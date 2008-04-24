Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов
Фрукты раздавали даром
Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне Сезон фруктов и ягод объявляем открытым
Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците
В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества
Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек
Как выбрать качественные мандарины
В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок
В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов
Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров
В Москве открылся четвертый магазин AllFoods
В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами
Они будут работать круглый год
От черешни и абрикосов до манго и мандаринов Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре
Россия сняла запрет на поставку фруктов из Турции
Когда именно соответствующее решение вступит в силу, не уточняется
Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта
Исключение сделали лишь для импортного картофеля
В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта
Поставки египетских овощей и фруктов прекратятся с 22 сентября
Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре Грибы, яблоки, тыква, помидоры, ягоды и другие фрукты и овощи, за которыми нужно идти прямо сейчас
Что вьетнамцы покупают на вьетнамском рынке в ЛюблинеThe Village узнал, где в Москве закупаются рестораны вьетнамской кухни, как правильно выбирать там продукты и почему фо-бо нельзя считать супом
Что вьетнамцы покупают на вьетнамском рынке в Люблине The Village узнал, где в Москве закупаются рестораны вьетнамской кухни, как правильно выбирать там продукты и почему фо-бо нельзя считать супом
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
Россия ограничила ввоз овощей, фруктов и муки из Боснии и Герцеговины
Страна отказалась оперативно принять российскую делегацию для ознакомления с условиями производства фитопродукции
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Россия передумала запрещать все турецкие продукты
Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции
Россия собирается запретить ввоз всех овощей и фруктов из Турции
Предполагается, что полный запрет на поставки плодоовощной продукции введут уже 16 мая
В московских киосках будут торговать мясом и молоком
Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги
Рост цен на фрукты и овощи оказался в шесть раз быстрее инфляции
Больше всего выросла цена на огурцы
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты
Грузия возобновила поставки фруктов в Россию
После семилетнего перерыва на российский рынок возобновили поставки грузинских фруктов.