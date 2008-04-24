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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цены на ягоды и фрукты в Москве упали до 40 %

Цены на ягоды и фрукты в Москве упали до 40 %

Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов

Фрукты раздавали даром

Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго? Чтобы не разочароваться дома
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Чтобы не разочароваться дома

Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне
Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне Сезон фруктов и ягод объявляем открытым
Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне

Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне
Сезон фруктов и ягод объявляем открытым

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов
3 рецепта варенья для осенних чаепитий

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Из кабачков, черники и абрикосов

Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците

В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад

Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Адреса ярмарок выходного дня

Она содержит около 100 точек в разных округах

Адреса ярмарок выходного дня

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества

Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек

Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Сезон яблок: 3 рецепта пирога Для долгих зимних чаепитий
Сезон яблок: 3 рецепта пирога

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Для долгих зимних чаепитий

Как выбрать качественные мандарины

В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты

Как выбрать качественные мандарины

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок

В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов

Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В России уменьшилось только количество суши-баров

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов

Что покупать на рынках в апреле
Что покупать на рынках в апреле Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты
Что покупать на рынках в апреле

Что покупать на рынках в апреле
Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты

В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами

Они будут работать круглый год

В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами

От черешни и абрикосов до манго и мандаринов
От черешни и абрикосов до манго и мандаринов Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре
От черешни и абрикосов до манго и мандаринов

От черешни и абрикосов до манго и мандаринов
Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре

Что покупать на рынке в ноябре
Что покупать на рынке в ноябре Хурма, виноград, гранаты, фейхоа и мандарины
Что покупать на рынке в ноябре

Что покупать на рынке в ноябре
Хурма, виноград, гранаты, фейхоа и мандарины

В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods

Совладельцем AllFoods является Ginza Project

В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods

Россия сняла запрет на поставку фруктов из Турции

Когда именно соответствующее решение вступит в силу, не уточняется

Россия сняла запрет на поставку фруктов из Турции

Что покупать на рынках в октябре
Что покупать на рынках в октябре От хурмы и фейхоа до сухофруктов
Что покупать на рынках в октябре

Что покупать на рынках в октябре
От хурмы и фейхоа до сухофруктов

Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта

Исключение сделали лишь для импортного картофеля

Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта

Поставки египетских овощей и фруктов прекратятся с 22 сентября

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта

Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре
Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре Грибы, яблоки, тыква, помидоры, ягоды и другие фрукты и овощи, за которыми нужно идти прямо сейчас
Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре

Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре
Грибы, яблоки, тыква, помидоры, ягоды и другие фрукты и овощи, за которыми нужно идти прямо сейчас

Что вьетнамцы покупают на вьетнамском рынке в Люблине

Что вьетнамцы покупают на вьетнамском рынке в ЛюблинеThe Village узнал, где в Москве закупаются рестораны вьетнамской кухни, как правильно выбирать там продукты и почему фо-бо нельзя считать супом

Что вьетнамцы покупают на вьетнамском рынке в Люблине

Что вьетнамцы покупают на вьетнамском рынке в Люблине
The Village узнал, где в Москве закупаются рестораны вьетнамской кухни, как правильно выбирать там продукты и почему фо-бо нельзя считать супом

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас

Россия ограничила ввоз овощей, фруктов и муки из Боснии и Герцеговины

Страна отказалась оперативно принять российскую делегацию для ознакомления с условиями производства фитопродукции

Россия ограничила ввоз овощей, фруктов и муки из Боснии и Герцеговины

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару

Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму

Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму
The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек

Почему фрукты и овощи вяжут?
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему фрукты и овощи вяжут?

Почему фрукты и овощи вяжут?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Россия передумала запрещать все турецкие продукты

Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции

Россия передумала запрещать все турецкие продукты

Россия собирается запретить ввоз всех овощей и фруктов из Турции

Предполагается, что полный запрет на поставки плодоовощной продукции введут уже 16 мая

Россия собирается запретить ввоз всех овощей и фруктов из Турции

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

Рост цен на фрукты и овощи оказался в шесть раз быстрее инфляции

Больше всего выросла цена на огурцы

Рост цен на фрукты и овощи оказался в шесть раз быстрее инфляции

«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы

«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы
The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты

20 тропических фруктов в Москве Папайя, жёлтый арбуз, гуава, лонган, рамбутан, несколько видов манго, сахарное яблоко и сметанное яблоко — The Village подробно рассказывает о тропических фруктах, которые можно купить в Москве

20 тропических фруктов в Москве

Специалисты — о том, как правильно выбрать арбуз В Москве начался сезон арбузов. The Village узнал у экспертов, как выбрать арбуз так, чтобы избежать разочарования

Специалисты — о том, как правильно выбрать арбуз

Россия вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Польши

Запрет вступает в силу 1 августа

Россия вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Польши

Грузия возобновила поставки фруктов в Россию

После семилетнего перерыва на российский рынок возобновили поставки грузинских фруктов.

Грузия возобновила поставки фруктов в Россию

Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

Трайфл (trifle)

С едой не играют Еще как играют)

С едой не играют

Эко невидаль
Эко невидаль Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов
Эко невидаль

Эко невидаль
Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов

Мужской или женский коктейль? Я хотела бы поинтересоваться у вас:

Мужской или женский коктейль?

Фрукты, которые удивляют В трипхантерской трифекте «кров-транспорт-еда» самым приятным пунктом, очевидно, является последнее. Если в категории фруктов пойти несколько дальше тривиальных бананов и яблок, то можно натолкнуться на настолько изощренные экземпляры, что невольно хочется поинтересоваться здравомыслием высшего разума. К таким фруктам необходима инструкция по применению. Но, тем не менее, это почти...

Фрукты, которые удивляют

Особо-творожное удовольствие По сути, мы имеем дело с десертного рода запеканкой. Но это больше похоже на не чересчур фруктовый низкокалорийный (!) мусс, в порции не более 140 калорий.  Получается он очень нежным и приятным по консистенции.

Особо-творожное удовольствие

Домашний пирог Прост в обращении. Это пирог на любой вкус - в качестве начинки сойдут любые фрукты или ягоды. Рецепт абсолютно постно-вегетарианский. Блюдо нехитрое, никаких редких ингредиентов нет, скорее всего, обойдется без похода в магазин.&nbsp; Готовится около полутора часов, порций получается 6-8, смотря как резать.&nbsp;

Домашний пирог

Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них Один маленький мальчик сделал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он решил, что «фрукты» – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно".

Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них

Carving семь раз помой, один отрежь «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» (с) – уже давно в нашем обиходе присутствует это выражение и многие пытаются спорить с верностью этого высказывания, в том числе и я. Во первых потому, что путь этот может быть тернист, о чем мы поговорим дальше, а может быть слишком хорошо известен и по нему уже даже составили «туристические карты». В целом «кулинарный GPS» довольно...

Carving семь раз помой, один отрежь