В Музей городской скульптуры стали пускать посетителей с домашними животными. До конца мая здесь проходит коллективная выставка 45 современных петербургских художников под названием «Собакам о собаках». На входе питомцам вытирают ноги, а потом под присмотром хозяев они идут на экспозицию — смотреть, трогать и нюхать работы.

Идею проекта почерпнули из книги Александра Боровского «История искусства для собак», в которой о художниках рассказывают придворная такса и дворняга Рыжий. Сначала в Музее скульптуры решили организовать показ иллюстраций Ольги Тобрелутс, которые она делала для издания, но потом пригласили ещё художников, а в качестве зрителей начали пускать животных. В выставке участвуют Анатолий Белкин, Илья Гапонов, Олег Котельников, Гавриил Лубнин, Константин Симун, Андрей Хлобыстин и другие петербургские деятели. Все экспонаты расставили на разных уровнях, чтобы и тойтерьер, и русская борзая смогли найти картину себе по размеру.

Выставка началась в марте, но из-за неожиданно большого наплыва посетителей её продлили до конца мая. Пока это единственный городской музей, куда можно прийти с собакой.

 

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Анна Лебедкова, начальник научно-экспозиционного отдела Музея городской скульптуры: «Собак в городе почти никуда не пускают, везде развешаны таблички, что нельзя на роликах, с мороженым и собаками. Мы рады, что посетители правильно восприняли наш лозунг „Вход с собаками разрешён“, животные ведут себя прилично, им интересно. Среди экспонатов много деталей собачей жизни. Например, инсталляция Котельникова, там показаны пластиковые баночки, из которых старушки кормят бездомных животных. Или работа „Собака ушла — не вернуть“. Буквально за несколько дней до выставки погибли три собаки, которых прикармливали наши смотрители, это была трагедия, и эта тема затронута в работах. Выставку продлим до конца мая. И дальше будем заниматься проектами в этом направлении, которому можно дать условное название пёсий арт, или собачий арт. Облизывать, откусывать и нюхать экспонаты разрешается, но к нам приходят только образованные и интеллигентные звери».

 


Выставка «Собакам о собаках»
Музей городской скульптуры
Чернорецкий пер., д. 2
Вход: людям — от 50 до 100 рублей, собакам — бесплатно
Событие на сайте музея

Фотография на обложке: www.superdog.com