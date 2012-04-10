В Смольном составили список аварийных домов, которые собираются переоборудовать в многоэтажные гаражи, об этом сообщает сайт Karpovka.net. Таким образом, считают чиновники, можно решить сразу две проблемы: сохранения исторического облика города и нехватки парковочных мест в центре. Внутри стоянки будут выглядеть как обычный многоэтажный паркинг, но снаружи установят ложные окна, так что машин видно не будет. Такие проекты есть во многих городах мира, например в Берлине, Милане и Сингапуре. Идея переоборудования аварийных домов возникла у Комитета по транспортно-транзитной политике год назад, но тогда в качестве претендентов рассматривали 180 аварийных зданий. Сейчас выбор остановили на 18 домах, среди которых есть и дворовые флигели, и корпуса, которые выходят на оживленные улицы. За здания, оказавшиеся в списке, ранее не раз заступались градозащитники. Так, например, группа «Экология рядовой архитектуры» высказывала сомнения по поводу признания аварийными домов № 21 и № 29 на Тележной улице. Не первый год идёт борьба и за первую постройку архитектора Мариана Лялевича на улице Розенштейна, 39, которую не раз хотели снести. Теперь вместо сноса домов власти займутся их переоборудованием.