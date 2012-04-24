В выходные в «Тайге» пройдёт семпл-сейл Code 7 — московского шоу-рума, который является официальным дистрибьютором таких марок, как Cheap Monday, Spiewak & Sons, Fidelity Sportswear, Lavenham и Pierrepont Hicks в России. Одежду и обувь из ещё не приехавших в магазины коллекций будут продавать со скидкой до 80 %.

Всего московский Code 7 привезёт около тысячи вещей сезона осень-зима 2012–2013: ветровки и куртки бруклинской марки Spiewak & Sons, парки, фланелевые рубашки и знаменитые бушлаты Fidelity Sportswear, стёганые куртки и жилетки английского бренда Lavenham, специализирующегося на одежде для наездников. Из вещей, которые можно носить круглый год, — джинсы, футболки, платья и худи шведского бренда Cheap Monday, рубашки Tellason, галстуки и бабочки Pierrepont Hicks, а также мужские и женские ботинки Red Wing.