Carving семь раз помой, один отрежь «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» (с) – уже давно в нашем обиходе присутствует это выражение и многие пытаются спорить с верностью этого высказывания, в том числе и я. Во первых потому, что путь этот может быть тернист, о чем мы поговорим дальше, а может быть слишком хорошо известен и по нему уже даже составили «туристические карты». В целом «кулинарный GPS» довольно...