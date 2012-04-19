Активисты общественного движения «Энергия жизни», известные своими спортивными флешмобами в центре города, получили от администрации Центрального района разрешение проводить регулярные массовые зарядки под открытым небом. Первое официальное занятие состоится в воскресенье, 22 апреля, перед Зимним дворцом. Спортивные мастер-классы проведут профессиональные фитнес-тренеры и преподаватели гимнастики цигун.

Организаторы события уже давно устраивают бесплатные массовые тренировки на Дворцовой, утренние зарядки в спальных районах и акции в поддержку активного образа жизни. Однако раньше в мероприятия часто вмешивалась полиция и ОМОН, подозревая спортсменов в оппозиционном отношении к правительству. Теперь, когда инициативу поддержали власти, беспрепятственно заниматься физкультурой в центре города можно будет не реже раза в месяц. На первое согласованное мероприятие ждут не меньше 500 человек.