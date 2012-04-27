1 мая в Петербурге стартует ежегодный марафон городских инициатив «Делай сам», который координирует НКО «Свободное пространство» и ЦНСИ. На разных площадках в течение двух недель будут проходить экологические, образовательные и культурные события, которые научат горожан изменять пространство вокруг собственными силами. В этом году участники фестиваля будут сажать деревья в скверах и дворах, обсуждать создание новых общественных пространств и городской партизанинг, строить арт-объекты из мусора и мебель из подручных средств. The Village составил гид по фестивалю.

 

В Санкт-Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам»


 


Михаил Климовский, координатор марафона «Делай сам»: «Люди могут делать очень многое сами. Но часто они не знают, как распорядиться своей свободой. Марафон направлен на то, чтобы показать, как легко можно изменить пространство вокруг себя: разбить сад на крыше, высадить деревья во дворе. Мировая практика последних десятилетий демонстрирует новую модель развития — создание среды для людей силами самих жителей. Лучшие города мира создают условия для экспериментов, объединяют горожан, заинтересованных в преобразовании пространства вокруг себя. Парадоксально, но факт: небольшие постепенные локальные улучшения порождают глобальные преобразования городской среды. Такой подход позволяет объединить множество местных участников для тестирования новых концепций, проектов, прежде чем город возьмёт на себя существенные политические и финансовые обязательства». 

 


 

 

ПРОГРАММА МАРАФОНА:


1 мая

 

ОТКРЫТИЕ МАРАФОНА
18:00–20:00
ПРОСТРАНСТВО «ЗОНА ДЕЙСТВИЯ», ЛИГОВСКИЙ ПР., 74

Фестиваль стартует с неформальной конференции, на которой выступят городские активисты и участники двухнедельной программы. Они расскажут о своих инициативах и опыте трансформации городского пространства снизу в формате коротких докладов-презентаций.

Одним из показанных проектов будет мобильный велосад: конструкция из деревянных ящиков на колёсах, присоединённая к велосипеду и служащая для перевозки деревьев.

В качестве специальных гостей пригласили политолога и урбаниста Вячеслава Глазычева, президента Петербургской недели дизайна Руслана Чернобаева и организатора финского фестиваля городского активизма и электронных субкультур Pixelache Эндрю Патерсона.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь

 

 


2 мая

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ АРТ-ОБЪЕКТОВ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
12:00–17:00
КИНОТЕАТР «БАЛКАНЫ», УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ, 102

Участников мастер-класса научат делать арт-объекты и инсталляции из подручных материалов. Ненужные промышленные объекты и мусор найдут в Купчине, а преподавать DIY-дизайн будут молодые активисты из проекта 33+1. Улучшать свой район, по их мнению, должны в первую очередь его жители. 


Другие события:

— Сказкотерапия в музее «Тарабум».
12:30–16:30, ул. Тверская, 23-25.

 

 


4 мая

 

ПАРТИСИПАТОРНОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
19:00–21:00
«ДЮНЫ», ЛИГОВСКИЙ ПР., 50

В складских дворах на Лиговском пройдёт ряд дискуссий, о том, что такое «партизанская перепланировка» и как устроить её в своём спальном районе. В обсуждениях примут участие создатель проекта «Уличный университет» Павел Арсеньев, активист движения «Партизанинг» Антон Польский и координатор марафона Михаил Климовский.


Другие события:

— Создание функциональных арт-объектов: столы и клумбы из кабельных катушек.
12:00–17:00, пересечение Шуваловского пр. и пр. Королёва.
— Запуск проекта «Бабушка рядышком», направленного на адаптацию пожилых людей в современном мире.
19:00, Банковский пер, 3, хостел «Друзья».

 

 


5 мая

 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «КОГНИТИВНЫЙ ГОРОД: В ПОИСКАХ ФОРМЫ»
12:00–19:00
КИНОТЕАТР «КОЛИЗЕЙ», НЕВСКИЙ ПР., 100

Участники семинара попробуют определить, чего не хватает в городской среде, найти новые типы и способы создания общественных пространств. Во время сессии пройдут обсуждения, короткие лекции экспертов и даже ролевые игры. Ведущим мероприятия станет Сергей Переслегин, руководитель группы «Конструирование будущего» — некоммерческой структуры, занимающейся долгосрочным прогнозированием и проведением форсайтов для государственных и коммерческих компаний.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.


АРТ-ИНТЕРВЕНЦИЯ В ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
12:00 
ЛИГОВСКИЙ ПР. И КОЛОМЕНСКАЯ УЛ.

Участники акции исследуют пространство Лиговского проспекта и Коломенской улицы и вместе подумают, как эффективнее его преобразить: повесить плакат в подъезде или поставить горшочек с цветком, разрисовать люк или украсить ограды, указатели и деревья яркими вязаными чехлами в лучших традициях yarnbombing. Воплощать придуманные идеи будут 12 мая. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться по адресу nro.gre@gmail.com

 

 


6 мая

 

ВОРКШОП «АРХИВИРУЯ ГОРОД». АДЕОЛА ЭНИГБОКАН
12:00 (ПОВТОРИТСЯ 7 МАЯ)
ПР. ЕЛИЗАРОВА, 8, К. 3

Художница и исследователь Адеола Энигбокан расскажет о стимулировании социальной жизни в микрорайоне, а потом поведёт слушателей «в поле». Участники воркшопа отправятся с визитом к соседям и обсудят с ними вопросы восприятия места, их проблемы и планы по развитию городской среды вокруг домов. Затем участники воркшопа пройдутся по местным кафе, магазинам, парикмахерским и бизнес-центрам и проанализируют, насколько дружественна и комфортна среда жизни в отдельно взятом микрорайоне.


Другие события:

— Городская игра-квест «Пульсация города» — культурно-историческое соревнование по городскому ориентированию.
Маршрут уточняется.

 

 


7 мая

 

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО КОВОРКИНГА
«ЗЕЛЁНОЕ МЕСТО»
12:00–14:00
1-я ЛИНИЯ В. О., 36

На 1-й линии откроется коворкинг под открытым небом, где с мая по август можно работать, обсуждать городские инициативы и проводить мероприятия для 40 человек. Алкоголь и курение здесь запрещены, но есть возможность заказывать еду из близлежащих кафе. В коворкинге около 20 рабочих мест и бесплатный интернет. Время работы: с 12 до 22 часов ежедневно. Причём находиться там можно будет абсолютно бесплатно.

 

 


8 мая

 

АКЦИЯ В ПАМЯТЬ ОБ ОЛЬГЕ БЕРГГОЛЬЦ
12:00–16:00
ПР. ЕЛИЗАРОВА, 8, К. 3

Блокадная поэтесса Ольга Берггольц провела своё детство и молодость в Палевском жилмассиве — это город-сад, созданный в 1928 году. Его не раз пытались снести, уцелел он лишь благодаря местным активистам во главе с Марией Кныш. Накануне Дня Победы в жилмассиве создадут памятник из подручных материалов, посвящённый поэтессе. Это будет огромное изображение поэтессы, выполненное как коллаж с использованием текстильных материалов.

 

 


10 мая

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДВОРА, СОЗДАНИЕ КЛУМБЫ ИЗ МУСОРА
12:00
БАНКОВСКИЙ ПЕР., 3

Хозяева хостела «Друзья», их знакомые и постояльцы будут учиться правильно сажать деревья и цветы вокруг зданий. Приглашённые художники по традиции создадут арт-объекты из собранного на территории мусора.

 

 


11 мая

 

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ
16:00–19:00
КИНОТЕАТР «КОЛИЗЕЙ», НЕВСКИЙ ПР., 100

В кинотеатре «Колизей» Александр Куликов из питерской LavkaLavka расскажет о возможности сельской жизни в городских условиях, Игорь Аносов из клуба молодых инженеров и учёных YES^TM — о создании собственных образовательных начинаний, организатор тренингов Роман Саблин — о том, как сделать повседневную жизнь экологичнее, а Глеб Калинин, создатель социальной сети для знакомств соседей «Локоло», — о том, как наладить контакты с теми, кто живёт рядом. 


Другие события:

— «Поколение наблюдателей. В начале малых дел».
19:00, ул. Достоевского, 44, БЦ ZeitWerkHaus.

 

 


12 мая

 

«ТЕСТ-КЕМП»
10:00–19:30
«ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ», ЛИГОВСКИЙ ПР., 74

На мероприятии объяснят и покажут, как создаются эффективные интерактивные приложения, которые могут помочь в решении общественно важных задач. Во время двухдневного воркшопа в Центре независимых социологических исследований всех участников поделят на группы, в которых они будут работать над своими проектами. По окончании работы лаборатории жюри выберет лучшее приложение и выдаст победителю небольшое финансирование на его доработку — 60 тысяч рублей. Также победитель может рассчитывать на бесплатные консультации специалистов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.


ФЕСТИВАЛЬ ЗЕЛЁНЫХ ИДЕЙ THINK Q
С 12:00 (ПРОХОДИТ 12 И 13 МАЯ)
«ЗОНА ДЕЙСТВИЯ», ЛИГОВСКИЙ ПР., 74

В течение дня в «Зоне действия» будут проходить семинары, лекции, мастер-классы, выставки фотографии и живописи, дефиле эко-френдли-моды, экологичный дизайн-маркет и кинопоказы о проблемах планеты. Для детей предусмотрели отдельные события.


Другие события:

— Лекция «Велосипедизация города: для кого, зачем и как».
С 19:30, ул. Гороховая, 50, магазин «Спасибо».
— Озеленение, благоустройство территории сквера и буккроссинг.
12:00–15:00, пр. Мечникова, 8 и 10, ул. Аллея Глушко, 27, к. 2 (по Тихорецкому пр.).

 

 


13 мая

 

ВЕЛОМАСКАРАД НА КОЛЁСАХ В ПОДДЕРЖКУ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
17:00
СТАРТ ОТ ХОСТЕЛА «ДРУЗЬЯ», УЛ. ГРИБОЕДОВА, 20

Участникам предлагают привозить с собой плакаты, шары, дудки, свистки и надевать кричащую одежду, способную привлечь внимание всех вокруг к проблеме отсутствия велодорожек в городе. Маршрут пока уточняется, но уже известно, что пробег стартует от хостела «Друзья», пройдёт через площадки, которые принимают участие в марафоне, и финиширует в «Ткачах». Здесь с 19:00 до 22:00 будут подводить итоги фестиваля.


Другие события:

— Круглый стол на траве «О наболевшем… Зелёные насаждения Санкт-Петербурга».
13:00, место уточняется.