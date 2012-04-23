В Петербурге в течение года появится дом с нулевым уровнем энергопотребления. Он будет самостоятельно, без подключения к центральным городским сетям, отапливать и освещать себя. В доме с солнечными батареями и ветрогенераторами разместится лаборатория, где будут тестировать новые технологии для массового строительства подобных зданий, в том числе и жилых.

Одноэтажный дом площадью 60 кв. м спроектировал студент Политехнического университета Клим Петров совместно с финской компанией Spu Oy, специализирующейся на энергоэффективных материалах. Потребность в обогреве комнат будут снижать за счёт воздухонепроницаемой изоляции и сохраняющих тепло окон и дверей, а электричество — получать от тепловых насосов и небольших ветрогенераторов вблизи здания, а также солнечных батарей на крыше. Строить дом начнут в ближайшие месяцы.