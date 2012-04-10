В Смольном составили список аварийных домов, которые собираются переоборудовать в многоэтажные гаражи, об этом сообщает сайт Karpovka.net. Таким образом, считают чиновники, можно решить сразу две проблемы: сохранения исторического облика города и нехватки парковочных мест в центре. Внутри стоянки будут выглядеть как обычный многоэтажный паркинг, но снаружи установят ложные окна, так что машин видно не будет. Такие проекты есть во многих городах мира, например в Берлине, Милане и Сингапуре.

Идея переоборудования аварийных домов возникла у Комитета по транспортно-транзитной политике год назад, но тогда в качестве претендентов рассматривали 180 аварийных зданий. Сейчас выбор остановили на 18 домах, среди которых есть и дворовые флигели, и корпуса, которые выходят на оживленные улицы. За здания, оказавшиеся в списке, ранее не раз заступались градозащитники. Так, например, группа «Экология рядовой архитектуры» высказывала сомнения по поводу признания аварийными домов № 21 и № 29 на Тележной улице. Не первый год идёт борьба и за первую постройку  архитектора Мариана Лялевича на улице Розенштейна, 39, которую не раз хотели снести. Теперь вместо сноса домов власти займутся их переоборудованием. 

 

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Строить парковки будут на деньги инвесторов, а город только предоставит места. Какие компании займутся переоснащением, пока не известно, но претенденты уже есть, так как подобный паркинг обходится дешевле, чем новый. 

 

АДРЕСА ДОМОВ ПОД ПАРКИНГИ

  • Ул. Розенштейна, 39
  • Наб. Обводного кан., 118, лит. Б
  • Наб. Обводного кан., 114, корп. 2, лит. А
  •  Б. Подьяческая ул., 24/63, лит. А (угол с Садовой ул.)
  • Гончарная ул., 11, лит. Б
  • Лиговский пр., 117, лит. Г
  • Лиговский пр., 141, лит. Б, И

 

  • Тележная ул., 21, лит. А
  • Тележная ул., 29, лит. А, Г
  • 4-я линия В. О., 51, лит. А
  • 9-я линия В. О., 46, лит. А, Б
  • 14-я линия В. О., 89, лит. А, В
  • Ул. Блохина, 6/3 (угол с Провиантской ул.)
  • Большой пр. П. С., 28


 


Олеся Сулина, пресс-секретарь Комитета по транспортно-транзитной политике: «Адресный перечень объектов для размещения многоэтажных гаражей в аварийных домах в центральных районах Санкт-Петербурга сформирован с учетом рекомендаций КГИОП, КУГИ, КГА, Жилищного комитета, администраций Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга с учетом целесообразности и технической возможности их размещения. Проект постановления рассмотрят на заседании Правительства Санкт-Петербурга в 2012 году. Возможность размещения многоэтажных гаражей в аварийных домах по восемнадцати адресам определится по результатам предпроектных проработок, которые планируется провести в 2012 году, после утверждения проекта».

Фотография на обложке: www.gradpetra.info