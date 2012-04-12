В Петербурге открывается магазин мужской одежды с американскими и европейскими марками 23 апреля в тестовом формате открывается магазин Mint, где будут продавать мужскую одежду и обувь Wood Wood, Obey, Penfield, Carhartt, Red Wing и еще 20 легендарных европейских и американских марок.
Соучредитель петербургской марки Circle of Unity открывает на Литейном, 57 магазин, в котором будут продавать вещи американских и европейских брендов для скейтеров, граффитчиков, велосипедистов и серферов.
В новом шоу-руме можно будет найти анораки Penfield, рубашки шамбре Carhartt, кепки Huf, свитшоты и футболки Obey, свитеры Wood Wood, серферскую одежду Warriors of Radness. Специально к лету в Mint привезут капсульную коллекцию голландского художника и скульптора Parra, созданную для марки Stussy. Из обуви появятся Nike Air Flow образца 1989 года, рабочие ботинки Red Wing Moc Toe, лимитированная серия Sperry Top-Sider и модели Vans Authentic.
Магазин Mint заработает в тестовом режиме 23 апреля. Его откроют в здании, в котором в начале XX века находился «Новый пассаж». Ближе к осени владельцы планируют увеличить количество марок, а заодно привезти женские коллекции. В Mint будут не только продавать одежду: организаторы собираются проводить лекции и мастер-классы, устраивать велопробеги и вечеринки.
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Комментарии
Очень здорово, что в городе открывается еще один стритвир магазин, потому что в Питере кроме бывшего Ивента или Зефира, практически нет магазинов с похожим ассортиментом.
Не меньше трети одежды покупал в Event, и продолжаю, но только теперь в Zefear. Оба они принадлежат одному владельцу.
Незнаю истенных причин, почему именно закрыли Event, возможно, содержать сразу два магазина оказалось невыгодно.
А по поводу джинс за 5+К, могу сказать, что Edwin стоят этих денег, и судя по тому, как они понравились мне, думаю, что многие станут фанатами этой марки.
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