Театр песни Аллы Пугачёвой начнут строить в Петербурге до конца этого года. Эту площадку задумали еще четыре года назад, однако только сейчас утвердили окончательный внешний вид и бюджет. Общая стоимость строительства составит не менее 12 миллиардов рублей, но источник финансирования пока не определили.

Театр, как и предполагалось ранее, построят около устья реки Смоленки на Васильевском острове. Его площадь составит 180 тысяч квадратных метров, а вместимость — 14 тысяч человек. По проекту британского бюро Populous комплекс будет состоять из концертной площадки, выставочного пространства, ресторанов и кинозалов. Здесь собираются оборудовать самую большую в России сцену.

 

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Алла Пугачёва заявила, что новый комплекс не будет носить её имя, так как она всего лишь входит в число акционеров холдинга PMI. Скорее всего, бренд предложат выкупить крупным компаниям, которые захотят рекламировать себя таким образом.

Впервые о строительстве в Петербурге Театра песни Аллы Пугачевой заговорили еще в 2008 году. Проект с самого начала поддержала Валентина Матвиенко. Но в последнее время ходили слухи о том, что его могут отвергнуть в Смольном. Теперь, когда новый губернатор Георгий Полтавченко одобрил проект, осталось пройти экспертизу в Градостроительном совете.


 


Алла Пугачева, акционер холдинга PMI: «Многие зарубежные звёзды отказываются приезжать в Россию, потому что у нас нет достойных площадок. Надо завершать практику выступлений на спортивных стадионах. Там должны проходить соревнования, а для культурных мероприятий должны быть свои центры. В мире есть всего три места, где мне бы хотелось оставить свой след: Петербург, Париж и Венеция. За рубежом подобное строительство невозможно, а Петербург я люблю всем сердцем. И надеюсь, что горожане меня поддержат. Если люди начнут митинговать, я к этому отнесусь с пониманием. У каждого человека должна быть своя позиция. Надеюсь, что все конфликты мы сможем уладить мирным путем. Мы ведь не собираемся устраивать стройку в центре города, а на Васильевском острове театр никому не помешает».