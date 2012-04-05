За последний год большинство крупных служб такси в Петербурге оборудовали свои машины POS-терминалами. Сейчас с помощью банковской карты оплатить поездку можно в компаниях «Такси-люкс», «Рено-Такси», «7000000», «068», «Таксити» и других. 

Изначально услуга предназначалась для людей, использующих такси в служебных целях: так легче отчитаться перед работодателем, но со временем ей стало пользоваться всё больше горожан. По статистике, с помощью карты поездку оплачивают от 10 % до 30 % клиентов, и эта цифра постоянно растёт.

Таксопарки оснащают терминалами не все машины, поэтому о способе оплаты нужно предупреждать оператора заранее. 

Оборудование в автомобилях, как правило, устанавливают банки за свой счет. Они же обучают таксистов пользоваться терминалами. Перевозчики таким образом привлекают новых клиентов, а банк получает около одного-двух процентов с каждой транзакции. Как пишет газета «Деловой Петербург», пока не все банки решаются сотрудничать с таксопарками, поскольку среди водителей встречаются люди с криминальным прошлым. 

 

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Игорь Чикуров, заместитель директора по развитию компании «Таксити»: «Позволить себе вводить такую услугу может только крупная компания с определённой ценовой политикой. Нет смысла об этом задумываться, если это компания дешёвого такси и в парке 20 машин. У нас такая услуга работает больше года. Сейчас терминалами оснащена треть парка, и мы собираемся увеличивать их количество».
Справка:  Первый таксист появился в Петербурге в 1906 году. Он повесил себе на машину табличку «Извозчик. Такса за проезд по соглашению». Через три года открылась первая официальная служба «Санкт-Петербургский таксомотор». Сегодня в городе действует около 150 таксопарков. Их общий оборот составляет около 15 млрд рублей в год.

Фотография на обложке: www.zotax-gps.ru