Шестнадцатого апреля Петербург присоединится к празднику самого популярного в мире геосоциального сервиса Foursquare, позволяющего чекиниться в общественных местах и получать за это бейджи и призы от заведений. Отмечать 4sqDay будут в нескольких кафе и ресторанах города.

4sqDay придумали три года назад в американском городке Тампа. Дату 16 апреля выбрали не случайно: апрель — четвертый месяц в году, а число 16 — это четыре в квадрате. Так обыгрывается название Foursquare, которое в дословном переводе значит «четыре в квадрате».﻿

Главной площадкой праздника станет сетевой ресторан «Пиворама» в Озерках — здесь встретятся самые активные пользователи Foursquare в Петербурге. ﻿16 апреля бонусы за чек-ин будут давать в нескольких десятках заведений. В ресторане «Абажур» за отметку на сервисе принесут бокал пряного лимонада, в «Счастье» — леденцы в форме сердца, в Light Cafe — шаверму и пол-литра «Мохито», а в «Базилике» — базиликовый лимонад и капучино с десертом. Cafe Family предоставят скидку 25 %, а в заведении FermA за чек-ин с двумя друзьями подарят коробку трюфелей или заварные булочки.