В Петербурге в течение года появится дом с нулевым уровнем энергопотребления. Он будет самостоятельно, без подключения к центральным городским сетям, отапливать и освещать себя. В доме с солнечными батареями и ветрогенераторами разместится лаборатория, где будут тестировать новые технологии для массового строительства подобных зданий, в том числе и жилых.  

Одноэтажный дом площадью 60 кв. м спроектировал студент Политехнического университета Клим Петров совместно с финской компанией Spu Oy, специализирующейся на энергоэффективных материалах. Потребность в обогреве комнат будут снижать за счёт воздухонепроницаемой изоляции  и сохраняющих тепло окон и дверей, а электричество — получать от тепловых насосов и небольших ветрогенераторов вблизи здания, а также солнечных батарей на крыше. Строить дом начнут в ближайшие месяцы.

 

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Николай Ватин, профессор, декан инженерно-строительного факультета Политехнического университета: «Дом будет полностью демонстрационным, на его примере несколько производителей строительных материалов и инженерных систем проиллюстрируют свои возможности. В Европе уже существуют квартирные дома с нулевым энергопотреблением, но, как правило, также демонстрационные, потому что они не выходят за пределы окупаемости. Проще говоря, топить улицу дешевле, чем экономить энергию. Несомненно, скоро и в Петербурге появится подобный многоквартирный дом. Среди загородных построек уже можно встретить нечто подобное, это, как правило, частные инициативы: кто-то ошибочно думает, что сэкономит, кто-то строит просто ради эксперимента. Кстати, сейчас в нашем университете уже разработана магистерская программа по энергосбережению и его эффективному применению в строительстве, а летом мы откроем приём студентов». 

Фотография на обложке: Политехнический университет