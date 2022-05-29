11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Винный бар «Тихий и игристый», бистро Lino, новая кофейня Bloom-n-Brew Studio и рождественская пицца в Maestrello
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»:
Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
Морской «4/1» в Калашном переулке, кухня цветов и трав в «Л.Е.С.», «Публика» на Старой Басманной И другие гастрономические новости этой недели
Бар La Vie Aquatique в стиле Уэса Андерсона у Каретного ряда, суши-бистро COBA на Новой Площади и пиво для собак
Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной Сравниваем количество гостей и средние чеки в 2019, 2020 и 2021 годах
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю Если дома уже надоело
В Кунцеве открылся магазин-кафе Restmarket. Там можно заказать кофе и купить готовые блюда из ресторанов
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»
Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые
Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах
Штраф может прилететь буквально с неба
Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина
Индустрия пострадает сильнее, чем общепит
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Instagram запустил в России функцию заказа еды
Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина
Очередь на вход, дистанция и швейцар
Власти забетонировали вход в несколько московских заведений. Они не соблюдали карантин
Под раздачу попали кафе «Самса халяль», ломбард и пивной ресторан «ПятОк»
ФРиО: До 90 % кафе и ресторанов не смогут открыться после карантина (обновлено)
Фастфуд еще держится, а ресторанам высокой кухни доставка не помогает
Сезон летних веранд отложили на два месяца
Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня
«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»
Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе
Московские кафе и рестораны посадят посетителей дальше друг от друга. И заставят помыть руки
Ограничения ввели в связи с угадайте чем
«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»
Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть