Валерий Кудряшов, владелец ресторана Bazar, открывает в Петербурге новую сеть быстрого питания Market Cafe. В каждом заведении будут соседствовать бистро самообслуживания, полноценное кафе и небольшая продуктовая лавка. Первое Market Cafe﻿ появится в БЦ «Эврика» (на улице Седова, 11) после майских праздников. До конца года планируют открыть ещё четыре-пять точек, преимущественно в спальных районах.

Блюда будут готовить из продуктов, закупленных в фермерских хозяйствах Ленинградской области. Средний счёт в бистро составит около 200–300 рублей, в кафе — 800 рублей. Здесь же развернут мини-рынки со свежими фермерскими продуктами. Продавать будут овощи, фрукты, домашние пельмени, варенье и копчёности.

Расширить сети за счёт бизнес-центров настроены и владельцы похожего по формату бистро «Фрикадельки». Борис Крупкин и Михаил Августин даже провели ребрендинг марки и зарегистрировали новое название — Market Place. Они тоже хотели открыть новый общепит в «Эврике».