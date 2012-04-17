Театр песни Аллы Пугачёвой начнут строить в Петербурге до конца этого года. Эту площадку задумали еще четыре года назад, однако только сейчас утвердили окончательный внешний вид и бюджет. Общая стоимость строительства составит не менее 12 миллиардов рублей, но источник финансирования пока не определили.

Театр, как и предполагалось ранее, построят около устья реки Смоленки на Васильевском острове. Его площадь составит 180 тысяч квадратных метров, а вместимость — 14 тысяч человек. По проекту британского бюро Populous комплекс будет состоять из концертной площадки, выставочного пространства, ресторанов и кинозалов. Здесь собираются оборудовать самую большую в России сцену.