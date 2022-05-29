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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Выручка московских кафе в июне выросла на 64 %

Выручка московских кафе в июне выросла на 64 %

«Как посмел человек райскую птицу растерзать»: В кафе «Кислород» убили трех павлинов
29 мая 2022

«Как посмел человек райскую птицу растерзать»: В кафе «Кислород» убили трех павлинов

На Чистых прудах открылось кафе Yumms от дизайнера Марка Родовского
27 мая 2022

На Чистых прудах открылось кафе Yumms от дизайнера Марка Родовского

Мэрия Москвы разрешила продавать алкоголь на летних верандах
11 мая 2022

Мэрия Москвы разрешила продавать алкоголь на летних верандах

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Где завтракать 1 января
Где завтракать 1 января Рестораны, которые работают с первого дня нового года
Где завтракать 1 января

Где завтракать 1 января
Рестораны, которые работают с первого дня нового года

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Винный бар «Тихий и игристый», бистро Lino, новая кофейня Bloom-n-Brew Studio и рождественская пицца в Maestrello
Винный бар «Тихий и игристый», бистро Lino, новая кофейня Bloom-n-Brew Studio и рождественская пицца в Maestrello
Винный бар «Тихий и игристый», бистро Lino, новая кофейня Bloom-n-Brew Studio и рождественская пицца в Maestrello

Винный бар «Тихий и игристый», бистро Lino, новая кофейня Bloom-n-Brew Studio и рождественская пицца в Maestrello

Кафе «МОХ» будет продавать спешл-эклеры в честь юбилея «ОВД-Инфо»
5 декабря 2021

Кафе «МОХ» будет продавать спешл-эклеры в честь юбилея «ОВД-Инфо»

Кафе Gentle опечатали после жалоб местных жителей
11 ноября 2021

Кафе Gentle опечатали после жалоб местных жителей

Третья кофейня «Человек и Пароход» в Москве в пространстве «Суперметалл»
Новое место
20 сентября 2021

Третья кофейня «Человек и Пароход» в Москве в пространстве «Суперметалл»

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

30 июля 2021

Выручка московских ресторанов выросла на четверть после отмены QR-кодов

Морской «4/1» в Калашном переулке, кухня цветов и трав в «Л.Е.С.», «Публика» на Старой Басманной
Морской «4/1» в Калашном переулке, кухня цветов и трав в «Л.Е.С.», «Публика» на Старой Басманной И другие гастрономические новости этой недели
Морской «4/1» в Калашном переулке, кухня цветов и трав в «Л.Е.С.», «Публика» на Старой Басманной

Морской «4/1» в Калашном переулке, кухня цветов и трав в «Л.Е.С.», «Публика» на Старой Басманной
И другие гастрономические новости этой недели

Бар La Vie Aquatique в стиле Уэса Андерсона у Каретного ряда, суши-бистро COBA на Новой Площади и пиво для собак
Бар La Vie Aquatique в стиле Уэса Андерсона у Каретного ряда, суши-бистро COBA на Новой Площади и пиво для собак
Бар La Vie Aquatique в стиле Уэса Андерсона у Каретного ряда, суши-бистро COBA на Новой Площади и пиво для собак

Бар La Vie Aquatique в стиле Уэса Андерсона у Каретного ряда, суши-бистро COBA на Новой Площади и пиво для собак

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 1 августа
обновлено8 июля 2021

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 1 августа

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной
Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной Сравниваем количество гостей и средние чеки в 2019, 2020 и 2021 годах
Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной

Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной
Сравниваем количество гостей и средние чеки в 2019, 2020 и 2021 годах

На Мясницкой открылось арт-пространство Creative Diaspora с лекторием и кафе
10 апреля 2021

На Мясницкой открылось арт-пространство Creative Diaspora с лекторием и кафе

В Москве завершился сезон летних веранд
обновлено1 ноября 2021

В Москве завершился сезон летних веранд

С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю Если дома уже надоело
С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю

С икрой, страчателлой, каймаком и вареньем: Где есть блины в Масленую неделю
Если дома уже надоело

В Кунцеве открылся магазин-кафе Restmarket. Там можно заказать кофе и купить готовые блюда из ресторанов
25 февраля 2021

В Кунцеве открылся магазин-кафе Restmarket. Там можно заказать кофе и купить готовые блюда из ресторанов

В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова
25 декабря 2020

В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова

Худи и кресты от православного кафе Antipa
Товар дня
17 декабря 2020

Худи и кресты от православного кафе Antipa

14 ноября 2020

В Москве закроется кафе Filial. Оно работало на Лубянке 11 лет

Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»
17 октября 2020

Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»

30 сентября 2020

Со следующего года ресторанам и кафе запретят включать чаевые в чек

Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе
Сервис дня
21 сентября 2020

Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе

7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета
7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета Куда идти прямо сейчас
7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета

7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета
Куда идти прямо сейчас

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка
Girl power night
28 августа 2020

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей
22 августа 2020

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной Как оживить Балчуг
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Как оживить Балчуг

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес Кризис сказался на всех — особенно на общепите
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
Кризис сказался на всех — особенно на общепите

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые

Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки

Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже
Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже

Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

Как «Депо»

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

Фестивали и митинги пока не разрешают

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах

Штраф может прилететь буквально с неба

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах

Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина

Индустрия пострадает сильнее, чем общепит

Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина

В Москве начали монтировать летние веранды

Но дата открытия пока неизвестна

В Москве начали монтировать летние веранды

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

Instagram запустил в России функцию заказа еды

Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль

Instagram запустил в России функцию заказа еды

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

Очередь на вход, дистанция и швейцар

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

Власти забетонировали вход в несколько московских заведений. Они не соблюдали карантин

Под раздачу попали кафе «Самса халяль», ломбард и пивной ресторан «ПятОк»

Власти забетонировали вход в несколько московских заведений. Они не соблюдали карантин

ФРиО: До 90 % кафе и ресторанов не смогут открыться после карантина (обновлено)

Фастфуд еще держится, а ресторанам высокой кухни доставка не помогает

ФРиО: До 90 % кафе и ресторанов не смогут открыться после карантина (обновлено)

Сезон летних веранд отложили на два месяца

Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня

Сезон летних веранд отложили на два месяца

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Московские кафе и рестораны посадят посетителей дальше друг от друга. И заставят помыть руки

Ограничения ввели в связи с угадайте чем

Московские кафе и рестораны посадят посетителей дальше друг от друга. И заставят помыть руки

В двух павильонах ВДНХ появятся новые музеи

Экспозиции посвятят естествознанию и пивоварению

В двух павильонах ВДНХ появятся новые музеи

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Новая русская кухня, японские панкейки и закрытие «Brasserie Мост»
Новая русская кухня, японские панкейки и закрытие «Brasserie Мост» Все открытия и закрытия недели — в регулярной подборке The Village
Новая русская кухня, японские панкейки и закрытие «Brasserie Мост»

Новая русская кухня, японские панкейки и закрытие «Brasserie Мост»
Все открытия и закрытия недели — в регулярной подборке The Village

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы» Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

Он метит в лидеры по числу заказов

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

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