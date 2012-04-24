Семпл-сейл компании Code 7 пройдёт в «Тайге» Новые коллекции Cheap Monday, Spiewak & Sons, Fidelity Sportswear, Lavenham и Pierrepont Hicks будут продавать со скидкой 80 % в пространстве «Тайга». Семпл-сейл пройдёт с 29 апреля по 1 мая.
В выходные в «Тайге» пройдёт семпл-сейл Code 7 — московского шоу-рума, который является официальным дистрибьютором таких марок, как Cheap Monday, Spiewak & Sons, Fidelity Sportswear, Lavenham и Pierrepont Hicks в России. Одежду и обувь из ещё не приехавших в магазины коллекций будут продавать со скидкой до 80 %.
Всего московский Code 7 привезёт около тысячи вещей сезона осень-зима 2012–2013: ветровки и куртки бруклинской марки Spiewak & Sons, парки, фланелевые рубашки и знаменитые бушлаты Fidelity Sportswear, стёганые куртки и жилетки английского бренда Lavenham, специализирующегося на одежде для наездников. Из вещей, которые можно носить круглый год, — джинсы, футболки, платья и худи шведского бренда Cheap Monday, рубашки Tellason, галстуки и бабочки Pierrepont Hicks, а также мужские и женские ботинки Red Wing.
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Sample Sales в дословном переводе означает «распродажа образцов». Производители одежды высылают байерам и дистрибьюторам вещи из будущих коллекций, как правило в одном размере и единственном экземпляре. После этого образцы из новых линий распродают на семпл-сейлах. Такие распродажи — обычная практика в Европе и Америке.
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