются все герои шоу, и, видимо, поэтому «Эйфория» попадает в больную точку у каждого зрителя — все мы там были, все мы через это прошли. С глиттером и наркотиками — или без них.

Обложка: HBO

