ОТКРЫТИЕ МАРАФОНА

18:00–20:00

ПРОСТРАНСТВО «ЗОНА ДЕЙСТВИЯ», ЛИГОВСКИЙ ПР., 74

Фестиваль стартует с неформальной конференции, на которой выступят городские активисты и участники двухнедельной программы. Они расскажут о своих инициативах и опыте трансформации городского пространства снизу в формате коротких докладов-презентаций.

Одним из показанных проектов будет мобильный велосад: конструкция из деревянных ящиков на колёсах, присоединённая к велосипеду и служащая для перевозки деревьев.

В качестве специальных гостей пригласили политолога и урбаниста Вячеслава Глазычева, президента Петербургской недели дизайна Руслана Чернобаева и организатора финского фестиваля городского активизма и электронных субкультур Pixelache Эндрю Патерсона.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.