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Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов

Фрукты раздавали даром

Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов
Фрукты раздавали даром

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго? Чтобы не разочароваться дома
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Чтобы не разочароваться дома

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов
3 рецепта варенья для осенних чаепитий

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Из кабачков, черники и абрикосов

Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците

В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад

Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците
В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Адреса ярмарок выходного дня

Она содержит около 100 точек в разных округах

Адреса ярмарок выходного дня
Она содержит около 100 точек в разных округах

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества

Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек

Лучшие сорта мандаринов по версии Роскачества
Эксперты проверили цитрусовые на безопасность, сладость и наличие косточек

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Сезон яблок: 3 рецепта пирога Для долгих зимних чаепитий
Сезон яблок: 3 рецепта пирога

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Для долгих зимних чаепитий

Как выбрать качественные мандарины

В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты

Как выбрать качественные мандарины
В Роскачестве рассказали, как определить самые сладкие фрукты

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок

В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов

Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок
В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов
Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита

В России уменьшилось только количество суши-баров

Фреш-бары стали самым стремительно развивающимся форматом общепита
В России уменьшилось только количество суши-баров

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods
В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов

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