Гид по марафону городских действий «Делай сам» В первые дни мая на марафоне «Делай сам» будут сажать деревья, обсуждать создание новых общественных пространств и придумывать инновационные интернет-платформы для решения городских проблем.
1 мая в Петербурге стартует ежегодный марафон городских инициатив «Делай сам», который координирует НКО «Свободное пространство» и ЦНСИ. На разных площадках в течение двух недель будут проходить экологические, образовательные и культурные события, которые научат горожан изменять пространство вокруг собственными силами. В этом году участники фестиваля будут сажать деревья в скверах и дворах, обсуждать создание новых общественных пространств и городской партизанинг, строить арт-объекты из мусора и мебель из подручных средств. The Village составил гид по фестивалю.
В Санкт-Петербурге проходит марафон городских действий «Делай сам»
ПРОГРАММА МАРАФОНА:
ОТКРЫТИЕ МАРАФОНА
2 мая
МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ АРТ-ОБЪЕКТОВ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4 мая
ПАРТИСИПАТОРНОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 мая
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «КОГНИТИВНЫЙ ГОРОД: В ПОИСКАХ ФОРМЫ»
6 мая
ВОРКШОП «АРХИВИРУЯ ГОРОД». АДЕОЛА ЭНИГБОКАН
7 мая
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО КОВОРКИНГА
8 мая
АКЦИЯ В ПАМЯТЬ ОБ ОЛЬГЕ БЕРГГОЛЬЦ
10 мая
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДВОРА, СОЗДАНИЕ КЛУМБЫ ИЗ МУСОРА
11 мая
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ
12 мая
«ТЕСТ-КЕМП»
13 мая
ВЕЛОМАСКАРАД НА КОЛЁСАХ В ПОДДЕРЖКУ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
Комментарии
это просто отлично! одно мероприятие лучше другого
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