Активисты общественного движения «Энергия жизни», известные своими спортивными флешмобами в центре города, получили от администрации Центрального района разрешение проводить регулярные массовые зарядки под открытым небом. Первое официальное занятие состоится в воскресенье, 22 апреля, перед Зимним дворцом. Спортивные мастер-классы проведут профессиональные фитнес-тренеры и преподаватели гимнастики цигун.

Организаторы события уже давно устраивают бесплатные массовые тренировки на Дворцовой, утренние зарядки в спальных районах и акции в поддержку активного образа жизни. Однако раньше в мероприятия часто вмешивалась полиция и ОМОН, подозревая спортсменов в оппозиционном отношении к правительству. Теперь, когда инициативу поддержали власти, беспрепятственно заниматься физкультурой в центре города можно будет не реже раза в месяц. На первое согласованное мероприятие ждут не меньше 500 человек. 

 

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Виктор Андроноф, организатор: «Сделать зарядки массовыми и регулярными нам мешают две вещи: лень жителей и непонимание властей. У нас было несколько площадок в районах, сами люди обращались и просили их организовать. Например, в Пушкинском мы нашли девушку-тренера, которая в пять утра выезжала на велосипеде из другого района, чтобы успеть к утренней зарядке, но в первый же день все желающие передумали. Одну из зарядок на Дворцовой пришёл разгонять ОМОН. На том мероприятии у нас было выступление „Невских котов“ — это мальчишки от двух до шести лет, которые занимаются карате. Видимо, разгонщикам помешало только то, что у них не было дубинок для детей. Нам не дали подключить аппаратуру, что практически сорвало занятие, потому что невозможно кричать на 500 человек. Больше всего негативных отзывов со стороны Эрмитажа, там нам советуют забыть эту идею, потому что Дворцовую площадь можно использовать только для военных и полицеских парадов. Пока нам помогает только отдел спорта в администрации Центрального района».

Зарядка на Дворцовой площади
22 апреля, 11:30
Вход: свободный