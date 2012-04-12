В Петербурге отметят день Foursquare Шаверму, пол-литра «Мохито», коробку заварных булочек и другие бонусы можно получить в заведениях Петербурга 16 апреля за чек-ин в Foursquare.
Шестнадцатого апреля Петербург присоединится к празднику самого популярного в мире геосоциального сервиса Foursquare, позволяющего чекиниться в общественных местах и получать за это бейджи и призы от заведений. Отмечать 4sqDay будут в нескольких кафе и ресторанах города.
4sqDay придумали три года назад в американском городке Тампа. Дату 16 апреля выбрали не случайно: апрель — четвертый месяц в году, а число 16 — это четыре в квадрате. Так обыгрывается название Foursquare, которое в дословном переводе значит «четыре в квадрате».
Главной площадкой праздника станет сетевой ресторан «Пиворама» в Озерках — здесь встретятся самые активные пользователи Foursquare в Петербурге. 16 апреля бонусы за чек-ин будут давать в нескольких десятках заведений. В ресторане «Абажур» за отметку на сервисе принесут бокал пряного лимонада, в «Счастье» — леденцы в форме сердца, в Light Cafe — шаверму и пол-литра «Мохито», а в «Базилике» — базиликовый лимонад и капучино с десертом. Cafe Family предоставят скидку 25 %, а в заведении FermA за чек-ин с двумя друзьями подарят коробку трюфелей или заварные булочки.
Самые популярные места Foursquare в Петербурге
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Евгений Костылев, руководитель проекта «Форскверик», некоммерческой организации, предлагающей специальные предложения для пользователей Foursquare: «Лекций, как в Москве, не будет, мы решили устроить встречу активных пользователей и обсудить интересующие всех вопросы, только не в официальном формате. „Пивораму“ выбрали как самую крупную площадку среди тех, с которыми мы сейчас сотрудничаем, плюс именно она предложила самые ощутимые бонусы для пользователей Foursquare. Проект „Форскверик“ активно развивается в Петербурге с февраля этого года и сейчас сотрудничает с большинством заведений, предлагающих специальные предложения пользователям Foursquare».
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