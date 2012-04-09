Ретроспектива итальянца Франко Фонтаны откроется 13 апреля в «Росфото». В экспозицию войдут работы из личной коллекции автора, созданные в период с 1970 по 2007 год. На сегодняшний день снимки знаменитого фотографа побывали в более чем 400 галереях и находятся в постоянных коллекциях 60 музеев мира, в том числе в МОМА, Национальном музее фотографии в Токио, музеях современного искусства Сан-Франциско, Парижа и Кельна, Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Фонтана известен не только своими художественными проектам, но и коммерческими съемками: он сотрудничал с журналами Time, Life и Vogue, участвовал в рекламных кампаниях Volkswagen, Sony, Volvo, Canon, Kodak и Fiat. Снимать Франко Фонтана начал в 28 лет на 35-миллиметровую пленочную камеру. Его стиль сформировался в конце 60-х годов под влиянием мастеров абстрактного экспрессионизма Марка Ротко, Барнетта Ньюмана и Эда Рейнхарда. Фонтана одним из первых стал использовать цвет в художественной фотографии, где много лет монохромность считалась эталоном красоты. И именно это сделало его знаменитым: через два года снимки Франко стали выставлять в музеях всего мира.