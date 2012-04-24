В выходные в «Тайге» пройдёт семпл-сейл Code 7 — московского шоу-рума, который является официальным дистрибьютором таких марок, как Cheap Monday, Spiewak & Sons, Fidelity Sportswear, Lavenham и Pierrepont Hicks в России. Одежду и обувь из ещё не приехавших в магазины коллекций будут продавать со скидкой до 80 %. 

Всего московский Code 7 привезёт около тысячи вещей сезона осень-зима 2012–2013: ветровки и куртки бруклинской марки Spiewak & Sons, парки, фланелевые рубашки и знаменитые бушлаты Fidelity Sportswear, стёганые куртки и жилетки английского бренда Lavenham, специализирующегося на одежде для наездников. Из вещей, которые можно носить круглый год, — джинсы, футболки, платья и худи шведского бренда Cheap Monday, рубашки Tellason, галстуки и бабочки Pierrepont Hicks, а также мужские и женские ботинки Red Wing. 

 

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Sample Sales в дословном переводе означает «распродажа образцов». Производители одежды высылают байерам и дистрибьюторам вещи из будущих коллекций, как правило в одном размере и единственном экземпляре. После этого образцы из новых линий распродают на семпл-сейлах. Такие распродажи — обычная практика в Европе и Америке.


 


Сергей Ярёменко, совладелец компании Code 7: «В Петербург с семпл-сейлом мы приезжаем впервые. Представлено будет около 1 000 моделей, все они из новых коллекций. Пока не существует даже каталогов, где можно посмотреть эту одежду. Женская и мужская коллекции будут представлены в равных объёмах, цены от 500 рублей за майку Cheap Monday до 7 500 за ботинки Red Wing».

Code 7 Sample Sale
Пространство «Тайга»
Дворцовая наб, 20
29 апреля — 1 мая, 14:00–22:00
Вход свободный, кредитные карты не принимаются
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Фотография на обложке: www.clothesbeforehoes.com