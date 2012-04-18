В Музей городской скульптуры стали пускать посетителей с домашними животными. До конца мая здесь проходит коллективная выставка 45 современных петербургских художников под названием «Собакам о собаках». На входе питомцам вытирают ноги, а потом под присмотром хозяев они идут на экспозицию — смотреть, трогать и нюхать работы.

Идею проекта почерпнули из книги Александра Боровского «История искусства для собак», в которой о художниках рассказывают придворная такса и дворняга Рыжий. Сначала в Музее скульптуры решили организовать показ иллюстраций Ольги Тобрелутс, которые она делала для издания, но потом пригласили ещё художников, а в качестве зрителей начали пускать животных. В выставке участвуют Анатолий Белкин, Илья Гапонов, Олег Котельников, Гавриил Лубнин, Константин Симун, Андрей Хлобыстин и другие петербургские деятели. Все экспонаты расставили на разных уровнях, чтобы и тойтерьер, и русская борзая смогли найти картину себе по размеру.

Выставка началась в марте, но из-за неожиданно большого наплыва посетителей её продлили до конца мая. Пока это единственный городской музей, куда можно прийти с собакой.