Соучредитель петербургской марки Circle of Unity открывает на Литейном, 57 магазин, в котором будут продавать вещи американских и европейских брендов для скейтеров, граффитчиков, велосипедистов и серферов.

В новом шоу-руме можно будет найти анораки Penfield, рубашки шамбре Carhartt, кепки Huf, свитшоты и футболки Obey, свитеры Wood Wood, серферскую одежду Warriors of Radness. Специально к лету в Mint привезут капсульную коллекцию голландского художника и скульптора Parra, созданную для марки Stussy. Из обуви появятся Nike Air Flow образца 1989 года, рабочие ботинки Red Wing Moc Toe, лимитированная серия Sperry Top-Sider и модели Vans Authentic. 

Магазин Mint заработает в тестовом режиме 23 апреля. Его откроют в здании, в котором в начале XX века находился «Новый пассаж». Ближе к осени владельцы планируют увеличить количество марок, а заодно привезти женские коллекции. В Mint будут не только продавать одежду: организаторы собираются проводить лекции и мастер-классы, устраивать велопробеги и вечеринки.

 

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Олег Акбаров, байер Mint: «У нас в городе нет магазина, продающего более-менее современные вещи, которые можно найти в любой европейской столице. Mint нацелен не только на граффитчиков и лонгбордеров, как может показаться сначала, а в целом на прогрессивную молодёжь. Мы подобрали команду с разными увлечениями: от скейтбординга до фотографии — и развивать магазин будем, полагаясь на свой вкус. Мы хотим создать не просто место обмена товара на деньги, но и место знакомств, обмена знаниями». 

 

Магазин Mint
Литейный пр., 57
Время работы: 11:00 - 21:00

Фотографии на обложке: www.furfurmag.ru