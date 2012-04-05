За последний год большинство крупных служб такси в Петербурге оборудовали свои машины POS-терминалами. Сейчас с помощью банковской карты оплатить поездку можно в компаниях «Такси-люкс», «Рено-Такси», «7000000», «068», «Таксити» и других.

Изначально услуга предназначалась для людей, использующих такси в служебных целях: так легче отчитаться перед работодателем, но со временем ей стало пользоваться всё больше горожан. По статистике, с помощью карты поездку оплачивают от 10 % до 30 % клиентов, и эта цифра постоянно растёт.

Таксопарки оснащают терминалами не все машины, поэтому о способе оплаты нужно предупреждать оператора заранее.

Оборудование в автомобилях, как правило, устанавливают банки за свой счет. Они же обучают таксистов пользоваться терминалами. Перевозчики таким образом привлекают новых клиентов, а банк получает около одного-двух процентов с каждой транзакции. Как пишет газета «Деловой Петербург», пока не все банки решаются сотрудничать с таксопарками, поскольку среди водителей встречаются люди с криминальным прошлым.