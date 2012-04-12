Соучредитель петербургской марки Circle of Unity открывает на Литейном, 57 магазин, в котором будут продавать вещи американских и европейских брендов для скейтеров, граффитчиков, велосипедистов и серферов.

В новом шоу-руме можно будет найти анораки Penfield, рубашки шамбре Carhartt, кепки Huf, свитшоты и футболки Obey, свитеры Wood Wood, серферскую одежду Warriors of Radness. Специально к лету в Mint привезут капсульную коллекцию голландского художника и скульптора Parra, созданную для марки Stussy. Из обуви появятся Nike Air Flow образца 1989 года, рабочие ботинки Red Wing Moc Toe, лимитированная серия Sperry Top-Sider и модели Vans Authentic.

Магазин Mint заработает в тестовом режиме 23 апреля. Его откроют в здании, в котором в начале XX века находился «Новый пассаж». Ближе к осени владельцы планируют увеличить количество марок, а заодно привезти женские коллекции. В Mint будут не только продавать одежду: организаторы собираются проводить лекции и мастер-классы, устраивать велопробеги и вечеринки.