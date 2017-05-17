Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов
Фрукты раздавали даром
Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов Фрукты раздавали даром
Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците
В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад
Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Адреса ярмарок выходного дня Она содержит около 100 точек в разных округах
Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
Разрешить теплицам маркировать органические продукты Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества
Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек
Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек
Как выбрать качественные мандарины
В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты
Как выбрать качественные мандарины В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Есть полкило овощей и фруктов каждый день Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок
В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов
Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов
Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень
Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров
Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита В России уменьшилось только количество суши-баров
В Москве открылся четвертый магазин AllFoods
В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел