Театр Аллы Пугачёвой начнут строить в конце года Театр Аллы Пугачёвой не будет напоминать по форме букву П, как планировалось вначале, зато в нем оборудуют самую большую в России сцену.
Театр песни Аллы Пугачёвой начнут строить в Петербурге до конца этого года. Эту площадку задумали еще четыре года назад, однако только сейчас утвердили окончательный внешний вид и бюджет. Общая стоимость строительства составит не менее 12 миллиардов рублей, но источник финансирования пока не определили.
Театр, как и предполагалось ранее, построят около устья реки Смоленки на Васильевском острове. Его площадь составит 180 тысяч квадратных метров, а вместимость — 14 тысяч человек. По проекту британского бюро Populous комплекс будет состоять из концертной площадки, выставочного пространства, ресторанов и кинозалов. Здесь собираются оборудовать самую большую в России сцену.
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Алла Пугачёва заявила, что новый комплекс не будет носить её имя, так как она всего лишь входит в число акционеров холдинга PMI. Скорее всего, бренд предложат выкупить крупным компаниям, которые захотят рекламировать себя таким образом.
Впервые о строительстве в Петербурге Театра песни Аллы Пугачевой заговорили еще в 2008 году. Проект с самого начала поддержала Валентина Матвиенко. Но в последнее время ходили слухи о том, что его могут отвергнуть в Смольном. Теперь, когда новый губернатор Георгий Полтавченко одобрил проект, осталось пройти экспертизу в Градостроительном совете.
Комментарии
Пусть строят, прикольно
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